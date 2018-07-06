Бразилия вылетела. Карнавал закончен. И из-за этого немного грустно

Южноамериканских команд, чьих болельщиков мы так полюбили, на этом ЧМ не осталось. Титул останется в Европе.

Неймарозависимость

Бразилия приехала на чемпионат мира не столь зависимой от Неймара, как это было четыре года назад. На домашнем ЧМ всё кончилось плохо. 1:7 от Германии в полуфинале. На этом мундиале за бразильцев забивали Филиппе Коутиньо — со Швейцарией, Коутиньо и Неймар — с Коста-Рикой, Паулиньо и Тьяго Силва — с Сербией, Неймар и Роберто Фирмино — с Мексикой. В последних трёх матчах чемпионата бразильцы не пропускали. И в строй вернулся Марсело.

Лукакузависимость

Бельгия выиграла на турнире все четыре матча. Обыграв Англию в занимательном матче, где никому не нужна была победа, чтобы не попасть на Бразилию… И потом невероятным образом отыгравшись у Японии в концовке.

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Зависима ли Бельгия от Ромелу Лукаку, забившего 4 гола на этом турнире? Ответ — да. Даже если он не забивает.

На 31-й минуте Лукаку зацепился за мяч на своей половине поля, убежал от Фернандиньо и сыграл на Де Брёйне, который прорвался к линии штрафной и пробил в дальний угол. Счёт стал 2:0, и дело для Бразилии запахло керосином.

Фото: Buda Mendes/Getty Images

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Но даже не это главное. Мощный форвард так терроризирует защитников, что порой они начинают бояться друг друга. На 13-й минуте Шадли с углового навесил на ближнюю штангу, где Жезус помешал Фернандиньо сыграть на отбой, и мяч от плеча полузащитника «Сити» отлетел в ворота Алисона.

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Симулянты

Ну Неймар хотя бы постарался. Но даже его партнёры уже начали говорить ему: «Парень, вставай, на тебе пенальти не дадут». Самое обидное, что страдает вся команда. Жезус здорово проскочил Вертонгена при прорыве по лицевой, затем потерял мяч после подката Компани и в динамике показалось, что пенальти чистый. Но арбитр решил подключить видеосудью, и тот совершенно справедливо 11-метровый отменил.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

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Шанс

Бразильцы могли открыть счёт на 8-й минуте. Тьяго Силву бельгийцы потеряли в своей вратарской, однако последовавший удар коленом пришёлся в крестовину.

Замены

Роберто Фирмино на 46-й минуте вместо Виллиана. Дуглас Коста вместо Габриэла Жезуса на 58-й минуте. Ренато Аугусто вместо Паулиньо на 73-й. Спустя три минуты Аугусто подарил надежду Бразилии. Коутиньо подбежал к штрафной Бельгии и классно забросил мяч на Аугусто, который головой направил мяч в самый уголок, Куртуа не дотянулся! И почти сразу же Неймар сыграл в штрафную на Фирмино, который технично обработал мяч и с лёта пробил рядом с девяткой!

Штурм

Бразильцы подавили соперника. Аугусто чуть не оформил самый быстрый дубль на этом ЧМ, через центр он ворвался в штрафную и просто-напросто не попал в левый угол. Коутиньо выскочил на прострел Неймара, но из убойной позиции ударил мимо ворот. В добавленное время Неймар закрутил мяч в правую девятку, но Куртуа дотянулся, отправив свою команду в полуфинал.