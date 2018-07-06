Отстаньте от сборной! Дайте ей подготовиться к хорватам

Какие события произошли на чемпионате мира и чему уделил внимание «Чемпионат» накануне старта четвертьфинальной стадии мундиаля? Ответ – ниже.
Сетка плей-офф чемпионата мира — 2018
Во-первых, почитайте подборку самых интересных статистических фактов ЧМ-2018. Из неё вы узнаете, кто самый быстрый футболист мундиаля и кто может побить бомбардирский рекорд, установленный давным-давно французом Жюстом Фонтеном.
А разве не интересно узнать, как именно по законам нашего государства должны быть поощрены футболисты сборной России в случае выигрыша чемпионата мира?
Воспользовавшись неожиданными, в хорошем смысле слова, результатами нашей национальной команды, некоторые политики не упускают случая «засветиться» по данному поводу в СМИ. Об этом – в материале Григория Телингатера.
А как вам история о путешествии по России Джанлуиджи Буффона? Италия на чемпионат мира не попала, но её легендарный вратарь «посетил» на турнир.
Очередная история о «прозрении» английских фанатов, которым грозили великими трудностями и опасностями, поджидающими их в России.
На деле же всё оказалось совсем по-другому.
На другую чашу весов ложится история о вратаре львовских «Карпат», поболевшем в 1/8 финала за сборную России. Вот чем это ему обернулось.
Победе России над Испанией напрямую посодействовал один гражданин испанского государства. Хотите знать, кто он такой? Тогда вам необходимо прочитать материал нашего обозревателя Олега Лысенко.
Небольшой инцидент случился в четверг после очередной тренировки сборной России. Брать положенные по регламенту интервью журналистам никто не запрещал, однако из пресс-центра их очень быстро попросили. Кстати, это было последнее занятие команды Станислава Черчесова в подмосковном Новогорске перед переездом в Сочи, где она сыграет в субботу четвертьфинальный матч со сборной Хорватии. Пожелаем нашим ребятам удачи!