Дани Алвес чуть не сломал мебель, празднуя победу Бразилии

Не попав на ЧМ-2018, Дани Алвес написал большую и искреннюю колонку о своём отношении к футболу, к сборной и Кубку мира. Там защитник назвал тебя «всё тем же счастливым ублюдком», поскольку теперь у него будет возможность наблюдать за сборной Бразилии, как и раньше. Только телевизор теперь в разы больше.



Дани Алвес не врал – он смотрит Кубок мира и радуется за своих партнёров так, будто реально находится в команде.

«На период чемпионата мира 1994 года наш дом становился центром мира. Никто в моём городе не мог пойти посмотреть матчи на стадионе, поэтому все приходили к нам домой. В принципе, всё это было как мини-стадион. Представьте, как 50 человек собирались вокруг небольшого телевизора, кричали, кричали и веселились. Время вечеринки. В Бразилии мы не просто смотрим футбол – в эти минуты мы будто сами на поле.

Неймара бьют, а он крепчает! Бразилия – в четвертьфинале Как ни силились мексиканцы, «вырубить» бразильского лидера не смогли.

Не считаю, что я уже ветеран. Вы сами видите, что в душе мне не больше 13 лет. Допускаю, что буду бороться за место в сборной и в 2022-м: моему телу будет 39, но душе – всего 17.



Если мы выиграем Кубок мира, я не буду кричать. В этот раз, обещаю, я закрою рот. От Дани Алвеса не будет слов. Я ничего не скажу. Я буду только плакать», – написал Алвес.

Неймар – симулянт? Что о нём на самом деле думают бразильцы Отвечают 12 добрых зрителей.

Он пропускает чемпионат мира из-за повреждения колена, но на время матчей сборной явно забывает о травме – и прыгает так, что едва не ломает диван.



По уровню радости за своих с Алвесом может соревноваться в последние дни только Александр Кержаков. Он сошёл с ума от счастья практически в прямом эфире.

«Сейчас нужно, Игорь, мой хороший» и «Аспас? Мимо!» – кажется, не все в «Лужниках» переживали за сборную так, как Кержаков.