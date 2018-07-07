«За выход в полуфинал мы простим сборной ещё один антифутбольный матч»

В очередном туре нашего конкурса все участники выступили ровно, ведь особых сенсаций не случилось. Хотя и было близко.
Александр Тарханов принёс команде экспертов 1 балл, предсказав исход матча Уругвай — Франция.
Евгению Арефьеву также удалось добыть для читателей лишь 1 балл.
Григорий Телингатер правильно предсказал разницу в счёте в матче Уругвая и Франции, а вот в бельгийцев наш коллега не поверил.
Таблица
Специалисты — 68
Журналисты — 67
Читатели — 42
Прогноз эксперта
Сергей Балахнин, известный российский тренер
Швеция – Англия — 0:1
На данный момент по многим компонентам Англия превосходит шведов, так что поставлю на победу англичан с минимальным перевесом.
Россия – Хорватия — 0:2
Команда Хорватии номинально сильнее. Хорваты учтут ошибки Испании, а нашим будет тяжело сыграть на таком же уровне самоотдачи, как это было с испанцами.
Прогноз читателей
Владимир Телешев (Магадан)
Швеция — Англия — 1:1 (победа Шведов по пенальти)
Очень сложный для прогноза матч. С одной стороны, шведы показали, насколько успешно они могут действовать при обороне своих ворот. Команда у них хорошо организована, терпелива. С другой стороны, креативная и мощная английская дружина. Любопытно, что главная звезда команды вполне по зубам Грандквисту и компании. Кейн — силовой форвард, но как действовать против таких игроков шведы отлично знают. Будет упорный тягучий поединок, наверняка, дело дойдёт до овертайма, а то и серии пенальти. И уж второй раз подряд англичанам не повезёт.
Россия — Хорватия — 2:1
Да, центральная ось сборной Хорватии впечатляет. Модрич и Ракитич, конечно, топовые футболисты, но и у Черчесова есть чем ответить. Сборная уже доказала, что способна перестраивать игру в зависимости от соперника. Большим подспорьем будет возвращение Алана Дзагоева, Дзюба в большом порядке, да и Акинфеев делом доказывает, что превосходно готов к турниру. Разобрались с испанской полузащитой, справимся и с хорватами.
Прогноз журналистов
Максим Еремин, корреспондент «Чемпионата»:
Швеция — Англия — 2:3
После вчерашнего матча хочется ещё одной сумасшедшей игры. Конечно, велика вероятность, что соперники будут катать вату, боясь ошибиться. Но давайте будем верить в то, что шведы с первых минут почувствуют уверенность, забьют быстрый мяч, и игра раскроется. Пусть у сборной России будет достойный разогрев.
Хорватия — Россия — 0:1
Давай, Россия! За выход в полуфинал мы простим тебе ещё один антифутбольный матч. Вдумайтесь ещё раз — сегодня мы можем выйти в ПОЛУФИНАЛ!!! Похоже, всё серьёзно.