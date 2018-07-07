Мбаппе взял пример с Неймара, горе Суареса и всей Бразилии – в фотообзоре главных моментов дня.

Все эмоции Дембеле от игры сборной Бельгии – в лучших фото дня

Вчера определились первые полуфиналисты турнира. Сборная Уругвая осталась без помощи ЭдинсонаКавани, и сборная Франции уверенно одержала победу со счётом 2:0.

Не обошлось без нелепой ошибки голкипера сборной Уругвая Фернандо Муслеры, который не смог удержать мяч.

Зато вратарь французов Уго Льорис практически идеально отработал матч и сделал потрясающий сейв.

Игроки сборной Уругвая устроили небольшую потасовку с французами из-за симуляции Килиана Мбаппе.

Фото: Борис Теплицкий, «Чемпионат»

Луис Суарес не смог сдержать слёз после поражения.

Фото: РИА Новости

А этому болельщику нечего грустить, потому что его команда сыграет в полуфинале.

Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Неймар пытается осознать, что шансы Бразилии на выход в следующую стадию турнира свелись к нулю.

Кевин де Брёйне забил красивый гол и был признан лучшим игроком матча.

Фото: РИА Новости

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Японские болельщики наводят чистоту на трибунах даже после вылета своей команды.

Фото: MatthewAshton — AMA/GettyImages

Аксель Витсель ликует после победы над Бразилией.

Фото: РИА Новости

Какую подпись можно придумать к этому народному творчеству?

Фото: РИА Новости

Все эмоции Муссы Дембеле от игры сборной Бельгии.

Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Шумные болельщики сборной Бразилии были непривычно тихими после окончания матча.