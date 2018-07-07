Все южноамериканцы вылетели с чемпионата мира. Дело ещё и в тактике

Прежде чем разбирать тенденцию – две важные детали.

Во-первых, южноамериканский футбол как система подготовки игроков ничем не слабее, ничем не сильнее европейских – он просто другой. Арсен Венгер говорил, что последние настоящие нападающие, нацеленные на гол, растут только в Южной Америке. Там же остаются последние старомодные центральные защитники, настроенные выиграть воздух и сломать чужие ноги. Южноамериканцы готовят игроков узкого профиля, европейцы – универсалов. Оба подхода правильные, просто нужно их комбинировать.

Автогол, дурацкие промахи, нырки Неймара. Как Бразилия вылетела с ЧМ-2018 Онлайн-трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира Бразилия — Бельгия.

Во-вторых, в контексте сегодняшней Бразилии тенденцию оценивать не совсем верно. Бразилия – наряду с Уругваем самая далёкая от традиционных южноамериканских стереотипов сборная: с главным по продвижению мяча на левом фланге обороны, «ложной девяткой» на острие, для которой отборы и перехваты были важнее голов, гибридными ролями в центре полузащиты. Тите сделал команду гибкой, очень близкой по качеству к клубной, и поставил на холодный расчёт, более свойственный европейским сборным. Тем не менее, и бразильцы погорели на большем прагматизме соперника.

Теперь к главному.

Бразилия вылетела. Карнавал закончен. И из-за этого немного грустно Южноамериканских команд, чьих болельщиков мы так полюбили, на этом ЧМ не осталось. Титул останется в Европе.

Аргентинский футбол, поехавший на тактических тенденциях и трендах, построен вокруг конфликта меноттистов (двигателей атакующего футбола, в честь Сесара Луиса Менотти) и билардистов (сухой оборонительный стиль, как у Аргентины-2014, в честь Карлоса Билардо). Если сохранять эту терминологию, путь билардистов становится в футболе сборных максимально правильной стратегией. Тренд ЧМ-2018 – можно свернуть горы с расстановкой 4-4-2 без мяча, компактностью, физикой и полностью перекрытым центром. Так играла лишь одна южноамериканская команда, Уругвай. Слова Антуана Гризманна после матча, что Уругвай стилистически похож на «Атлетико» – правдивый комплимент: Оскар Табарес задавал тренд лучше многих, даже привнося свою изюминку изменением 4-4-2 в линию на 4-4-2 ромбом.

Больше из южноамериканцев так не играл никто. Даже тренер сборной Перу Рикардо Гарека, которого очень любит за организацию футбола Карлос Билардо, сыграл в более атакующий футбол, чем обычно… и погорел против двух европейских команд, Дании и Франции, хотя не заслужил поражения ни разу. Хорхе Сампаоли – поехавший тактик и фанат контроля мяча, его акцент на атаке был неизбежен. Колумбия Хосе Пекермана построила один из самых странных атакующих планов на турнире (насыть фланги, не используй центр, отдай Хамесу/Кинтеро и жди), но её акцент в сторону атаки тоже был очевиден.

Мартинес выиграл у Бразилии. Но в концовке сам едва не отдал победу Два шикарных решения и одно спорное и странное — прямо как счёт на табло.

В споре европейцев и южноамериканцев за наш континент – большая прагматичность и более дотошная подготовка к сопернику. Златко Далич использовал чернорабочего, чтобы перекрывать дорогу передачам на Лео Месси, Дидье Дешам включил в отборы против Месси главную звезду. Англия, агрессивно встречая колумбийцев, заставила их провести 80 слабых минут и включиться только в концовке.

Про дотошность подготовки претензия не к Тите, просто Роберто Мартинес выстроил план под соперника ещё более тщательно. Без мяча тренер Бельгии впервые на чемпионате мира играл 4-3-3, Азара и Лукаку специально не нагружал оборонительной работой, чтобы быть в контратаках быстрее и свежее. План, как взять Неймара в карман, взял у Владимира Петковича и чуть перестроил: главным, кто накрывал смещения Неймара под правую ногу и бил в стыках, тоже стал центральный полузащитник – Маруан Феллайни.

Даже на фоне этого важно понимать, что Бразилии сегодня не повезло, она наиграла на второй гол, а оборонительный план Бельгии не сработал полностью. Важнее, что Мартинес придумал очень интересный тактический план, а Тите сохранил свои основные идеи, только поменял одного игрока в схеме на другого (Касемиро на Фернандиньо). Это и стало ключевым решением матча: опорная зона без Касемиро потеряла в интенсивности, поплыла, и вторая голевая атака прилетела как раз оттуда.

Справедливость в том, что южноамериканские сборные, похожие по стилю на европейские и/или клубные команды, повылетали до полуфиналов, есть. Футбол сборных теперь функционирует так – более сдержанный план, заточенный под противодействие лучшим игрокам, получит преимущество, а защита получит преимущество над атакой.

После выигранного ЧМ-2002 Бразилия вылетает только от организованных европейских команд – Франции, Нидерландов, Германии, Бельгии. В этом тоже есть немного справедливости.