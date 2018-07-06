«Спорим на усы». Хорватская пресса – о сборной России

«Хорватия – абсолютный фаворит»

Может, кто-то помнит, что в 2008 году главным тренером «Луча-Энергия» в течение недолгих 10 месяцев был хорватский специалист Зоран Вулич. Так вот, в преддверии четвертьфинала чемпионата мира — 2018 с ним побеседовал корреспондент издания Vecernji List. Хорват вспомнил то прекрасное время, которое он провёл на Дальнем Востоке – судя по всему, это приключение он запомнил на всю жизнь.

«Честно говоря, когда мой агент сказал, что меня хотят видеть во Владивостоке, я даже не был в курсе, где находится этот город. Если бы я только знал, что он располагается в девяти с половиной часах полёта от Москвы, я бы никогда туда не перешёл… Этот город находится буквально на краю света. Чтобы добраться на игру, нужно потратить целый день и ещё столько же на дорогу обратно. Клубные врачи всегда делали всё, чтобы я восстановился после такой поездки! В таких условиях работать было почти невозможно. Но по крайней мере я понял, насколько Россия действительно большая», — рассказал тренер.

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Кроме того, Вулич с высоты своего опыта порассуждал о российском футболе: «С таким огромным населением Россия должна показывать в футболе намного лучшие результаты, но есть много факторов, которые мешают. Одним из них является то, что российские футболисты не амбициозны — почти все остаются в России. А их представители зарабатывают миллионы. На протяжении всей истории они не развивали футбол по мере необходимости. За всё время были два великих клуба, и то во времена СССР — это ЦСКА и «Динамо» Киев. Сейчас у них в лиге всего три-четыре сильных клуба, а остальные значительно хуже».

И, конечно же, он поделился прогнозом на матч Хорватии и России: «Хорватия будет абсолютным фаворитом, потому что мы сильнее во всех аспектах игры. Но русские сейчас находятся в эйфории, их гонят вперёд болельщики, так что для нас они могут представлять опасность. Тем более что Испания тоже была фаворитом в том матче, но она не смогла выстоять. Это должно быть предупреждением для наших игроков. Теперь самое главное — обновить команду. Если Далич и его помощники это сделают, я думаю, что мы будем гораздо ближе к победе».

«Мы лучше России»

Бывший защитник «Динамо» Гордон Шильденфельд вспомнил времена, когда работал со Станиславом Черчесовым. Воспоминаниями и прогнозом на матч он поделился с изданием Sportske Novosti.

«Черчесов — отличный, хороший и честный тренер. У нас были хорошие отношения, так что все воспоминания о нём позитивные. В его команде главное – дисциплина. Игроки быстро понимают, что с ними будут играть только те, кто работает честно и бежит, кто сражается каждую секунду на поле. Он не диктатор, но требовательный. В сборной Черчесов явно достиг результата, который превысил все ожидания. Русские показали, что они хорошая команда, способная показывать хорошую игру. Они использовали испанские слабости, так что, думаю, нашим парням будет непросто. Но мы лучше России и надеемся попасть в полуфинал», — сказал он.

Ещё один футболист, который долгое время провёл в России, экс-вратарь «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса, отметил сильные стороны нашей сборной и выразил мнение, что хорватам стоит быть осторожными.

«Прежде всего они отлично заряжены. Они много работают, а их результаты просто поразили болельщиков. Это сильная мотивация для команды. Тактика изначально была выбрана с тремя защитниками, но потом перестроилась на четыре, и это было хорошо. Против Испании они приспособились к ситуации, выбрали 5-4-1, потому что важно было выиграть! Мы должны быть очень осторожны», — поделился Стипе.

Другой материал хорватской газеты посвящён самим футболистом сборной. Издание публикует детские фотографии ведущих игроков страны. Сможете угадать, кто есть кто?

«Модрич устал. Но должен восстановиться»

Обозреватель Sata24 предположил, что главная звезда сборной Хорватии Лука Модрич устал. И это обстоятельство даёт преимущество сборной России, которая после своего матча с испанцами получила больше выходных дней.

«Капитан сборной Хорватии, наравне с Иваном Перишичем, вышел в старте во всех четырёх матчах этого чемпионата мира. Всего он провёл на поле 365 минут. В матче с Нигерией он пробежал 9915 метров, с Аргентиной – 9879, с Исландией – 6303, с Данией – 9327. Становится понятно, что к пятому матчу в его ногах уже куда меньше сил.

Хорватский тренер Отто Барич считает, что Модричу вообще не стоило тренироваться три-четыре дня, чтобы сыграть в матче с Россией на своём уровне. «Но я думаю, что к матчу он будет как новенький. Уверен, что тренерский штаб всё для этого сделает», — пишет издание.

Хорватские усы надежды

И немного забавного. Местный эксперт в области судейства Матео Беусан торжественно пообещал сбрить усы, если Хорватия станет чемпионом мира в России. Знаем мы таких.