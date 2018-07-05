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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Комментарии читателей «Чемпионата»

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Михаил Готра
Андрей Панков
Фото: twitter.com/ua_alex_boy
«На Украине что, первобытнообщинный строй? Похвалил чужака — выгнали из племени»
Украинского вратаря уволили за поддержку сборной России, Кутепов может уехать в Европу, ЦСКА делает трансферы. Лучшие комментарии читателей.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Российские игроки получат от Минспорта по 224 тыс. рублей в случае победы на ЧМ

super-manvel:
— Судя по премиальным, парни за родину играют.

Дзюба: даже разорванное два года назад сухожилие на пальце меня не остановит!

RagnarLodbrok:
— Палец надежды.

В Казани родители назвали ребёнка в честь Месси

Marty-mcfly:
— Лионель Газинурович Тухватуллин.

Моджи: думаю, Роналду уже подписал контракт с «Ювентусом»

shurik100:
— Теперь Месси в «Наполи» перейти обязан)))

Дель Боске – о победе России над Испанией: антифутбол оказался успешнее

a-sommelier:
— Мегазащита победила мегапас ;)

Неймар пролежал на газоне почти 14 минут во время матчей ЧМ-2018

swansong:
— Как Неймар кровь на анализы сдает? Он же, наверное, начинает кататься по полу до того, как его в палец уколят?

«Спартак» интересуется защитником «Сассуоло» Феррари

simbeer:
— Хонда в РФПЛ был, теперь очередь Феррари.

Европейский клуб готов отдать за Кутепова отступные — € 12 млн

karpilus:
— А прикиньте если мы ещё и Хорватов пройдем, то у нас могут забрать и перспективного Игнашевича)

ЦСКА объявил об аренде Бекао

begreat059:
— Остановите эту трансферную машину))

Сборная Англии впервые в истории выиграла серию пенальти на чемпионате мира

krumenaher:
— Хендерсон: «Я сделал всё что смог...»

Номер гостиницы в Саранске, где жил Роналду, можно снять за 4300 рублей

vlasak55:
— Теперь можно в номере открывать музей )))

Марадона – о судействе в матче Колумбия – Англия: я увидел величайшую кражу

vbane01:
— Я тоже в далеком 86-м видел величайшую кражу, что характерно, обокрали Англию.

Ривалдо – Неймару: если нужно упасть ради победы Бразилии – делай это

alazev:
— Учитель вылез…

Степного орла в московском зоопарке назвали в честь Акинфеева

alexiv
— Малька Горбуши назвали в честь Смольникова!

Неймар оценил граффити со своим изображением в Казани

glebafrika:
— После того, как художник закончил рисовать, стена упала и начала перекатываться по улице.

Вратарь Готра оспорит решение «Карпат» уволить его за поддержку сборной России

mishacska94:
— На Украине что, первобытнообщинный строй? Похвалил чужака и выгнали из племени.

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