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Россия — Хорватия. Онлайн-трансляция. 7 июля 2018. 1/4 финала ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Россия — Хорватия
«Чемпионат»
Фото: Amin Mohammad Jamali/Getty Images
ЧМ-2018. Россия — Хорватия. LIVE
Онлайн-трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира Россия — Хорватия.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Онлайн:

12:15. Невозможно отрицать, что у Хорватии сильнейшая группа игроков в центре поля. Модрич и Ракитич являются ключевыми игроками «Реала» и «Барселоны» однако сила должна определяться общекомандным балансом. Но в этой категории у соперника сборной России не все так хорошо.

«Хорватия уязвима. У сборной России хорошие шансы». Разбор от Пилипчука
Экс-помощник главного тренера «Спартака» Роман Пилипчук показывает, что не так с Модричем и Ракитичем.

12:00. Добрый день! Через несколько часов сборная России сразится в четвертьфинале чемпионата мира с командой Хорватии. Эта игра состоится в Сочи.

Россия — Хорватия. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. 1/4 финала
07 июля 2018, суббота. 21:00 МСК
Россия
Хорватия
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