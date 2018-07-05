Да это разве штрафы?! Почему смеялись британские СМИ

180 памятников

Матч Колумбии и Англии в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу запомнился скорее не самой игрой, а историей с английским болельщиком, который осквернил памятник легендарному игроку московского «Спартака», расположенный рядом со стадионом «Открытие Арена». Фанат сборной Англии по имени Эдвард Холл написал красной краской слово «England» на памятнике, вероятно, посчитав, что это невероятно креативно и остроумно. Позже появились сообщения, что английские фанаты стёрли эту надпись, однако от наказания мистер Холл не ушёл. За административное нарушение ему выписали штраф в размере 3 тыс. рублей, хотя могли дать 160 часов общественных работ. Было бы гораздо веселее.

Англичанин написал «England» на памятнике Черенкову. Его задержали Он сказал, что хотел что-то оставить на память.

А вот гражданина Аргентины ждало значительно более серьёзное наказание. Мировой суд Санкт-Петербурга оштрафовал его на 542 тыс. рублей за незаконное распространение билетов на матчи чемпионата мира. Проще говоря, аргентинский парень был спекулянтом и каким-то образом на этом попался. Ранее на этом же ловили граждан Мексики и Перу.



То есть можно выбирать: спекулировать билетами или осквернить 180 памятников в России. Благо, их у нас хватает.

Британские СМИ смеются

Дело было 18 июня перед матчем Англия – Тунис в Волгограде. Фанаты сборной Англии добирались на матч бесплатным поездом из Москвы. Двое из них сильно напились и начали провоцировать драки в вагоне-ресторане, били стёкла в поезде, угрожали всем окружающим расправой и вели себя более чем недостойно. Англичане не обращали никакого внимания на замечания транспортной полиции и продолжали крушить всё подряд. И что им за это выписали? 1 тыс. рублей штрафа. 1000 рублей! Над таким наказанием смеялись все британские СМИ.



Опять же после матча Англия – Колумбия случился инцидент в метро с участием фанатов двух команд. Англичане намеренно прошлись по колумбийскому флагу, который свисал с плеч грустившего болельщика сборной Колумбии. На просьбу извиниться английские фанаты мгновенно набросились на колумбийца и разбили ему нос. Что им за это было? Вообще ничего. Даже штрафа.

«Трусы». Англичане подрались в метро и разбили нос колумбийцу (ВИДЕО) Беспорядки на чемпионате мира, которые заслужила Россия.

Платная гомофобия

Во время матча Германия – Мексика фанаты мексиканцев постоянно скандировали гомофобные кричалки в адрес вратаря немцев Мануэля Нойера, про которого давно ходят слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации. В ФИФА почему-то посчитали это серьёзным нарушением прав человек и оштрафовали Федерацию футбола Мексики на $ 10 тыс. с формулировкой «скандирования дискриминационного и оскорбительного характера».

Ассоциация футбола Аргентины и вовсе была оштрафована ФИФА на $ 105 тыс. за некорректное поведение болельщиков в матче с Хорватией. Аргентинцы тогда якобы распевали оскорбительные песни, выкрикивали гомофобские лозунги и бросали посторонние предметы на поле. Не избежали наказания и в РФС за дискриминационный баннер болельщиков в матче между Россией и Уругваем на групповом этапе. Штраф составил 10 тыс. швейцарских франков. Логику в определении суммы штрафов проследить сложно.

А что в Европе?

Для сравнения несколько случайных эпизодов, не имеющих отношения к чемпионатам мира. Фанаты польской «Легии» известны своими радикальными взглядами. 2 августа 2017 года на одном из матчей они вывесили огромный баннер, где был изображён офицер Третьего рейха, держащий пистолет у головы мальчика. УЕФА оштрафовал клуб на 35 тыс. евро, однако уже на следующем матче болельщики «Легии» ответили УЕФА новым баннером, где сравнили организацию с мафией. Естественно, последовал новый штраф.

Сурово поступили в УЕФА и в отношении «Барселоны», когда после легендарной победы над «ПСЖ» в ответном матче Лиги чемпионов в прошлом году на поле выбежали фанаты клуба и принялись обнимать игроков своей команды. В УЕФА посчитали это небезопасным и оштрафовали «Барсу» на 16,5 тыс. евро. За похожее нарушение в матче между «Блэкпулом» и «Хаддерсфилдом» Федерация футбола Англии оштрафовала «Блэкпул» уже на 50 тыс. фунтов. Тогда фанаты «Блэкпула» выбежали на поле, чтобы выразить протест против работы президента клуба Карла Ойстона. Главный судья встречи был вынужден остановить матч.

И снова возвращаемся к фанатам сборной Англии. После товарищеского матча команды с Нидерландами в Амстердаме толпа английских фанатов вступила в битву с местной полицией. Более 140 человек были арестованы в знаменитом районе Красных фонарей. Большая часть из них отделалась штрафами, причём двое сильно буянивших получили крупные денежные наказания. А вот ещё двух англичан даже посадили в тюрьму на четыре месяца за противодействие полиции.



Может, и хорошо, что этих англичан мало приехало к нам в страну?