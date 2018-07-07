ЧМ-2018. Швеция – Англия — 0:1. Идёт первый тайм. LIVE

- Онлайн:
- 17:29. Гарри Магир открывает счёт в матче! 0:1!
- 16:15. Стартовые составы сборных Швеции и Англии
Онлайн:
17:29. Гарри Магир открывает счёт в матче! 0:1!
Первый угловой в матче — и сразу же гол.
17:24. Лингард попытался прострелить из штрафной, но Ольсен перехватил мяч.
17:20. Стерлинг протащил мяч к чужой штрафной, мяч отлетел к Кейну. Тот из-за пределов штрафной пробил низом, но мяч прошёл рядом с дальней штангой. Это было опасно.
17:10. 10 минут сыграли команды, пока спокойно и осторожно!
17:00. Поехали!
16:35. Предматчевая тренировка Швеции.
16:20. Сборная Англии готовится к матчу.
16:15. Стартовые составы сборных Швеции и Англии
Швеция: Ольсен, Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Крафт, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Берг, Тойвонен.
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Стерлинг, Кейн.
16:00. Добрый день! Сегодня на чемпионате мира состоятся два заключительных четвертьфинала. Сначала на поле выйдут команды Швеции и Англии. Их поединок пройдёт в Самаре.
Швеция — Англия. Текстовая трансляция