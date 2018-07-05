Массовое нашествие на сборную России. Охрана выгнала журналистов

Сборная России провела свою последнюю тренировку в Москве перед вылетом в Сочи на ¼ финала ЧМ-2018. Дзагоев занимался в общей группе, Жирков – в зале. Ничего особенного, вроде бы, но журналистов собралось много – со всех концов планеты. Особенно из Латинской Америки.

Более 20 камер поставили максимально плотно, а для микрофонов места уже практически не осталось. В результате пришлось их склеивать скотчем! Выглядело весьма комично, но иначе с таким вниманием не справиться. 1/4 финала – тут свои издержки.

– Мы из Колумбии. Вы думаете о нашей сборной и наших болельщиках? Нам очень важно знать, – вопрос Александру Самедову.

– Потрясающая сборная. Очень жаль, что вылетели. Болельщиков приехало огромное количество. Фантастическая поддержка на стадионе. Мы всё это видели в трансляциях.

– Сейчас тут столько иностранных СМИ. Важно, что о нашей стране и футболе услышат по всему миру?

– Чемпионат мира – это огромный толчок для нашего футбола и вообще страны. Люди уже многое узнали о нас. Впереди будет ещё лучше, судя по тому как Россия проводит чемпионат мира.



– Россия именно благодаря хорватам прошла на Евро-2008. Что ответите тем, кто ждёт от сборной России ответной услуги?

– Да, они нам тогда сильно помогли. Но с тех пор прошло много времени. Что было, то было. Тут новая страница, все хотят идти дальше.



– Поляки жаловались, что в Сочи невозможно играть из-за духоты. Вы готовы к таким условиям?

– То, что будет очень тяжело, мы понимаем. Духота будет для всех. Мы сейчас играли с испанцами, тоже было очень душно. До это в Самаре было 33-35 градусов. С этим ничего не поделаешь.



– Как планируете играть с хорватами?

– Вчера посмотрели видео. Есть понимание, что это за команда. В принципе, мы и так знали, что это игроки очень высокого уровня и будет трудно.

Вторым к журналистам вышел ещё один полузащитник — Алан Дзагоев. Его первым делом спросили про здоровье.



– Насколько вы готовы выйти на поле?

– Это была старая травма — спину чуть-чуть заклинило. Сегодня я тренировался в общей группе, всё нормально, готов к игре.



– Выбывание Роналду и Месси лишило зрелищности мундиаль?

– У нас отличный чемпионат мира. А выбыли все закономерно. Те же шведы и хорваты изначально не считались фаворитами, но в итоге оказались сильнее. Всё по делу.

– После победы над Испанией действительно есть настрой дойти до финала?

– Аппетит приходит во время еды. Почему бы и нет?

– Не обидно ли слышать, что Россия играла против Испании в антифутбол? Надо ли так же играть с Хорватией?

– Мне кажется, всё зависит от соперника. Испания сажает на контроль каждую сборную, сколько бы игр мы ни смотрели. По-другому было не вариант! А что касается Хорватии, то ближе к игре Станислав Саламович нам расскажет, как действовать.



– Газинский сказал, что с Хорватией мы сыграем в большей степени в свой футбол. А как выглядит наш футбол?

– У нас были неплохие игры с саудитами и Египтом. С Уругваем, возможно, не до конца показали свой уровень. Надеюсь, что в матче с Хорватией у нас получится сыграть в свою силу и показать зрителям, что мы умеем играть в футбол. Просто с испанцами по-другому было невозможно.

Дай бог, чтобы многочисленные журналисты ещё вернулись на базу сборной в ближайшие дни – для этого нужно пройти хорватов. Печально лишь, что охрана базы в Новогорске и пресс-служба сборной повели себя некрасиво напоследок. Журналистов заставили уйти из пресс-центра уже в 13:30, дав лишь 25 минут на работу с текстами, фото и видео. Обычно для этого дают несколько часов.

Такому отношению возмутились и российские журналисты, и иностранные. Мужчина в чёрном пиджаке строго сказал: «Покиньте помещение сейчас. У нас какое-то недопонимание?» А потом передал по рации: «У нас тут недопонимание с представителями СМИ». Споры были бессмысленны. Всех выгнали из пресс-центра. Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сказал, что ничего не мог поделать, ибо охрана требует зачистку территории. В свою очередь охранники каждый раз отвечали, что это именно Игорь Владимиров отвёл журналистам лишь 25 минут на работу в пресс-центре. Выглядело неприятно.

Иностранные коллеги спрашивали у меня, почему так происходит, а ответить было нечего. Похоже, охранники решили, что журналисты отработали в последний раз и с ними можно обращаться как угодно. Жаль, что при в целом хорошей организации мы даём иностранцам (и себе самим) повод разочаровываться в уровне проведения ЧМ-2018. В результате эту статью пришлось писать на остановке, а затем в автобусе.