7 самых значимых хорватских игроков в российском футболе

Плетикоса – рекордсмен по количеству матчей среди хорватских игроков в чемпионате России. Стипе перешёл из донецкого «Шахтёра» в «Спартак» в марте 2007 года за 2,5 млн евро. Отыграл за красно-белых три сезона и завоевал серебряные медали. Затем потерял место в «основе», уезжал в аренду в «Тоттенхэм». В августе 2011-го перебрался на правах аренды в «Ростов», за который выступал в течение четырёх сезонов. Ростовчане выиграли с Плетикосой Кубок России. Статистика Стипе в РФПЛ: 63 матча за «Спартак» и 110 за «Ростов». Болельщики полюбили хорватского голкипера, получившего прозвище «осьминог».

В 2005 году главный тренер «Зенита» Властимил Петржела искал центрального защитника для своей команды и выбрал игравшего в чемпионате Польши хорвата Крижанаца. Тогда Ивицу никто не знал, а его трансфер стоил «смешные» 650 тысяч евро. Но шесть сезонов в Петербурге сделали Крижанацу имя и помогли пробиться в сборную страны. Ивица выиграл с «Зенитом» два золота РФПЛ, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, а также Кубок России и Суперкубок страны. У Крижанаца ровно 100 матчей в чемпионатах России, в которых он забил шесть голов.

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Степан Томас

Бывший защитник сборной Хорватии, участник ЧМ-2002 и ЧМ-2006 не так много поиграл в России. На его счету всего 31 матч в РФПЛ. Тем не менее, Томас оставил свой след в нашем чемпионате. Степан – обладатель впечатляющего достижения. Он становился чемпионом трех странах – Хорватии (с «Кроацией»), Турции (с «Фенербахче» и «Галатасараем») и России (с «Рубином»). Летом 2007-го казанский клуб купил 31-летнего Томаса у «Галатасарая» за 700 тысяч евро. В первый для «Рубина» «золотой» сезон-2008 Степан был игроком основы. Потом сел в запас, а вскоре после отъезда из Казани в 2010-м завершил карьеру.

Чорлука – единственный представитель чемпионата России на ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии. Ведран выступает в РФПЛ уже на протяжении шести сезонов и находится на третьем месте по количеству игр среди хорватов. «Локомотив» купил защитника в июле 2012-го у «Тоттенхэма» за 7 млн евро. За «железнодорожников» Чорулка сыграл 130 матчей, в которых забил семь голов. Заслужил репутацию одного из сильнейших в своём амплуа в РФПЛ. Дважды завоёвывал с «Локо» Кубок России, а в минувшем сезоне наконец-то взял золото. Правда, сам Ведран после тяжёлой травмы принял участие лишь в шести встречах.

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Полузащитник Дуймович, как и Плетикоса, отыграл семь сезонов в российском чемпионате. Он на втором месте по количеству игр. В 2006-м «Амкар» приобрёл хорвата у клуба «Меджимурье» за 300 тысяч евро. Томислав выступал за пермяков в течение трёх лет, сыграл 70 матчей и забил пять голов. Через год перешёл на правах свободного агента в «Локомотив» (39 матчей, пять голов), а ещё через полтора сезона его за 3 млн евро выкупило «Динамо». Дуймович заслужил приглашение из сборной Хорватии, но не выдержал конкуренции в «Динамо» (22 матча, один гол). Сезон-2012/13 он провёл на правах аренды в «Мордовии» (25 матчей). Гол Томислава в финале Кубка России – 2008 едва не принёс трофей «Амкару», однако пермяки не удержали преимущество в два мяча против ЦСКА.

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Полузащитник Пауревич близок к сотне матчей в РФПЛ. Хорват появился в «Уфе» летом 2014-го, перейдя на правах свободного агента из «Фортуны» (Дюссельдорф). В июле 2016-го уфимский клуб отпустил Ивана в английский «Хаддерсфилд», но всего через полгода Пауревич вернулся в «Уфу». За четыре сезона в РФПЛ он провёл 98 игр, в которых забил 11 голов. Особенно результативным для оборонительного, казалось бы, полузащитника получился минувший чемпионат. Сергей Семак раскрыл в Иване сильного игрока чужой штрафной, так что легионер отличался в четырёх турах подряд. Только один хорват забил в РФПЛ больше Пауревича с Дуймовичем…

Это Олич! Хорватский нападающий, потрясавший своей работоспособностью на футбольном поле, любимец болельщиков ЦСКА. Армейцы купили его у загребского «Динамо» в 2003 году за 5 млн евро. Ивица защищал цвета красно-синих в течение четырёх сезонов, сыграл в РФПЛ 78 матчей и забил 35 голов. С Оличем в составе ЦСКА победил в Кубке УЕФА, завоевал три золота чемпионата России, по два Кубка России и Суперкубка страны. Потом Ивица уехал в Германию, а в 2017 году завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии. Сегодня он по другую сторону баррикад.