В их работе есть много занятных правил.

Что вы знаете о болбоях? Тест

Мало кто знает, что работу болбоев пристально контролируют.

Кто такие болбои? Те самые ребята, которые помогают быстро вводить мяч в игру, когда он покидает пределы поля. А ещё они — часть ТВ-картинки. Именно поэтому их поведение на поле строго регламентировано.

На крупных турнирах у болбоев есть регламент, который обязателен к исполнению. Он запрещает им общаться с болельщиками, поддерживать какую-то команду и даже дотрагиваться до рекламных щитов.

В этом году возможность стать частью Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ предоставлена юным талантам со всей России. Официальный партнер FIFA, компания Coca-Cola уже много лет развивает молодёжный футбол в России через поддержку детско-юношеских футбольных соревнований «Кожаный мяч», в котором сейчас по всей стране играет более одного миллиона подростков.

В рамках Детско-юношеской программы FIFA у лучших из них появился шанс поучаствовать в организации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в качестве подающих мячи. В каждом из 64 матчей в этой роли участвуют от 12 до 14 юных футболистов.

Сможете определить хотя бы некоторые тонкости работы болбоев? Проверьте себя.

Если у вас не отображается тест, его можно пройти по данной ссылке.