Заткнутые Черчесовым. Почему крики о переобувании — идиотизм

Суперматч с Хорватией завтра. А мы ещё раз вспомним о России, которая не верила.

На пресс-конференции в Сочи британский журналист задал самый хайповый и дурацкий вопрос последнего времени.

— Господин Черчесов, вас всё время критиковали, но ведь сейчас вы поставили всех на место. Вам приятно?

Во-первых, удивление вызывает вовлечённость английского корреспондента. Если бы он действительно следил за ситуацией, то понимал бы, как много известных журналистов поддерживали Черчесова все два года.



Во-вторых, надо быть блаженным человеком или слишком весёлым перуанским корреспондентом (ставшим другом Черчесова), чтобы не реагировать на раздражители – поражения, выбор игроков или поведение команды.

А его считали сумасшедшим! Почему Черчесов отдал футболку перуанцу Возможно, тренер сборной России просто хотел обменяться со своим фанатом-журналистом футболками… Но пока не получилось.

В-третьих, как думаете, стало бы лучше, если бы каждый молился на тренера после неудач и поражений? Что произошло бы, если бы мы всегда говорили, что любая тактика и любой состав – лучший во вселенной? А если бы мы уверяли, что у в России лучшая система футбола в мире, то сборная бы не просто выжила, а возила бы Испанию все два тайма?



Я уверен, что нам, пользователям «Чемпионата», да и всей стране не стоит стыдиться критики и считать, что нас кто-то и куда-то заткнул. Просто переведите тему на быт и подумайте, что станет с вашими друзьями или близкими, если вы будете кивать и смотреть им в рот, что бы они ни сделали.

Черчесов провёл эксперимент с невидимой гориллой. Мы не заметили О преображении сборной России с неожиданного ракурса.

Сейчас ясно одно. Черчесов – босс. Он не только смог собрать вокруг себя штаб, команду, но и, уверен, воспользовался частью конструктива, который шёл извне. И если Олег Знарок после тяжёлой олимпийской победы над немцами выдал что-то вроде: «Ну что, получили?», то тренер футбольной сборной последователен и сейчас говорит очень уважительные и адекватные вещи.



— Уже сообщал, что сейчас не особо обращаю внимание на какие-то внешние вещи. Но, скажу так, нам нужно держать ухо востро. В каждом материале или слове можно найти полезное. Ведь когда тебя только хвалят — это очень-очень плохо. А критика важна, но только она должна быть конструктивной, аналитической, а не пустой и оскорбительной.

Именно поэтому, прежде чем считать себя заткнутыми сборной, вспомните, что вы говорили.



Например, уровень дискуссии: «Черчесов – не тренер» — это глупое оскорбление.

А вот: «У нас есть сомнения в результате, потому что сложно понять, как сборная собирается забивать, используя при нынешней системе Смолова, а не Дзюбу» — это попытка диалога и осмысления.

Терпи и выживай. Триумф сборной — как жизнь в России Черчесов раскрыл в футболистах мужчин. Они ещё могут побеждать в войнах.

Так что радуйтесь результатам сборной, без стеснения хвалите Черчесова и команду, а ещё поблагодарите себя за то, что не были блаженными или безразличными. Ведь все наши сомнения не со зла, а от любви к России и футболу.

***

Сами же пресс-конференции и тренировки перед матчем с Хорватией получились типичными.

Если хорваты смеются, веселятся и дурачатся, не обращая внимания на журналистов, то в сборной России – строгость, дисциплина и молчание.

Если хорватам задают вопросы о силе, сравнивая с суперкомандой, вышедшей в полуфинал ЧМ-1998, то успех России всеми воспринимается как чудо.



Если в Хорватии всех интересуют личности – Модрич, Ракитич, Манджукич, то Россия оценивается как одна команда.



И у нас, к сожалению, есть проблемы. В субботу вряд ли сыграет ключевой футболист – Юрий Жирков, что серьёзно осложнит вариативность игры сборной России.



Но мы все будем верить в то же, что и раньше. Что русские мужчины в тяжёлый момент будут биться за Родину и пройдут дальше. Тем более хорваты далеко не так идеальны, как это кажется на первый взгляд. Это не Испания и даже не Уругвай…