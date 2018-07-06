Дайджест самых интересных материалов на «Чемпионате», опубликованных за сутки до начала четвертьфинальной стадии ЧМ-2018.

Отстаньте от сборной! Дайте ей подготовиться к хорватам

Какие события произошли на чемпионате мира и чему уделил внимание «Чемпионат» накануне старта четвертьфинальной стадии мундиаля? Ответ – ниже.

Сетка плей-офф чемпионата мира — 2018



Во-первых, почитайте подборку самых интересных статистических фактов ЧМ-2018. Из неё вы узнаете, кто самый быстрый футболист мундиаля и кто может побить бомбардирский рекорд, установленный давным-давно французом Жюстом Фонтеном.

Неймар лежал на газоне 13 минут 50 секунд. Странные рекорды ЧМ-2018 На ЧМ-2018 больше всего болельщиков прибыло из страны, команда которой вообще не играла на турнире. И это вовсе не Китай.

А разве не интересно узнать, как именно по законам нашего государства должны быть поощрены футболисты сборной России в случае выигрыша чемпионата мира?

Российские футболисты получат за победу на ЧМ-2018 200 тыс. рублей. Вы серьёзно? Объясняем, в чём суть.

Воспользовавшись неожиданными, в хорошем смысле слова, результатами нашей национальной команды, некоторые политики не упускают случая «засветиться» по данному поводу в СМИ. Об этом – в материале Григория Телингатера.

Как политики примазываются к результатам ЧМ-2018 Это отвратительнее, чем симуляции в матче Колумбия – Англия.

А как вам история о путешествии по России Джанлуиджи Буффона? Италия на чемпионат мира не попала, но её легендарный вратарь «посетил» на турнир.

Приключения «Буффона» в России: а мы думали, что он не приедет Шаурма, гонки на танках в Нижнем Новгороде — где ещё побывал и что попробовал «Джиджи»?

Очередная история о «прозрении» английских фанатов, которым грозили великими трудностями и опасностями, поджидающими их в России.

«Многое оказалось неправдой». Британские журналисты – о России Они остались приятно удивлены. А кто-то даже признался в любви нашей стране.

На деле же всё оказалось совсем по-другому.

Да это разве штрафы?! Почему смеялись британские СМИ Прайс на ЧМ: вандализм в 180 раз дешевле спекуляции билетами. Разгромить поезд – 1000 рублей, а разбить чужой нос – вообще бесплатно.

На другую чашу весов ложится история о вратаре львовских «Карпат», поболевшем в 1/8 финала за сборную России. Вот чем это ему обернулось.

Мракобесие по-украински. Вратаря «Карпат» выгнали за то, что он болел за Россию Надеюсь, мне не закроют въезд в страну за упоминание об этом случае.

Победе России над Испанией напрямую посодействовал один гражданин испанского государства. Хотите знать, кто он такой? Тогда вам необходимо прочитать материал нашего обозревателя Олега Лысенко.

Испанец, который помог сборной Испании «умереть» Незаметный герой сборной России.

Небольшой инцидент случился в четверг после очередной тренировки сборной России. Брать положенные по регламенту интервью журналистам никто не запрещал, однако из пресс-центра их очень быстро попросили. Кстати, это было последнее занятие команды Станислава Черчесова в подмосковном Новогорске перед переездом в Сочи, где она сыграет в субботу четвертьфинальный матч со сборной Хорватии. Пожелаем нашим ребятам удачи!