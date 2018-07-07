В пятницу чемпионат мира покинули сборные Бразилии и Уругвая. Таким образом, на турнире остались только шесть команд, представляющих Европу.

Чемпионат мира закончился. Дальше будем смотреть чемпионат Европы

День 6 июля на чемпионате мира и «Чемпионате» состоял из трёх основных тем. Тема первая – вылет сборной Бразилии. Вот как это случилось.

Автогол, дурацкие промахи, нырки Неймара. Как Бразилия вылетела с ЧМ-2018 Онлайн-трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира Бразилия — Бельгия.

Безусловно, многим было жаль бразильцев. Во-первых, латиноамериканские болельщики привносили в турнир тот самый необычный колорит. А во-вторых, чемпионат мира потому и называется чемпионатом мира, что в нём принимают участие команды со всех континентов. Теперь же борьбу за титул продолжают лишь шесть представителей Старого Света.

Бразилия вылетела. Карнавал закончен. И из-за этого немного грустно Южноамериканских команд, чьих болельщиков мы так полюбили, на этом ЧМ не осталось. Титул останется в Европе.

Вот как вылетали с чемпионата мира все команды Южной Америки. На эту тему – наш специальный фотообзор.

Как чемпионат мира превращался в чемпионат Европы. Дальше — без Южной Америки Эмоции в фотографиях.

О закономерности вылета южноамериканских команд и последнего их представителя – Бразилии – читайте в аналитических материалах обозревателей «Чемпионата».

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Несколькими часами ранее — до фиаско сборной Бразилии — чемпионат мира покинула команда Уругвая. Это была тема номер два на нашем портале.

ЧМ-2018. Франция в полуфинале! Как это было Онлайн-трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира Уругвай — Франция.

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Тема третья – матч Россия – Хорватия, который состоится вечером 7 июля. Он, кстати, может оказаться под угрозой срыва. Во всяком случае, вчера в Сочи разразился настоящий тропический ливень.

В Сочи жуткий ливень. Матч Россия — Хорватия под угрозой В 10 километрах от стадиона прошёл тропический ливень. Район Адлер ушёл под воду. Выплывут ли Россия и Хорватия в таких условиях?

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С новым днём чемпионата мира, дорогие читатели! Таким важным для российской команды.