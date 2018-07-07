ЧМ-2018. Швеция – Англия — 0:1. Идёт первый тайм. LIVE

Онлайн:

17:29. Гарри Магир открывает счёт в матче! 0:1!

Первый угловой в матче — и сразу же гол.

17:24. Лингард попытался прострелить из штрафной, но Ольсен перехватил мяч.

17:20. Стерлинг протащил мяч к чужой штрафной, мяч отлетел к Кейну. Тот из-за пределов штрафной пробил низом, но мяч прошёл рядом с дальней штангой. Это было опасно.

17:10. 10 минут сыграли команды, пока спокойно и осторожно!

17:00. Поехали!

16:35. Предматчевая тренировка Швеции.

16:20. Сборная Англии готовится к матчу.

16:15. Стартовые составы сборных Швеции и Англии

Швеция: Ольсен, Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Крафт, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Берг, Тойвонен.



Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Стерлинг, Кейн.

16:00. Добрый день! Сегодня на чемпионате мира состоятся два заключительных четвертьфинала. Сначала на поле выйдут команды Швеции и Англии. Их поединок пройдёт в Самаре.



Швеция — Англия. Текстовая трансляция