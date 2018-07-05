Неймар лежал на газоне 13 минут 50 секунд. Странные рекорды ЧМ-2018

Падающий и корчащийся на газоне бразилец Неймар на чемпионате мира стал одной из главных тем для разговоров и любопытных подсчётов. Кто-то считает, что его странное поведение не красит футбол, кто-то оправдывает его и уверяет, что он просто делает всё возможное для победы. Но факт есть факт: издание RTS Sports подсчитало, что за четыре матча сборной Бразилии на турнире Неймар провёл на газоне в общей сложности 13 минут 50 секунд. А больше всего он лежал в игре с Мексикой: 5 минут 30 секунд – Бразилия тогда выиграла и вышла в четвертьфинал.
Мы вспомнили другие любопытные цифры нынешнего чемпионата мира.
Самый быстрый футболист
Ещё один необычный футбольный рекорд чемпионата мира – скорость Криштиану Роналду. Во время матча с Испанией лидер португальской команды в одном из эпизодов разогнался до рекордных 38,6 км/ч. Забить гол в той атаке Португалии не удалось, но Криштиану побил рекорд скорости не только для чемпионатов мира, но и вообще для всех футбольных соревнований. А раз Роналду превзошёл всех футболистов, ему остаётся только стремиться к рекорду Усэйна Болта: в 2009 году он сумел развить скорость 44 км/ч и стал самым быстрым человеком на земле.
Рекордсмен по имени Автогол
Чемпионат мира в России получается рекордным по многим аспектам. Но, пожалуй, самый необычный и странный футбольный рекорд, который невозможно объяснить какими-то новыми технологиями, классом игроков или глобальным потеплением, – количество автоголов. Мячи в свои ворота забивались всегда, начиная с турнира 1930 года, но в 2018-м их невероятно много. В Сети уже шутят, что игрок по фамилии Автогол с 10 забитыми мячами может стать не только лучшим бомбардиром турнира 2018 года, но и догнать самого Жюста Фонтена, в 1958-м забившего 13 голов в шести матчах. Для сравнения: раньше рекордным по количеству мячей, забитых в свои ворота, был чемпионат мира 1998 года. Там автоголов было всего-то шесть.
Стаканчика не найдётся?
По ходу третьего тура группового этапа чемпионата мира остро проявилась проблема фирменных стаканов, которые выдавались на стадионах. Их доставали из мусорных баков, продавали втридорога и даже дрались за них. Но тем удивительнее всё это, если знать, сколько стаканов было подготовлено для продажи на матчах чемпионата. Больше всего их в Москве, Самаре и Казани – 720, 716 и 702 тысячи соответственно. В остальные города было отправлено от 400 до 500 тысяч стаканов, и только в Сочи почему-то лишь 275 тысяч. Видимо, в олимпийской столице пиво не в почёте. Итого – более пяти миллионов стаканов на весь турнир. И как их может не хватать?
В Питере — пить! За победу!
Кстати, о пиве. Любопытные показатели были зафиксированы 1 июля – в тот самый день, когда сборная России в серии пенальти обыграла сборную Испании и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В воскресенье уровень потребления пенного напитка резко вырос – на 19 процентов в среднем по всей стране. При этом в Москве пиво покупали больше на 25 процентов, а в Санкт-Петербурге сразу на 70! Основой для сравнения был взят день открытия чемпионата мира – 14 июня. А вообще спрос на пиво во время чемпионата мира вырос до двух-трёх раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Безопасный секс превыше всего
Практика показывает, что там, где есть яркий футбол, алкоголь, море эмоций, а также болельщики и болельщицы со всего мира, часто вспыхивает и неожиданная любовь. Особенно повезло тем, кого страсть застигла в Санкт-Петербурге: местный Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями закупил перед чемпионатом мира более 70 тысяч презервативов и раздавал их в установленных по всему городу мобильных лабораториях. Не олимпийский размах, конечно, – там презервативы раздают сотнями тысяч, но кто-то наверняка вспомнит Питер добрым словом, пусть и по весьма необычному поводу.
Барыши для сборной
Сборная России, пробившаяся в четвертьфинал, неплохо на этом заработала. Российский футбольный союз уже гарантированно получит от ФИФА около $ 16 млн. Восемь – за участие, по четыре – за выход из группы и в четвертьфинал. Понятно, что сумма призовых может быть увеличена – команде, выбравшейся в полуфинал, положено 22 млн. Для сравнения: победитель мундиаля получит от ФИФА сразу 38 млн. Кстати, РФС уже определился с тем, как будут израсходованы призовые. Примерно половина суммы окупит подготовку команды к турниру, а оставшиеся средства будут поделены между игроками и тренерским штабом. При этом от государства российские футболисты получат деньги только за первое, второе или третье место. За золото ЧМ Минспорта обязано перечислить каждому игроку 224 тыс. Рублей.
Три миллиарда в кассах
А теперь посчитаем деньги болельщиков. Уже по итогам группового этапа число зарубежных гостей чемпионата мира перевалило за два миллиона. Большинство из них – китайцы (около 100 тыс. человек). Вы только представьте себе, сколько их приедет на чемпионат мира, где будет выступать сборная Китая! Но речь сейчас не о них, а о том, что все иностранцы за первые две недели чемпионата мира оставили в кассах московских магазинов, баров и стадионов более 1,7 млрд рублей! И это только статистика по картам официальной платёжной системы чемпионата мира. Если учитывать другие карты и наличные, то сумма доходит почти до трёх миллиардов. На втором месте Санкт-Петербург – более 500 млн, на третьем – Сочи. Самыми расточительными признаны гости из США, на которых приходится около 25% трат.
Из российских городов самый ощутимый экономический эффект заметен в Казани: там оборот по сувенирам вырос примерно в 30 раз, а по общепиту – в пять раз. В аккредитованных ресторанах и кафе столицы Татарстана гости попробовали более 21 тыс. эчпочмаков (национальное татарское блюдо) и выпили почти 88 тыс. литров пива. Калининград и Саранск также сильно прибавили по обороту пива, а Санкт-Петербург сделал рывок по крепкому алкоголю.
Без малого аншлаг
На вопрос, кто же из иностранцев купил больше всего билетов, после пункта о расходах напрашивается просто ответ – китайцы. Это неправильный ответ. Первое место всё-таки заняли болельщики из США, купившие 86 тыс. билетов. Второе место заняли бразильцы, выкупившие 71 тыс. мест на стадионах. Впрочем, главная цифра, показывающая зрительский интерес к чемпионату мира, – 98% заполняемости стадионов. И это уже не купленные билеты, а реальные зрители, которые пришли на стадион, прошли через турникеты и сели на свои места.