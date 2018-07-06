«Чего ловить уругвайцам в этом матче? Мбаппе просто монстр»

В очередном туре нашего конкурса все участники выступили ровно, ведь особых сенсаций не случилось. Хотя и было близко.
Ролан Гусев предсказал исход основного времени в матче сборных Колумбии и Англии, чем принёс экспертам 2 балла.
У нашего читателя Антона Симакова обе ставки пролетели мимо.
Сергей Титов также не угадал ни одного исхода. Журналисты «Чемпионата» отпускают экспертов в небольшой отрыв.
Таблица
Журналисты — 65
Специалисты — 67
Читатели — 41
Прогноз экспертов
Александр Тарханов, известный российский тренер
Уругвай – Франция — 1:2
Франция выглядит посильнее. Уругваю стоит надеяться на двух нападающих. Кавани может не быть, а одному Суаресу будет сложновато. У Уругвая также проблемы в центре, в обороне отрабатывают они хорошо, а вот в созидании выглядят блёкло.
Бразилия – Бельгия — 2:0
Очень нравится, как выглядят обе команды, но бразильцы немного посильнее. Бразилия психологически более уверенная, поставлю на её победу.
Прогноз читателей
Евгений Арефьев (Томск)
Уругвай — Франция — 2:1
При всём уважении к российской сборной, у Уругвая не было на этом чемпионате соперников уровня Франции. Россияне вообще проигнорировали матч с потенциальным лидером своей группы, сосредоточившись на плей-офф. И не прогадали, кстати. У французов тотальные проблемы в обороне, матч против еле живой Аргентины это наглядно продемонстрировал. У латино-американцев есть Кавани и Суарес, которые зарешают в атаке, а вот их соперникам инертного Гризманна будет явно недостаточно, чтобы взломать организованную оборону соперника. Уругвай уверенно проходит дальше.
Бразилия — Бельгия — 1:3
Думаю, многие на эмоциях от поведения Неймара будут топить против бразильцев. И это не совсем правильно после того, что нам продемонстрировали англичане. В этом матче всё намного прозаичнее. Бельгийцы настолько великолепны, что способны дойти до финала даже в этой, убийственной, стороне сетки. Команда в матче с японцами поняла, что нельзя расслабляться, и доказала самой себе, что может сейчас вообще всё. В том числе обыграть такую грустную Бразилию. Здесь безоговорочно на бельгийцев.
Прогноз журналистов
Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»
Уругвай – Франция – 2:4
Есть ощущение, что будет много голов. Французы играют зрелищно: и себе, и людям. Может, я пожалею об этих словах, но не представляю, чего ловить уругвайцам в этом матче. Мбаппе просто монстр. Я сильно удивлюсь, если он не забьёт.
Бразилия – Бельгия – 3:1
Как же повезло Казани. Сначала матч Франции и Аргентины. Теперь – Бразилии и Бельгии. Для меня команда Тите была главным фаворитом ещё до старта турнира, и сейчас ничего не изменилось. Даже с абсолютно мёртвым Габриэлом Жезусом бразильцы выиграют в два мяча, как и предыдущие три матча. Разница лишь в том, что бельгийцы забьют.