Мартинес выиграл у Бразилии. Но в концовке сам едва не отдал победу

«С тактической точки зрения я никогда не проигрывал матчи на тренерском планшете. Исполнение тактики — очень важная вещь, и это получилось великолепно», — сказал сразу после матча с Бразилией Роберто Мартинес. Главный тренер сборной Бельгии тем самым отдал должное игрокам, но нельзя отрицать очевидного: сам Мартинес очень хорошо был готов к сопернику, и его заслуга велика.

Бразилия вылетела. Карнавал закончен. И из-за этого немного грустно Южноамериканских команд, чьих болельщиков мы так полюбили, на этом ЧМ не осталось. Титул останется в Европе.

Внимания глобально заслуживают две вещи — роль Ромелу Лукаку и роль Эдена Азара. В случае с первым Мартинес подглядел решение у сборной Германии четырёхлетней давности: тогда зону Марсело уничтожал Томас Мюллер, которому бразилец смотрел исключительно в спину, бельгийцы же отправили на правую сторону своей верхней тройки огромного Лукаку, который цеплялся за длинные передачи и создавал глубину для подключений Кевина де Брёйне. Немцы шутили в твиттере, что Мартинес устроил для Бразилии вертикальную Германию, намекая на сходство флагов, — и это сравнение действительно умозрительное.

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С Азаром ещё интереснее. Ещё никто на чемпионате мира не был так похож на Андреса Иньесту в его лучшей форме, чем капитан бельгийцев в этот вечер. Даже сам Иньеста. А Азару удалось. Идеей Мартинеса был выигрыш темпа в тех случаях, когда его команда перехватывает мяч: Азар выныривал из глубины над линией бразильской полузащиты и моментально продолжал атаку либо индивидуальным действием, либо переводом в зону Лукаку.



Остановить при этом Эдена была просто невозможно: десять удачных попыток дриблинга из десяти (я специально проверил) получились как раз потому, что полузащита соперника не успевала реагировать на действия Азара. Понятно, что есть Куртуа, но я бы выбрал игроком матча Азара — человек исполнил волю тренера, который отказал капитану в занесении в протокол голом или передачей, но дал ему важнейшую роль человека, выигрывающего темп.

Однако Мартинес едва сам не отдал выигранный своими решениями матч — речь о его вмешательстве в игру заменами. Здесь тоже есть два момента. Первый: тренер очень долго тянул с заменами, хотя было очевидно, что нужно сдваивать фланги, откуда соперник доносил большинство опасных передач. Внутренними силами сделать это было невозможно — Лукаку, например, по своему краю за Марсело в оборону не опускался, а замены Мартинес продолжал откладывать. В итоге Бразилия сократила разницу в счёте и продолжила создавать подходы.



Второй момент более субъективный. Уже в самой концовке, на 88-й минуте, главный тренер «красных дьяволов» всё же снял с игры Лукаку — снял, чтобы немного потянуть время. Ход, который никогда мне не будет понятен: за несколько минут до конца при разнице в один мяч и опасности овертайма снимать игрока, с которым работал весь план на игру. В лучшем случае ты выиграешь на замене секунд 40 (и то, судья может компенсировать их сверху), зато разрушением своего же плана ставишь под угрозу результат. Предположим, Бразилия сравняет счёт — и как тогда играть полчаса овертайма? Придумывать план на ходу?



Бразилия при этом на второй гол действительно наиграла, и урока Мартинес не получил. В полуфинале с этим нужно быть внимательнее: учитывая то, какой выбор исполнителей впереди у Франции, при разрушении собственного плана и внезапном переходе игры в овертайм французы бельгийцев обязательно накажут.