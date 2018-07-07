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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Мгновения 1/4 финала чемпионата мира в России. Фото

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Фото
«Чемпионат»
Фото: Chris Brunskill/Getty Images
Все эмоции Дембеле от игры сборной Бельгии – в лучших фото дня
Мбаппе взял пример с Неймара, горе Суареса и всей Бразилии – в фотообзоре главных моментов дня.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Вчера определились первые полуфиналисты турнира. Сборная Уругвая осталась без помощи ЭдинсонаКавани, и сборная Франции уверенно одержала победу со счётом 2:0.

Не обошлось без нелепой ошибки голкипера сборной Уругвая Фернандо Муслеры, который не смог удержать мяч.

Фото: Борис Теплицкий, «Чемпионат»

Зато вратарь французов Уго Льорис практически идеально отработал матч и сделал потрясающий сейв.

Фото: Борис Теплицкий, «Чемпионат»

Игроки сборной Уругвая устроили небольшую потасовку с французами из-за симуляции Килиана Мбаппе.

Фото: Борис Теплицкий, «Чемпионат»
Фото: Борис Теплицкий, «Чемпионат»

Луис Суарес не смог сдержать слёз после поражения.

Фото: РИА Новости

А этому болельщику нечего грустить, потому что его команда сыграет в полуфинале.

Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Неймар пытается осознать, что шансы Бразилии на выход в следующую стадию турнира свелись к нулю.

Кевин де Брёйне забил красивый гол и был признан лучшим игроком матча.

Фото: РИА Новости
Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Японские болельщики наводят чистоту на трибунах даже после вылета своей команды.

Фото: MatthewAshton — AMA/GettyImages

Аксель Витсель ликует после победы над Бразилией.

Фото: РИА Новости

Какую подпись можно придумать к этому народному творчеству?

Фото: РИА Новости

Все эмоции Муссы Дембеле от игры сборной Бельгии.

Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Шумные болельщики сборной Бразилии были непривычно тихими после окончания матча.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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