Она отбивает мячи не хуже Акинфеева!

Второй, решающий, пенальти, отбитый голкипером сборной России Игорем Акинфеевым в матче с Испанией, уже вошёл в историю. О нём говорит вся страна. Его печатают на памятных купюрах и набивают в виде тату, а ногу вратаря уже окрестили «ногой бога». В РФС утверждают, что так играть ногами Акинфеева научил партнёр по команде Артём Дзюба, и даже приводят соответствующее видео в качестве доказательства.

«Нога бога». Как Акинфеев стал главным героем мемов Бог или герой? Болельщики восхищаются российским вратарём, сделавшим сказку былью для всей страны.

Вдохновлённая подвигом российского вратаря, сербская телеведущая Сара Дамьянович перед матчем Сербии с Бразилией тоже показала мастерство игры ногой. Смотрим видео и знакомимся.

Девушка изящно и эффектно закинула ногу и отбила мяч прямо во время прогноза погоды. При этом свой репортаж она не остановила.

К сожалению, ноги Сары оказались не такими счастливыми, как ноги Акинфеева. В тот день Сербия проиграла Бразилии и покинула чемпионат мира.

Но Сара благодаря своему удару, который является её «фишкой», стала знаменитой за пределами Сербии.

Видео посмотрели 150 тыс. раз, поклонники оставили Саре тысячи комментариев на разных языках. Теперь она будет чаще демонстрировать свой фирменный трюк в прямом эфире.

Где девушка научилась такому удару? Всё просто – у неё черный пояс по тхэквондо. Она много времени уделяет спорту в целом и единоборствам в частности.

Саре всего 20 лет, но она уже является двукратный чемпионкой Балкан и бронзовой чемпионкой Европы. Вот какие девушки ведут в Сербии прогноз погоды.

Девушка понимает, что её удары выглядят эффектно, и часто выставляет посты с ними на своих страницах в социальных сетях.

У Сары удивительным образом получается сочетать карьеру телеведущей и занятия спортом.

Кроме того, девушка обладает ещё двумя титулами — сербская «мисс фотогеничность» и «мисс Интернет-2018».

Сара отлично обращается с мячом, а это значит, что мы ещё обязательно увидим её видео, ведь теперь девушку знают во всём мире.

Удар Сары может стать таким же знаменитым, как удар Чака Норриса с разворота или танец Жан-Клода ван Дамма.

Пожелаем Саре продолжать в том же духе и дальше радовать нас своими эффектными ударами.