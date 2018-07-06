Ташаев перешёл из «Динамо» в «Спартак». Что об этом нужно знать

Как и сообщал несколько дней назад «Чемпионат», полузащитник «Динамо» Александр Ташаев стал на этой неделе игроком «Спартака». Сегодня экс-чемпионы России подтвердили, что достигли договорённости о подписании контракта с 24-летним новичком. По имеющейся информации, соглашение будет рассчитано на четыре года.

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Как Ташаев уходил из «Динамо»?

Ташаев мог покинуть «Динамо» этим летом на правах свободного агента. Его предыдущий контракт с родным клубом завершался в июне 2018-го, но в декабре Александр заключил новый договор до июня 2021-го. При этом в соглашение внесли пункт об отступных за игрока в размере 1,5 млн евро. Этим условием и воспользовался «Спартак».

За месяц до перехода Александр должен был написать заявление об уходе. Сообщалось, что полузащитник сделал это 4 июня. Однако помешать трансферу кандидата в сборную России попыталось Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», подавшее в суд на футбольный клуб «Динамо» и на самого Ташаева. ВФСО требовало признать декабрьский контракт недействительным и намеревалось добиться запрета на увольнение футболиста и регистрацию любого его перехода. 18 июня арбитражный суд Москвы рассмотрел заявление ВФСО «Динамо» и отказался удовлетворять его.

«Мне говорят: «Проснись, ты едешь на сборы». Я чуть не упал...» Яркий новичок сборной России Александр Ташаев – об интересе «Спартака», шутках Дзюбы и Черчесове, включившем солнце.

В те дни Александр улетел на первый сбор бело-голубых в Болгарию. А вот на второй австрийский сбор, который начался вчера, команда Хохлова отправилась уже без Ташаева. Полузащитника ждут в «Спартаке», который, кстати, базируется в той же стране.

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Зачем полузащитник нужен «Спартаку»?

Между тем, Ташаев мог бы сейчас готовиться к четвертьфиналу чемпионата мира в России вместо того, чтобы лететь в Австрию. Станислав Черчесов включил полузащитника в расширенный состав национальной команды перед ЧМ-2018. Главный тренер оценил, насколько здорово провёл минувший сезон Александр, забивший семь голов и сделавший семь голевых передач в 27 матчах РФПЛ. Ташаев тренировался со сборной, но в окончательный состав сборной России всё-таки не попал. Ходили слухи, что Черчесов до последнего выбирал между Александром и Денисом Черышевым, а остановился в конце концов на воспитаннике «Реала».

Ташаев – усиление для флангов полузащиты «Спартака». Особенно он хорош на левом фланге, откуда смещается в центр под удар с правой ноги. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера давал понять, что ему в первую очередь нужен центральный защитник и опорный полузащитник с российским паспортом. Первую вакансию закрыл новичок из «Гента» Самуэль Жиго, а поиск «опорника» продолжается. Однако и Ташаев был интересен Каррере. Он точно пригодится красно-белым. Тем более с учётом того, что Александру Самедову и Роману Зобнину потребуется какое-то время, чтобы восстановиться и набрать форму после ЧМ-2018, а будущее Квинси Промеса под вопросом.

Агент игрока Алан Агузаров говорил об интересе к Ташаеву как со стороны российских топ-клубов, так и команд из Европы. Полузащитник выбрал «Спартак».

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Чью судьбу повторит Ташаев?

Ташаев далеко не первый игрок «Динамо», отправляющийся в «Спартак». Можно, к примеру, вспомнить трансферы братьев Комбаровых, а последняя история – переход полузащитника Зобнина за 3 млн евро летом 2016-го. Ташаев готов повторить путь приятеля.

«Ещё когда мы вместе попали в основу «Динамо», в голове промелькнула мысль: он первый выстрелит, – рассказывал Ташаев в интервью для «Чемпионата». – Зобнин был самым сконцентрированным на футболе. Я понимал, что он заиграет на высоком уровне. Рома очень сильно вырос в «Спартаке». И это после тяжёлой травмы, всего полгода прошло. Очевидно, что со времён «Динамо» он стал мощнее, превратился в зрелого футболиста. При этом остался очень работоспособным, часто берёт игру на себя, тащит команду вперёд. Это очень ценное качество».

Зато главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов опасается, что Александру уготована в «Спартаке» судьба другого флангового полузащитника «Динамо», который принял предложение из борющегося за золото клуба РФПЛ и затерялся. Речь об Иване Соловьёве, чей трансфер в «Зенит» стал большой ошибкой.

«Ташаев только в последние полгода начал очень сильно прогрессировать, – отмечал Хохлов. – Иногда нужно остаться в своём клубе, чтобы прогресс стабилизировался и закрепился. А потом уже думать о следующем карьерном этапе. Пример Зобнина? Есть много других примеров. Обратных. Не хочу, чтобы Александр повторил судьбу Соловьёва. Иногда не надо гнаться за чем-то мифическим. Возможно, стоит сохранить и закрепить то, что имеешь сейчас». Так чью же судьбу разделит новичок «Спартака»?