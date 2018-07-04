«Приезжайте в Россию и почувствуйте любовь». Англия сменила гнев на милость

Сегодня английской прессе не до критики: их сборная наконец-то сбросила с себя проклятия серий пенальти и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Газеты пестрят яркими заголовками:



«Наконец-то», «Да, мы можем», «Англия выигрывает по пенальти», «Герой на точке», «Точечная удача», «Верим», «Чудо в Москве», «Новая Англия», «Да, это реально случилось».

«Возможно, для Англии что-то стало меняться. С четвёртой попытки команда выиграла серию пенальти на чемпионате мира и впервые с 2006 года вышла в четвертьфинал, — ликует The Guardian делясь впечатлениями от антуража. — Красно-белый стадион «Спартака» перед матчем напоминал скорее столицу Колумбии, чем России. Перед 24-метровой статуей гладиатора пара, на вид средних лет, танцевала сальсу со стариком в пончо, раскрашенном в колумбийский триколор. Английские фанаты потерялись в море жёлтых футболок и афропариков, напоминающих легенду колумбийского футбола Карлоса Вальдерраму».

The Guardian: «Всем англичанам: приезжайте в Россию и почувствуйте любовь»

На фоне недавней критики и запугивания со стороны британской прессы создаётся ощущение, что оппоненты на радостях немного смягчились. Даже удивительно читать хвалебные отзывы с Туманного Альбиона об организации чемпионата мира. Английский актёр и комик Том Розентал, например, написал целую колонку для The Guardian, в которой рассказал, как ему понравился тёплый приём в России.

«Этот. Чемпионат. Мира. Хорош. Мне повезло побывать в Нижнем Новгороде на матче Англии с Панамой, в Петербурге на матче Аргентина – Нигерия и в Калининграде на Англии и Бельгии. Мой личный опыт на этом чемпионате мира – совершенно бомбический. Организация турнира просто фантастическая, и вы едва ли найдёте того, кто скажет обратное – только разве что какой-нибудь твиттер-бот.



Газетные заголовки: «Кровожадные хулиганы грозят расправой», «Тренировки русских ультрас» и «Русские хулиганы – английским фанатам: «Приготовьтесь к смерти». Документальный фильм BBC про русскую армию хулиганов, предупреждения от МИД о повышенной степени риска. Что между ними общего? Всё это сообщения в британской прессе, которые отвадили многих англичан от поездки в Россию и лишили удовольствия лицезреть, как одна из стран в очередной раз выбьет нас с турнира по пенальти.

Конечно, говорить о том, как всё прекрасно, — верх банальности (и меня раздражает, когда люди приезжают и говорят: «Люди были потрясающие». Это заставляет думать, что они преувеличивают – где-нибудь в Мозамбике наверняка есть хоть один м***к), но реакция русских людей на англичан была диаметрально противоположной тому, чем нас пугали.



Когда россияне постоянно подходили и задавали один и тот же душераздирающий вопрос («За что вы нас так не любите?»), я сначала подумал, что Путин вживил им всем чипы, чтобы всех нас обмануть. Но быстро стало понятно, что это я, замученный тревогами за свою безопасность, пребываю в иллюзиях. Мой первый хозяин на Airbnb сказал, что он счастлив встретиться с англичанином, потому что его любимый писатель – Стивен Фрай, и долго описывал мне, как ему понравилась экранизация «Войны и мира» от BBC. А ещё он сказал, что русские чувствуют родство с англичанами, потому что их страна тоже когда-то была великой империей, но сейчас испытывает кризис самоопределения. Я пытался ответить ему комплиментом, но так плохо начитан, что сумел лишь вспомнить, как Аршавин забил четыре гола за «Арсенал» на «Энфилде».

Да, в России определённо есть проблемы с расизмом, гомофобией и хулиганизмом, но меня как белого гетеросексуального человека они никак не коснулись. Но это не имеет никакого отношения к футболу, как и разграбление Британией иракской нефти или обращение с мигрантами во время лондонской Олимпиады в 2012 году. Мой опыт на чемпионате мира, как и опыт многих нигерийцев, панамцев и других гостей, был удивительным и духовно обогащающим. Мои большие поздравления полиции, которая пресекла все попытки драчливых русских и англичан устроить заварушку. Тем, кто обычно пишет заголовки БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, должно быть стыдно. Не только за то, что отказали фанатам Англии в футбольном празднике, но и за то, что так демонизировали русский народ и позволили Путину обогатиться на противопоставлении наших стран друг другу. Каждый контакт наших людей должен стать силой, объединяющей нас против тех, кто пытается нас поссорить".

Bloomberg: «Русские любят быть успешными андердогами»

«К величайшему удивлению большинства россиян, как сторонников Путина, так и его противников, победы сборной России – это исключительно заслуга команды. Состава, который наскребли из российских клубов средней руки (Черчесову в отсутствие достойных альтернатив пришлось вызывать на одну из ключевых позиций 38-летнего Игнашевича, у которого пока даже нет контракта на следующий сезон). Такая команда, создающая впечатление явной противоположности элите, борется, как настоящий гладиатор, за каждый мяч. На самом деле, они выполнили на этом турнире больше беговой работы, чем Сербия, Германия и Австралия, выбывшие из турнира».

BBC: «Стоит ли болеть за Россию, несмотря на Путина?»

«Историческая победа России над Испанией вызвала в России бурную реакцию и создала уникальный момент национального единства. Тем не менее многие россияне по-прежнему не уверены, что готовы поддерживать свою сборную. Многие представители оппозиции считают, что Кремль пытается использовать чемпионат мира, чтобы повысить свой престиж и отразить критику в свой адрес по поводу защиты прав человека и дерзкой внешней политики. По мнению политического меньшинства, поддерживая сборную, люди потворствуют властям. Некоторые политики даже сравнивают нынешние крики в поддержку России с восторгами по поводу аннексии Крыма в 2014-м и вторжения в Грузию в 2008 году. А кто-то даже не верит, что сборная России победила Испанию в справедливой игре.



Но всё-таки этот скепсис не разделяет большинство оппозиционеров и либеральных россиян, включая известного участника антикоррупционных кампаний и антикремлёвских протестов Алексея Навального. В день матча сборной России он опубликовал серию восторженных постов в «Твиттере» и в шутку призвал наградить Игоря Акинфеева медалью героя России».

The Independent: «Русская революция – реальность или потёмкинские деревни?»

«По здравой логике Россия не должна была оказаться нигде даже близко к четвертьфиналу, но всё-таки оказалась. В столице разразились гуляния, которые некоторые сравнивали с празднованием победы над нацистской Германией в мае 1945 года. Теперь у команды Черчесова будет более шести дней, чтобы подготовиться к следующему сопернику, в то время как у Англии, напротив, будет меньше четырёх.



Да, сейчас Россия находится в замечательной физической форме и получила невероятную поддержку от своих болельщиков, однако, надо признать, все карты легли в её пользу: команда с самым низким рейтингов из всех участников, но получившая в соперники Египет и Саудовскую Аравию, каким-то чудом проскочила фаворитов турнира в матче, где у неё был всего 21% владения мячом. А теперь они в самой лёгкой части сетки, где команда с самым высоким рейтингом из всех – Швейцария. Это напоминает ситуацию, в которой оказалась Южная Корея, принимавшая чемпионат 2002 года. Тогда одни из хозяев тоже прокатились на гребне волны патриотизма и добрались до полуфинала. Хотя, конечно, можно было бы объяснить успех России вялостью соперников, с которыми она столкнулась: Испания была бледной тенью самой себя.

Просто всё это выглядит немного странно: простая и душещипательная история тёмной лошадки, которая добилась триумфа, несмотря на все препятствия, не очень-то вяжется с образом мощной политической державы, которая имеет больше олимпийских медалей, чем кто-либо, за исключением, разве что, США, и самый мощный запас ядерного оружия на планете. Россия – гигант под маской мелкой сошки, поэтому мы находимся на неизведанной доселе территории.



Могут ли они выиграть весь турнир? Давайте скажем так: это трудно представит. Но, за отсутствием других доказательств, просто зададим вопрос: станет ли страна, потратившая миллиарды на организацию столь мощного события, рисковать его результатами?"