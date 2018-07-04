5 лучших голов 1/8 финала чемпионата мира

Красоты много не бывает. Насладитесь этими кадрами еще раз.

Самые крутые голы 1/8 финала чемпионата мира, которые мы выбрали совместно совместно с H&S.

5 место

Такаси Инуи. Бельгия — Япония. 52-я минута.

Кагава зацепился за мяч у штрафной площади сборной Бельгии, выдержал паузу и отдал передачу на Инуи, которого не успел накрыть Витсель. Такаси прицелился и классно пробил в угол ворот из-за пределов штрафной площади, Куртуа был бессилен. После этого гола казалось, что сенсации в этой паре 1/8 финала не миновать.

Фото : VI Images via Getty Images

4 место

Эдинсон Кавани. Уругвай – Португалия. 62-я минута.

Кавани забил в матче с португальцами два мяча и оба исполнил как мастер. Но особенно отметим второй его гол. Муслера из своей штрафной площади выбил мяч вперёд, Суарес сбросил мяч на Бентанкура, который затем отдал передачу к линии штрафной площади на Кавани. А Эдинсон классным ударом поразил дальний угол ворот.

3 место

Насер Шадли. Бельгия — Япония. 90+4 минута.

Идеальная контратака сборной Бельгии, похоронившая японцев. Этот гол увенчал драматичнейший второй тайм этого матча. Азиаты неудачно разыграли угловой, и бельгийцы провели стремительную ответную атаку. Куртуа сразу покатил мяч на Де Брёйне, который прорвался вперёд и выполнил передачу на Менье. Томас с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Лукаку пропустил мяч на Шадли, и Насер свою команду не подвёл, отправив мяч в сетку.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

2 место

Анхель Ди Мария. Франция – Аргентина. 41-я минута.

Банега отпасовал слева в центр на Ди Марию. Тот первым касанием подработал мяч, а вторым мощно приложился с левой по воротам Льориса. Мяч влетел точно в правую девятку. Французский голкипер никак не мог помешать взятию ворот.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

1 место

Бенжамен Павар. Франция – Аргентина. 57-я минута.

Эрнандес прострелил от лицевой линии с левой ноги. Игроки сборной Аргентины не смогли прервать полет мяча, и тот долетел до 2-го номера сборной Франции. Защитник «трехцветных» положил корпус и исполнил удар на зависть иным форвардам. Крутящийся мяч угодил в левую девятку ворот сборной Аргентины. Гол получился не только суперкрасивым, но и важнейшим для французов. Он позволил им переломить ход тяжело складывающейся игры.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images