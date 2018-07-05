«На Украине что, первобытнообщинный строй? Похвалил чужака — выгнали из племени»

Российские игроки получат от Минспорта по 224 тыс. рублей в случае победы на ЧМ
super-manvel:
— Судя по премиальным, парни за родину играют.
Дзюба: даже разорванное два года назад сухожилие на пальце меня не остановит!
RagnarLodbrok:
— Палец надежды.
В Казани родители назвали ребёнка в честь Месси
Marty-mcfly:
— Лионель Газинурович Тухватуллин.
Моджи: думаю, Роналду уже подписал контракт с «Ювентусом»
shurik100:
— Теперь Месси в «Наполи» перейти обязан)))
Дель Боске – о победе России над Испанией: антифутбол оказался успешнее
a-sommelier:
— Мегазащита победила мегапас ;)
Неймар пролежал на газоне почти 14 минут во время матчей ЧМ-2018
swansong:
— Как Неймар кровь на анализы сдает? Он же, наверное, начинает кататься по полу до того, как его в палец уколят?
«Спартак» интересуется защитником «Сассуоло» Феррари
simbeer:
— Хонда в РФПЛ был, теперь очередь Феррари.
Европейский клуб готов отдать за Кутепова отступные — € 12 млн
karpilus:
— А прикиньте если мы ещё и Хорватов пройдем, то у нас могут забрать и перспективного Игнашевича)
begreat059:
— Остановите эту трансферную машину))
Сборная Англии впервые в истории выиграла серию пенальти на чемпионате мира
krumenaher:
— Хендерсон: «Я сделал всё что смог...»
Номер гостиницы в Саранске, где жил Роналду, можно снять за 4300 рублей
vlasak55:
— Теперь можно в номере открывать музей )))
Марадона – о судействе в матче Колумбия – Англия: я увидел величайшую кражу
vbane01:
— Я тоже в далеком 86-м видел величайшую кражу, что характерно, обокрали Англию.
Ривалдо – Неймару: если нужно упасть ради победы Бразилии – делай это
alazev:
— Учитель вылез…
Степного орла в московском зоопарке назвали в честь Акинфеева
alexiv
— Малька Горбуши назвали в честь Смольникова!
Неймар оценил граффити со своим изображением в Казани
glebafrika:
— После того, как художник закончил рисовать, стена упала и начала перекатываться по улице.
Вратарь Готра оспорит решение «Карпат» уволить его за поддержку сборной России
mishacska94:
— На Украине что, первобытнообщинный строй? Похвалил чужака и выгнали из племени.