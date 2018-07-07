«Всех в Хорватии интересовало, как Игнашевич почти в 40 лет вернулся в сборную»

Стипе Плетикосу обожают в России, здесь он давно свой. Последние несколько дней бывший вратарь сборной Хорватии – главный эксперт по российской национальной команде у себя в стране. Для «Чемпионата» Стипе дал небольшое интервью о своих ожиданиях от игры и назвал главное преимущество своей команды.

– Как в Хорватии восприняли то, что в четвертьфинале сборную ждет не Испания?

– Очень осторожно. Все мы понимаем, что значит в футбольном мире Испания. Но когда дальше прошла Россия, от оценок многие старались воздерживаться. Если бы пришлось играть с Испанией, она была понятным фаворитом. Но вот такие результаты на этом чемпионате…

ЧМ-2018. Россия — Хорватия. LIVE Онлайн-трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира Россия — Хорватия.

Так что о матче со сборной России все говорят очень аккуратно. Один фаворит от ее рук уже вылетел. И нас история последних лет учит, что надо уважать всех соперников.



– Какие амбиции у хорватских болельщиков – ждут победы в Кубке мира?

– Нет-нет, мы не думаем о таком. Наш тренер – скромный человек, который всегда требует идти шаг за шагом. Каждая игра – самое главное.



Хотя, конечно, все видят сетку турнира. Понимают, что в случае выхода в полуфинал там играть, скорее всего, с Англией – молодой и перспективной командой…



– В Сочи будет много болельщиков из Хорватии?

– Сколько можно, столько и будет! Мне на днях один болельщик сказал, что если бы можно было заполнить 50 чартеров на игру, без проблем заполнили. Ждите 15 тысяч как минимум! Много сложностей с тем, чтобы достать билеты на игру.

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– Про кого из игроков сборной России у вас спрашивают чаще всего?

– Ой, мне в последние дни звонит очень много хорватских журналистов и спрашивают о силе сборной России. В основном их интересуют Дзюба и Акинфеев. А в самом начале всех интересовала история возвращения в команду Сергея Игнашевича. Как он почти в 40 лет оказался в сборной да еще и так замечательно играет.



И про Станислава Черчесова много вопросов. Все знают, что мы вместе работали в «Спартаке», общаемся до сих пор.



– Что вы рассказываете?

– Делаю акцент на физической подготовке российской команды. Мне кажется, сборная отлично бегает. А это очень важно на нынешнем чемпионате: как минимум в восьмерку лучших попали те команды, которые подошли к турниру в отличной физической форме. У России же хорошо организованная игра и тактическая гибкость: команда изменила схему на матч с Испанией, и это принесло результат.

– Главная слабость сборной России?

– Нехватка опыта. В таких матчах он важен. Ведь все будут ждать от России победы, видеть его в полуфинале. Вы же видели: на матчах команды был президент Путин, премьер-министр Медведев. Множество других известных людей. Все поддерживают сборную России, но одновременно это создает давление.

7 самых значимых хорватских игроков в российском футболе Стипе Плетикоса, Ивица Крижанац, Ведран Чорлука и, конечно же, Ивица Олич – самые популярные хорваты в нашем футболе.

Тут многое зависит от работы Черчесова: он сильный психолог, способный правильно подготовить игроков. Ну а в Хорватии большинство футболистов играли матчи самого высокого уровня: и в сборной, и в своих клубах.



– А про сам чемпионат мира есть вопросы?

– Нет, ведь все просто супер! Понятно, что я не самый объективный эксперт, когда обсуждают Россию. Но я говорю с другими людьми, и все они говорят, что все организовано замечательно. Все чувствуют себя отлично, игроки нашей сборной тоже. Надо отдать должное организаторам и всем жителям России за их гостеприимство и помощь.



Отдельно отмечу волонтеров! Ребята, которые работают в аэропортах и на стадионах очень помогают ориентироваться.

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– Лука Модрич готовится брать «Золотой мяч»?

– Думаю, что его шансы сейчас точно стали повыше. Он уже признавался лучшим игроком нашей сборной. Против Дании Лука был немного уставший, и это сразу сказалось на игре всей команды. Мы немного говорили с ним перед матчем: он сказал, что сейчас нет того психологического давления, которое было в 1/8. Подчеркнул, что прекрасно себя чувствует и готов отдать все ради победы. Модрич – один из лучших игроков мира, я желаю ему выиграть «Золотой мяч». Но все зависит от успеха команды.



– Как сборной России его закрыть?

– Недостаточно справиться с одним Лукой – у нас сильная середина поля. Ракитич и Брозович могут сделать результат, если все внимание соперников будет приковано к Модричу.

– Головин – русский Модрич?

– По манере игры, вполне. Вы видите, что на этом ЧМ многие команды играют от обороны, опускаясь на свою половину поля в ожидании шанса на контратаку. Для такой игры нужен футболист, способный перемещаться между линиями. Головин отлично видит свободные зоны на поле.



Я надеюсь, что он уедет за границу. Все-таки российские игроки давно не переходили в европейские клубы. У Головина есть техника, дриблинг, удар – все перспективы для успеха в Европе. Но не обязательно уезжать прямо сейчас, я уверен, что РФПЛ после такого чемпионата мира станет сильнее.

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– Жара в Сочи может сказаться на игре?

– Скорее, духота. Модрич говорил мне, что проблема не столько в солнце, просто очень душно играть. В таких матчах часто все решает физика. И я надеюсь, что обе команды будут достаточно готовы к матчу и погодным условиям.



– Вы сами с какими эмоциями будете смотреть матч?

– Фух, конечно, я бы хотел видеть такую пару в финале! Я невероятно рад каждый раз приезжать в Москву и Россию, рад видеть такой замечательный чемпионат мира у вас в стране. Но болеть, конечно, я буду только за своих. Надеюсь, что обе команды получат удовольствие от футбола.