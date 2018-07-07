Все эмоции Дембеле от игры сборной Бельгии – в лучших фото дня

Вчера определились первые полуфиналисты турнира. Сборная Уругвая осталась без помощи ЭдинсонаКавани, и сборная Франции уверенно одержала победу со счётом 2:0.
Не обошлось без нелепой ошибки голкипера сборной Уругвая Фернандо Муслеры, который не смог удержать мяч.
Зато вратарь французов Уго Льорис практически идеально отработал матч и сделал потрясающий сейв.
Игроки сборной Уругвая устроили небольшую потасовку с французами из-за симуляции Килиана Мбаппе.
Луис Суарес не смог сдержать слёз после поражения.
А этому болельщику нечего грустить, потому что его команда сыграет в полуфинале.
Неймар пытается осознать, что шансы Бразилии на выход в следующую стадию турнира свелись к нулю.
Кевин де Брёйне забил красивый гол и был признан лучшим игроком матча.
Японские болельщики наводят чистоту на трибунах даже после вылета своей команды.
Аксель Витсель ликует после победы над Бразилией.
Какую подпись можно придумать к этому народному творчеству?
Все эмоции Муссы Дембеле от игры сборной Бельгии.
Шумные болельщики сборной Бразилии были непривычно тихими после окончания матча.