Гамула отрастит усы, Нигматуллин наденет кокошник. Кто на что готов ради победы

Перед игрой нашей сборной с Испанией российские болельщики использовали самое сильное своё оружие – веру. Специальные молитв, обряды, договоры и споры, в ход шло всё. Как мы знаем – сработало. Попробуем ещё разок?

Сегодня команде Станислава Черчесова предстоит сразиться против сборной Хорватии. Поклонники нашей сборной уже дают обещания и зарекаются, чтобы Дзюба и компания победили. А на какой смелый поступок вы готовы, если сборная России обыграет Хорватию?

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Денис Мацуев, всемирно известный пианист:

— В случае нашей победы обещаю, что на следующий концерт выйду в футболке сборной России и обязательно выложу фотографию в интернет.

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России:

— Если мы выиграем у сборной Хорватии, то я сыграю свой Dj-сет в майке сборной России и кокошнике.

Михаил Грушевский, известный пародист:

— Я на телевидении в программе у Тиграна Кеосаяна заявил, что избавлюсь от всей растительности на теле, если Россия будет играть в полуфинале. Только нужно будет найти наименее болезненный способ.

ЧМ-2018. Россия — Хорватия. Страна готовится к великому матчу! LIVE Онлайн-трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира Россия — Хорватия.

Яна Кудрявцева, знаменитая российская гимнастка:

— Сегодня очень важный день – я стала женой! Поэтому решила так – если наша сборная выиграет, то я в своём новом, белом красивом платье, в котором сегодня ходила в ЗАГС – прыгну в бассейн!

Дмитрий Дибров, известный шоумен и телеведущий:

— Если Россия победит, то я буду праздновать победу в компании хорватских болельщиков. Это ребята жёсткие, но донского казака не напугать, и неважно, что они мне скажут – буду отмечать!

Анна Чакветадзе, известная российская теннисистка:

— Если сборная России обыграет Хорватию, буду носить эту футболку сборной всю неделю и комментировать в ней Уимблдон!

Александра Пацкевич, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию:

— Болею за нашу сборную по футболу вместе со всей страной! Торжественно обещаю, что, если наши выиграют у хорватов, я проплыву в накладных усах и сниму это на видео.

Игорь Гамула, бывший главный тренер «Ростова»:

— Если наши ребята выиграют, то придётся согласиться на предложение из Италии и возглавить «Милан». Шучу! В случае победы нашей сборной – отращу себе усы, как у Черчесова.

Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы РФ:

— Если наша сборная победит Хорватию, готов поцеловать Станислава Черчесова!

Бонус

Банк России:

— Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!

Дорогие читатели «Чемпионата» — пишите в комментариях под этой статьёй свои споры, зароки и обещания, связанные с победой сборной России!