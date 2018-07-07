«За выход в полуфинал мы простим сборной ещё один антифутбольный матч»

В очередном туре нашего конкурса все участники выступили ровно, ведь особых сенсаций не случилось. Хотя и было близко.

Александр Тарханов принёс команде экспертов 1 балл, предсказав исход матча Уругвай — Франция.

Евгению Арефьеву также удалось добыть для читателей лишь 1 балл.

Григорий Телингатер правильно предсказал разницу в счёте в матче Уругвая и Франции, а вот в бельгийцев наш коллега не поверил.

Таблица

Специалисты — 68

Журналисты — 67

Читатели — 42

«Чего ловить уругвайцам в этом матче? Мбаппе просто монстр» Уругвай — Франция и Бразилия — Бельгия. Прогнозы на матчи 1/4 чемпионата мира 2018.

Прогноз эксперта

Сергей Балахнин, известный российский тренер

Швеция – Англия — 0:1

На данный момент по многим компонентам Англия превосходит шведов, так что поставлю на победу англичан с минимальным перевесом.

Россия – Хорватия — 0:2

Команда Хорватии номинально сильнее. Хорваты учтут ошибки Испании, а нашим будет тяжело сыграть на таком же уровне самоотдачи, как это было с испанцами.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Прогноз читателей

Владимир Телешев (Магадан)

Швеция — Англия — 1:1 (победа Шведов по пенальти)

Очень сложный для прогноза матч. С одной стороны, шведы показали, насколько успешно они могут действовать при обороне своих ворот. Команда у них хорошо организована, терпелива. С другой стороны, креативная и мощная английская дружина. Любопытно, что главная звезда команды вполне по зубам Грандквисту и компании. Кейн — силовой форвард, но как действовать против таких игроков шведы отлично знают. Будет упорный тягучий поединок, наверняка, дело дойдёт до овертайма, а то и серии пенальти. И уж второй раз подряд англичанам не повезёт.

Россия — Хорватия — 2:1

Да, центральная ось сборной Хорватии впечатляет. Модрич и Ракитич, конечно, топовые футболисты, но и у Черчесова есть чем ответить. Сборная уже доказала, что способна перестраивать игру в зависимости от соперника. Большим подспорьем будет возвращение Алана Дзагоева, Дзюба в большом порядке, да и Акинфеев делом доказывает, что превосходно готов к турниру. Разобрались с испанской полузащитой, справимся и с хорватами.

Прогноз журналистов

Максим Еремин, корреспондент «Чемпионата»:

Швеция — Англия — 2:3

После вчерашнего матча хочется ещё одной сумасшедшей игры. Конечно, велика вероятность, что соперники будут катать вату, боясь ошибиться. Но давайте будем верить в то, что шведы с первых минут почувствуют уверенность, забьют быстрый мяч, и игра раскроется. Пусть у сборной России будет достойный разогрев.

Хорватия — Россия — 0:1

Давай, Россия! За выход в полуфинал мы простим тебе ещё один антифутбольный матч. Вдумайтесь ещё раз — сегодня мы можем выйти в ПОЛУФИНАЛ!!! Похоже, всё серьёзно.