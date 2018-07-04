«Может, Дзюба с Акинфеевым вместе сейвы тренировали?»

Сборная провела очередную тренировку в рамках подготовки к ещё одному «матчу всей жизни». Юрий Жирков всё так же тренировался по индивидуальной программе (у него воспаление мышц сухожилия), а Алан Дзагоев по-прежнему не занимается – у него миофасциальный синдром мышц спины. Но не обошлось без приятных новостей: Александр Самедов вернулся в общую группу.

Первым к журналистам после тренировки вышел Александр Головин.

— Слышали песню «Мало Головин» Ольги Бузовой? Что об этом думаете, в команде смеялись?

— Видел, посмеялись с ребятами. Акцента не делали на этой теме.

— Чувствуете, что ваш образ стал медийным и пошёл в народ?

— На самом деле, много всяких песен слышал про наших игроков. В связи с тем, что пока неплохо выступаем, так сложилось.

— Осталось всего восемь команд на чемпионате мира. После победы над сборной Испании для сборной России всё возможно?

— Мы и до этого считали, что всё возможно. Даже до начала турнира понимали, что можем дойти до финала. Рассматриваем это как серьёзное положение дел сейчас.

— Вчера Игорь Акинфеев сказал, что ваш пенальти и Черышева были пробиты по центру и вы с закрытыми глазами их били. И что именно после этого все решили, что раз по центру залетает, то надо туда бить. Помните ли этот момент, как это было?

— Когда выбрали, кто будет бить пенальти, я понимал, что к той минуте очень устал. Что-то нацеливать было очень тяжело, сводило ноги. Решил, что выйду и пробью по центру на силу, подумал, что вратарь прыгнет в угол. В какой-то мере мне повезло, потому что пробил низом, и вратарь не успел сложиться, так мяч залетел в ворота.

— После матча еле-еле стояли на ногах. Хватило два дня для того, чтобы восстановиться? Свежесть есть?

— Свежесть только приходит. Сегодня только третий день. Тренировки более-менее восстановительного плана. Только сегодня поиграли в футбол. И то недолго. К седьмому числу уже все на сто процентов будем максимально готовы.

— Со сборной Испании команда играла больше в оборонительный футбол. Можно сказать, наступила себе на горло в некоторой степени. Что нужно настроить или сделать для того, чтобы добиться результата с Хорватией?

— Мы все понимали, что Испания — та команда, которая контролирует мяч в игре с любой сборной мира. Я считаю, что владение мячом у них выше, чем у всех команд. Мы это понимали, готовились, подобрали такую схему. С Хорватами нужно действовать от своих сильных сторон и навязывать свою игру.

— В Италии много людей признали ваш талант, не думали о том, чтобы играть там?

— Планов никаких нет. В Италии хороший чемпионат, мне приятно, что там говорят и думают обо мне. Сейчас никаких мыслях о сменах чемпионата нет. Очень важно сконцентрироваться на игре в сборной, у нас сейчас очень важная стадия.

— В день матча с Хорватами ваш тёзка Александр Овечкин будет представлять Кубок Стэнли болельщикам. Это тоже большое событие для нашей сборной. Следите за Овечкиным?

— К хоккею положительно отношусь, но не особо слежу, потому что не хватает времени. За Кубок Стэнли играют ночью, в это время в основном мы уже ложимся спать. Часов в 11 вечера, не позже стараемся это делать.

— Что страшнее: самому бить пенальти или смотреть, как партнёр бьёт?

— Честно говоря, мне было страшнее за то, как бьёт партнёр. В то же время, когда подходишь сам бить, не мнение страшно. Так что думаю, что одинаково.

— Есть понимание, в какой футбол играют хорваты?

— Да, я лично много их игр на этом чемпионате мира смотрел, все матчи групповой стадии. Мы понимаем, как они играют. С сегодняшнего дня будем проводить полноценную подготовку к сопернику, разбирать их игру на теории.

— Вас сравнивают с Модричем, вам приятно?

— Ни разу не слышал.

— Сейчас услышали.

— Мне приятно.

— Вы сказали, что с Хорватами нужно навязывать свою игру. То есть считаете, что Хорватия послабее, чем Испания?

— Если команда владеет мячом меньше, это не значит, что она слабее. У них просто другой стиль игры. У Хорватии нет задачи контролировать мяч на протяжении всего матча. Для них главное – добиться результата. В этом плане мне с такой командой играть проще.

— Как готовиться к предстоящей игре с хорватами?

— Тренеры нам подскажут как, ещё есть время.

— Один хорватский журналист сказал, что с такими командами, как Россия, им исторически тяжелее играть, чем с Испанией. Он сказал, что козырь нашей сборной – настойчивая игра в обороне. Вы с этим согласны?

— В какой-то мере да. Возможно, где-то наша сборная проявила больше характер нежели Испания. Они играли немного расслаблено. Поэтому думаю, что с хорватами у нас будет более-менее равная игра. Кто больше проявит характер и неуступчивость, тот и будет владеть игрой.

— Кто из футболистов на этом чемпионате мира вам нравится больше всего по игре на текущий момент?

— Одного выделить сложно. Канте, Мбаппе и Коутиньо.

— Игорь Акинфеев сказал, что Станислав Черчесов не тиран. Как он разговаривал с командой после поражения с Уругваем, как настраивал?

— Ничего особенного не было. Проиграли, разбирали ошибки, беседовали. С кем-то больше, с кем-то меньше. В основном на теории посмотрели игру, поговорили об ошибках каждого и общекомандные. Всё, стали двигаться дальше.

— После Испании было что-то подобное?

— Ещё нет.

Также с журналистами пообщался Владимир Габулов. Голкипер рассказал, как устроен быт команды и без чего невозможно добиваться больших побед.

— Расскажите, какая атмосфера сейчас в сборной России.

— Позитивная, работается ещё легче. Не согласен с тем, что мы перевыполнили свою задачу на чемпионате мира, и вся команда не согласна с этим.

— Как с вашей стороны выглядел тот сейв ногой, который выполнил Акинфеев?

— Вам же видно по движению, что Игорь отбивал тот пенальти. Мяч летел ему в противоход, и он старался поставить ногу и отбил ей мяч. Советы ему не давал, давал только Гинтарас Стауче. Мы искренне радовались за тот результат, которого удалось достичь.

— Вы готовы к погоде в Сочи?

— Ещё не прочувствовали, что нас ждёт, на юге обычно значительно теплее и более влажно. У нас будет пара дней, чтобы адаптироваться.

— Кого бы назвали фаворитом в матче с Хорватией?

— Его сложно назвать. Скажу только, что это сильный соперник, в составе которого собраны высококлассные футболисты. Перед матчем шансы всегда равны. А там посмотрим.

— Как устроен быт команды?

— Он нисколько не поменялся – как был на групповом этапе, так и сейчас. Живём по установленному тренерским штабом расписанию, никто его не нарушает. Есть время для общения с семьёй, есть – для общения с прессой, для восстановления. Всё стандартно.

— РФС подготовил блестящий ролик о том, как Дзюба отражает пенальти. Как это было?

— У него действительно неплохо получается в воротах, но это футбольное баловство. Это случается после тренировки – для поднятия настроения, для шуток. Но у него и правда неплохо выходит отражать пенальти, делать какие-то сейвы. Ролик, где он отбивает пенальти ногой, не видел. Может, они вместе с Акинфеевым вместе и тренировались?

— Оцените игру хорватского вратаря Субашича.

— Понятно, что вратарь сборной Хорватии совершил несколько важных сейвов с датчанами. Громче не скажешь – он принёс победу.

— На групповом этапе Хорватия выиграла все три матча, а с датчанами были трудности. В чём причина?

— Видимо, и датчане тому виной. Но скорее всего, дело в матчах плей-офф, все стараются действовать более надёжно, держат результат и особо не рискуют.

— Иностранные журналисты удивляются характеру сборной России. Вы согласны, что это наша главная черта?

— Без духа невозможно достигать больших побед. Но у нас есть и тактическая выучка, и грамотный разбор, и установка на игру, и индивидуальные качества футболистов. Приятно, что это качество в нас отмечают.

— Какие ещё страны болеют за Россию?

— Надеюсь, все дружественные, хотелось бы, чтобы их было позже. Поддержка не только наших граждан, но и других стран для нас важна.