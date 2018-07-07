10 фактов о главном нападающем России, которые вы могли не знать

1. Считает АПЛ лучшей лигой в мире, но болеет за «Реал»

АПЛ — единственный чемпионат, в который Дзюба хотел бы уехать из России. Но это не мешает ему с детства болеть за «Реал» и поддерживать Роналду. «Мечтаю играть в Англии, но на худой конец поеду в Мадрид. В Испании играют так медленно, что в носу успеешь поковырять», — размышлял футболист, перейдя в «Зенит».

2. Любит фильм «Храброе сердце». И «Гарри Поттера»

Фильм Мэла Гибсона, снятый в далёком 1995-м, Артём назвал своим любимым. Сам Гибсон и сыграл в нём роль легендарного шотландца Уоллеса, устроившего крестовый поход против англичан в XIII веке. Кстати, о кино — недавно Дзюба советовал подписчикам посмотреть последних «Мстителей». А ещё процитировал Альбуса Дамблдора в интервью о ЧМ-2018.

Дзюба: постарею, посажу внуков и буду рассказывать: «Ребятки, дед ваш…» Самый неугомонный игрок сборной России ответил на критику, назвал себя русским Федерером и передал привет Трефилову.

3. Увёл девушку у лучшего друга

Со своей будущей женой Дзюба познакомился на московской вечеринке в коттедже, празднуя Новый год. Кристина очень нравилась его другу, футболисту Ивану Комиссарову, но Артём в те дни был куда расторопнее. «Она была удивлена, узнав, кто я такой. Думала, что все футболисты туповатые и высокомерные. Пришлось развеять миф», — вспоминает Артём. Вскоре пара расписалась и, несмотря на некоторые сложности, до сих пор вместе — воспитывает двух детей!

4. Не как Кержаков

«Я не «бил, бью и буду бить», — ещё в начале карьеры форвард сказал, что его футбольный менталитет сильно далёк от заветов Александра Кержакова. «Стараюсь в принципе найти момент и улучшить ситуацию», — рассказывал Артём о своей философии. Футболист верен себе до сих пор, но регулярно забивать на ЧМ ему это не мешает. В составе сборной он мечтает побить рекорд Кержакова.

5. Легко набирает вес

«Это моя вечная проблема. Многие едят постоянно – и ничего. Макеев – тот вообще феноменальный! По 3-4 килограмма за ночь сбрасывает, может есть сколько угодно – хоть бы хны. Жано такой же. Не знаю, как они килограммы эти сжигают». Из-за особенностей организма Артёму приходится жёстко ограничивать себя на сборах. Порой на сборах он обходится лишь кефиром да фруктами. Иначе — перевес.

«Ощущение, что мы — ваши враги». Дзюба выступил с мощнейшим манифестом Артём объяснил болельщикам и журналистам, в чём они не правы.

6. Не меняется майками после матча

Однажды Артём признался, что просить футболки — совсем не его история. «По-моему, бегать и просить майку после матча это комично», — считает Дзюба. Но несколько футболок он всё же урвал. Одна, например, принадлежала Златану Ибрагимовичу. Хотя и её он не просил — просто обратился к бывшему партнёру по «Спартаку» Киму Челльстрёму.

7. Читает непростую литературу

Артём — один из немногих футболистов, который на сборы берёт пачку книг. Нет, научную фантастику для гиков, подобно Беляеву, он не читает, но исторические романы авторов вроде Джека Лондона или Юрия Никитина — уже в списке прочитанных. Форвард особенно гордится тем, что осилил «120 дней Содома» де Сада: «Было принципиально, поскольку в Томске все, включая Федю Кудряшова, говорили: «Я её не осилил, на 15-30 странице бросил». А, играя в «Спартаке», Дзюба всерьёз зачитывался литературой об истории клуба.

Дзюба лучший на этом ЧМ сразу по трём показателям. Вы удивлены? Много статистических фактов о нашей сборной.

8. Уверен, что лучший спортсмен планеты — не футболист

Дзюба любит многие виды спорта. Не переносит только шахматы, считая это занятие адски скучным. Особенно хорошо Артёму даётся теннис — однажды ему удалось даже занять призовое место на любительском турнире. Любимый спортсмен Дзюбы как раз теннисист — Роджер Федерер. «Когда он играет, я волнуюсь и потею, как будто играю сам», — делится форвард.

9. Вырос в обычной семье, а отец болел за «Динамо» Киев

Отец Дзюбы работал в милиции, мать — в продуктовом магазине. При этом оба они не из Москвы: мама из Чувашии, а папа вообще с Украины. Этим и объясняются его бывшие симпатии к киевскому клубу. Футболист вспоминает, что работа в милиции отцу не нравилась: то была чистая добыча денег для того, чтобы прокормить семью. Поэтому, как только карьера пошла в гору, Артём настоял на том, чтобы родители уволились.

10. Однажды взял интервью у партнёров по команде

Угадайте, кому пришла мысль попробовать Артёма в роли интервьюера? С идеей мы не ошиблись, и он проявил себя максимально круто. И уж конечно, в своих вопросах обстебал половину состава «Спартака». Яковлева обвинил в том, что он вампир, намекая на цвет кожи, а Макеева прижал на тему частых фоток в красно-белой форме, которыми тот якобы цепляет девушек. С Карпиным тогда проблем ещё не было, и Артём прямо спросил, считает ли коуч Дзюбу своим эталоном. Вот, поностальгируйте, если интересно.