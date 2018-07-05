Неймар лежал на газоне 13 минут 50 секунд. Странные рекорды ЧМ-2018

На ЧМ-2018 больше всего болельщиков прибыло из страны, команда которой вообще не играла на турнире. И это вовсе не Китай.

Падающий и корчащийся на газоне бразилец Неймар на чемпионате мира стал одной из главных тем для разговоров и любопытных подсчётов. Кто-то считает, что его странное поведение не красит футбол, кто-то оправдывает его и уверяет, что он просто делает всё возможное для победы. Но факт есть факт: издание RTS Sports подсчитало, что за четыре матча сборной Бразилии на турнире Неймар провёл на газоне в общей сложности 13 минут 50 секунд. А больше всего он лежал в игре с Мексикой: 5 минут 30 секунд – Бразилия тогда выиграла и вышла в четвертьфинал.

Неймар пролежал на газоне почти 14 минут во время матчей ЧМ-2018

Мы вспомнили другие любопытные цифры нынешнего чемпионата мира.

Самый быстрый футболист

Ещё один необычный футбольный рекорд чемпионата мира – скорость Криштиану Роналду. Во время матча с Испанией лидер португальской команды в одном из эпизодов разогнался до рекордных 38,6 км/ч. Забить гол в той атаке Португалии не удалось, но Криштиану побил рекорд скорости не только для чемпионатов мира, но и вообще для всех футбольных соревнований. А раз Роналду превзошёл всех футболистов, ему остаётся только стремиться к рекорду Усэйна Болта: в 2009 году он сумел развить скорость 44 км/ч и стал самым быстрым человеком на земле.

Рекордсмен по имени Автогол

Чемпионат мира в России получается рекордным по многим аспектам. Но, пожалуй, самый необычный и странный футбольный рекорд, который невозможно объяснить какими-то новыми технологиями, классом игроков или глобальным потеплением, – количество автоголов. Мячи в свои ворота забивались всегда, начиная с турнира 1930 года, но в 2018-м их невероятно много. В Сети уже шутят, что игрок по фамилии Автогол с 10 забитыми мячами может стать не только лучшим бомбардиром турнира 2018 года, но и догнать самого Жюста Фонтена, в 1958-м забившего 13 голов в шести матчах. Для сравнения: раньше рекордным по количеству мячей, забитых в свои ворота, был чемпионат мира 1998 года. Там автоголов было всего-то шесть.

Стаканчика не найдётся?

По ходу третьего тура группового этапа чемпионата мира остро проявилась проблема фирменных стаканов, которые выдавались на стадионах. Их доставали из мусорных баков, продавали втридорога и даже дрались за них. Но тем удивительнее всё это, если знать, сколько стаканов было подготовлено для продажи на матчах чемпионата. Больше всего их в Москве, Самаре и Казани – 720, 716 и 702 тысячи соответственно. В остальные города было отправлено от 400 до 500 тысяч стаканов, и только в Сочи почему-то лишь 275 тысяч. Видимо, в олимпийской столице пиво не в почёте. Итого – более пяти миллионов стаканов на весь турнир. И как их может не хватать?

Пивные стаканы продают втридорога. Теперь за них начали драться Футбольные болельщики бьются за пивные стаканы, которые потом можно выгодно перепродать. Страшно представить, что будет в плей-офф.

В Питере — пить! За победу!

Кстати, о пиве. Любопытные показатели были зафиксированы 1 июля – в тот самый день, когда сборная России в серии пенальти обыграла сборную Испании и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В воскресенье уровень потребления пенного напитка резко вырос – на 19 процентов в среднем по всей стране. При этом в Москве пиво покупали больше на 25 процентов, а в Санкт-Петербурге сразу на 70! Основой для сравнения был взят день открытия чемпионата мира – 14 июня. А вообще спрос на пиво во время чемпионата мира вырос до двух-трёх раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Безопасный секс превыше всего

Практика показывает, что там, где есть яркий футбол, алкоголь, море эмоций, а также болельщики и болельщицы со всего мира, часто вспыхивает и неожиданная любовь. Особенно повезло тем, кого страсть застигла в Санкт-Петербурге: местный Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями закупил перед чемпионатом мира более 70 тысяч презервативов и раздавал их в установленных по всему городу мобильных лабораториях. Не олимпийский размах, конечно, – там презервативы раздают сотнями тысяч, но кто-то наверняка вспомнит Питер добрым словом, пусть и по весьма необычному поводу.

Главные красавицы чемпионата мира-2018. Фото Они станут самым ярким украшением турнира.

Барыши для сборной

Сборная России, пробившаяся в четвертьфинал, неплохо на этом заработала. Российский футбольный союз уже гарантированно получит от ФИФА около $ 16 млн. Восемь – за участие, по четыре – за выход из группы и в четвертьфинал. Понятно, что сумма призовых может быть увеличена – команде, выбравшейся в полуфинал, положено 22 млн. Для сравнения: победитель мундиаля получит от ФИФА сразу 38 млн. Кстати, РФС уже определился с тем, как будут израсходованы призовые. Примерно половина суммы окупит подготовку команды к турниру, а оставшиеся средства будут поделены между игроками и тренерским штабом. При этом от государства российские футболисты получат деньги только за первое, второе или третье место. За золото ЧМ Минспорта обязано перечислить каждому игроку 224 тыс. Рублей.

Игроки сборной России не получат денег от государства за выступление на ЧМ-2018

Три миллиарда в кассах

А теперь посчитаем деньги болельщиков. Уже по итогам группового этапа число зарубежных гостей чемпионата мира перевалило за два миллиона. Большинство из них – китайцы (около 100 тыс. человек). Вы только представьте себе, сколько их приедет на чемпионат мира, где будет выступать сборная Китая! Но речь сейчас не о них, а о том, что все иностранцы за первые две недели чемпионата мира оставили в кассах московских магазинов, баров и стадионов более 1,7 млрд рублей! И это только статистика по картам официальной платёжной системы чемпионата мира. Если учитывать другие карты и наличные, то сумма доходит почти до трёх миллиардов. На втором месте Санкт-Петербург – более 500 млн, на третьем – Сочи. Самыми расточительными признаны гости из США, на которых приходится около 25% трат.



Из российских городов самый ощутимый экономический эффект заметен в Казани: там оборот по сувенирам вырос примерно в 30 раз, а по общепиту – в пять раз. В аккредитованных ресторанах и кафе столицы Татарстана гости попробовали более 21 тыс. эчпочмаков (национальное татарское блюдо) и выпили почти 88 тыс. литров пива. Калининград и Саранск также сильно прибавили по обороту пива, а Санкт-Петербург сделал рывок по крепкому алкоголю.

Да это разве штрафы?! Почему смеялись британские СМИ Прайс на ЧМ: вандализм в 180 раз дешевле спекуляции билетами. Разгромить поезд – 1000 рублей, а разбить чужой нос – вообще бесплатно.

Без малого аншлаг

На вопрос, кто же из иностранцев купил больше всего билетов, после пункта о расходах напрашивается просто ответ – китайцы. Это неправильный ответ. Первое место всё-таки заняли болельщики из США, купившие 86 тыс. билетов. Второе место заняли бразильцы, выкупившие 71 тыс. мест на стадионах. Впрочем, главная цифра, показывающая зрительский интерес к чемпионату мира, – 98% заполняемости стадионов. И это уже не купленные билеты, а реальные зрители, которые пришли на стадион, прошли через турникеты и сели на свои места.