Граффити Черчесова в Питере хотели удалить. Почему?

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Что происходит с граффити со Станиславом Черчесовым в Петербурге

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Станислав Черчесов. Граффити
Анатолий Романов
Фото: РИА Новости
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Футбол / ЧМ по футболу 2018

Народная любовь, которая вылилась на Станислава Черчесова после успехов сборной России на домашнем чемпионате мира, принимает разные формы. В частности, в Петербурге появилось граффити с изображением главного тренера. В одном из скверов Петроградского района художники нарисовали яркий портрет Черчесова, подписав его цитатой из песни группы «Ленинград»: «Ты просто космос, Стас!».

Приятно, что хоть кто-то в нашем футболе получает признание, а не только потоки брани в собственный адрес. Граффити с Черчесовым должно было прожить долгую жизнь. Станислав Саламович заслужил! И уж точно стоило сохранить это произведение уличного искусства до того момента, как сборная России завершит своё выступление на чемпионате мира. Но, оказывается, серая стена кому-то милее лица самого крутого волшебника ЧМ-2018.

Сегодня утром появилась новость, что власти Петербурга решили закрасить граффити. Накануне четвертьфинала с Хорватией! Ничего не скажешь, более «удачный» момент для этого нельзя было выбрать. Дело, конечно, не в Черчесове, который, возможно, и знать не знает ни о каком граффити, а о том, как болельщики сборной России оценят поступок этих самых властей. Тут и неуважение к тренеру, и, не дай бог, сбитый фарт.

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Причина избавления от портрета главного тренера – кляуза, поступившая от одного из жителей города, которому «стыдно за местный стрит-арт». Смешно и грустно. Администрация Петроградского района рассмотрела жалобу некоего Александра С. в общем порядке, после чего уведомила ПАО «Ленэнерго» (этой организации принадлежит подстанция с изображением тренера) закрасить граффити.

Тем не менее в «Ленэнерго» нашлись то ли страстные болельщики сборной России, то ли просто ценители искусства, которым, похоже, удалось отстоять Черчесова. На ближайшие четыре месяца. «Мы просили продлить срок исполнения предписания о ликвидации граффити на две недели, только что нам согласовали изменение срока до 1 ноября», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе организации. Значит, в администрации Петроградского района крепко напряглись и пришли к важному выводу: нарисованный Саламыч вряд ли опасен для общества. Граффити не содержит экстремистский характер, не угрожает жизни и здоровью горожан и даже напротив вдохновляет на большие дела.

А Черчесову после победы над Хорватией действительно лучше не возвращаться в Петербург. Пусть новый стадион «Зенита» и фартовый для главного тренера. Ведь в Северной столице пройдёт матч за третье место, а полуфинал и финал – в «Лужниках».

Сетка плей-офф чемпионата мира — 2018

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