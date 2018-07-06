Все сборные из Южной Америки вылетели с ЧМ-2018. Хроника катастрофы

Сборная Перу

26 июня 2018. Австралия – Перу – 0:2.



Сборная Перу перед вылетом с чемпионата мира громко хлопнула дверью, обыграв сборную Австралии. Да, команда не вышла из группы, но болельщики праздновали эту победу, как триумф.

Сборная Аргентины

30 июня 2018. Франция – Аргентина – 4:3.



Сборная Аргентины со скрипом пробралась в стадию плей-офф, но там попала на очень грозного соперника — Францию. Тем не менее, Месси и компания даже вели по ходу этой встречи. Но в итоге французы, которые гораздо более стабильно выступали на этом чемпионате, взяли верх.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная Колумбии

3 июля 2018. Колумбия – Англия – 1:1 (3:4 пен.).



Сборная Колумбии сумела довести свой матч 1/8 финала до серии пенальти, сравняв счёт на 93-й минуте, однако в послематчевой лотерее удача улыбнулась англичанам.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Сборная Уругвая

6 июля 2018. Уругвай – Франция – 0:2.



Эдинсон Кавани, дважды забивший Португалии в матче 1/8 финала, в четвертьфинале не смог помочь своей команде из-за травмы. В результате сборная Уругвая пропустила два гола (в том числе из-за ошибки голкипера Фернандо Муслеры) и не смогла выйти в полуфинал.

Фото: Борис Теплицкий, «Чемпионат»

Фото: РИА Новости

Сборная Бразилии

6 июля 2018. Бразилия – Бельгия – 1:2.



Сборная Бразилии стала последней командой из Южной Америки, которая покинула чемпионат мира. Автогол Фернандиньо помог бельгийцам открыть счёт в матче, после чего Кевин де Брёйне потрясающим ударом удвоил преимущество своей команды. В концовке второго тайма гол Ренато Аугусто подарил бразильцам надежду, однако им не хватило времени, чтобы сравнять счёт и побороться за выход в полуфинал в дополнительное время.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images