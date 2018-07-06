«Чего ловить уругвайцам в этом матче? Мбаппе просто монстр»

В очередном туре нашего конкурса все участники выступили ровно, ведь особых сенсаций не случилось. Хотя и было близко.

Ролан Гусев предсказал исход основного времени в матче сборных Колумбии и Англии, чем принёс экспертам 2 балла.

У нашего читателя Антона Симакова обе ставки пролетели мимо.

Сергей Титов также не угадал ни одного исхода. Журналисты «Чемпионата» отпускают экспертов в небольшой отрыв.

Таблица

Журналисты — 65

Специалисты — 67

Читатели — 41

Неймар лежал на газоне 13 минут 50 секунд. Странные рекорды ЧМ-2018 На ЧМ-2018 больше всего болельщиков прибыло из страны, команда которой вообще не играла на турнире. И это вовсе не Китай.

Прогноз экспертов

Александр Тарханов, известный российский тренер

Уругвай – Франция — 1:2

Франция выглядит посильнее. Уругваю стоит надеяться на двух нападающих. Кавани может не быть, а одному Суаресу будет сложновато. У Уругвая также проблемы в центре, в обороне отрабатывают они хорошо, а вот в созидании выглядят блёкло.

Бразилия – Бельгия — 2:0

Очень нравится, как выглядят обе команды, но бразильцы немного посильнее. Бразилия психологически более уверенная, поставлю на её победу.

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Прогноз читателей

Евгений Арефьев (Томск)

Уругвай — Франция — 2:1

При всём уважении к российской сборной, у Уругвая не было на этом чемпионате соперников уровня Франции. Россияне вообще проигнорировали матч с потенциальным лидером своей группы, сосредоточившись на плей-офф. И не прогадали, кстати. У французов тотальные проблемы в обороне, матч против еле живой Аргентины это наглядно продемонстрировал. У латино-американцев есть Кавани и Суарес, которые зарешают в атаке, а вот их соперникам инертного Гризманна будет явно недостаточно, чтобы взломать организованную оборону соперника. Уругвай уверенно проходит дальше.

Бразилия — Бельгия — 1:3

Думаю, многие на эмоциях от поведения Неймара будут топить против бразильцев. И это не совсем правильно после того, что нам продемонстрировали англичане. В этом матче всё намного прозаичнее. Бельгийцы настолько великолепны, что способны дойти до финала даже в этой, убийственной, стороне сетки. Команда в матче с японцами поняла, что нельзя расслабляться, и доказала самой себе, что может сейчас вообще всё. В том числе обыграть такую грустную Бразилию. Здесь безоговорочно на бельгийцев.

Прогноз журналистов

Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»

Уругвай – Франция – 2:4

Есть ощущение, что будет много голов. Французы играют зрелищно: и себе, и людям. Может, я пожалею об этих словах, но не представляю, чего ловить уругвайцам в этом матче. Мбаппе просто монстр. Я сильно удивлюсь, если он не забьёт.



Бразилия – Бельгия – 3:1

Как же повезло Казани. Сначала матч Франции и Аргентины. Теперь – Бразилии и Бельгии. Для меня команда Тите была главным фаворитом ещё до старта турнира, и сейчас ничего не изменилось. Даже с абсолютно мёртвым Габриэлом Жезусом бразильцы выиграют в два мяча, как и предыдущие три матча. Разница лишь в том, что бельгийцы забьют.