ЧМ-2018. Россия — Хорватия. LIVE

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12:15. Невозможно отрицать, что у Хорватии сильнейшая группа игроков в центре поля. Модрич и Ракитич являются ключевыми игроками «Реала» и «Барселоны» однако сила должна определяться общекомандным балансом. Но в этой категории у соперника сборной России не все так хорошо.

«Хорватия уязвима. У сборной России хорошие шансы». Разбор от Пилипчука Экс-помощник главного тренера «Спартака» Роман Пилипчук показывает, что не так с Модричем и Ракитичем.

12:00. Добрый день! Через несколько часов сборная России сразится в четвертьфинале чемпионата мира с командой Хорватии. Эта игра состоится в Сочи.



Россия — Хорватия. Текстовая трансляция