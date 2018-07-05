«На Украине что, первобытнообщинный строй? Похвалил чужака — выгнали из племени»

Украинского вратаря уволили за поддержку сборной России, Кутепов может уехать в Европу, ЦСКА делает трансферы. Лучшие комментарии читателей.

Российские игроки получат от Минспорта по 224 тыс. рублей в случае победы на ЧМ



super-manvel:

— Судя по премиальным, парни за родину играют.

Дзюба: даже разорванное два года назад сухожилие на пальце меня не остановит!

RagnarLodbrok:

— Палец надежды.

В Казани родители назвали ребёнка в честь Месси



Marty-mcfly:

— Лионель Газинурович Тухватуллин.

Моджи: думаю, Роналду уже подписал контракт с «Ювентусом»

shurik100:

— Теперь Месси в «Наполи» перейти обязан)))

Дель Боске – о победе России над Испанией: антифутбол оказался успешнее

a-sommelier:

— Мегазащита победила мегапас ;)

Неймар пролежал на газоне почти 14 минут во время матчей ЧМ-2018

swansong:

— Как Неймар кровь на анализы сдает? Он же, наверное, начинает кататься по полу до того, как его в палец уколят?

«Спартак» интересуется защитником «Сассуоло» Феррари

simbeer:

— Хонда в РФПЛ был, теперь очередь Феррари.

Европейский клуб готов отдать за Кутепова отступные — € 12 млн

karpilus:

— А прикиньте если мы ещё и Хорватов пройдем, то у нас могут забрать и перспективного Игнашевича)

ЦСКА объявил об аренде Бекао

begreat059:

— Остановите эту трансферную машину))

Сборная Англии впервые в истории выиграла серию пенальти на чемпионате мира

krumenaher:

— Хендерсон: «Я сделал всё что смог...»

Номер гостиницы в Саранске, где жил Роналду, можно снять за 4300 рублей

vlasak55:

— Теперь можно в номере открывать музей )))

Марадона – о судействе в матче Колумбия – Англия: я увидел величайшую кражу



vbane01:

— Я тоже в далеком 86-м видел величайшую кражу, что характерно, обокрали Англию.

Ривалдо – Неймару: если нужно упасть ради победы Бразилии – делай это



alazev:

— Учитель вылез…

Степного орла в московском зоопарке назвали в честь Акинфеева



alexiv

— Малька Горбуши назвали в честь Смольникова!



Неймар оценил граффити со своим изображением в Казани



glebafrika:

— После того, как художник закончил рисовать, стена упала и начала перекатываться по улице.

Вратарь Готра оспорит решение «Карпат» уволить его за поддержку сборной России

mishacska94:

— На Украине что, первобытнообщинный строй? Похвалил чужака и выгнали из племени.