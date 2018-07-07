Англичане хотят играть с Россией, а не с Хорватией. И вот почему

К сожалению, из-за мощной информационной атаки в исполнении британских СМИ многие фанаты с туманного Альбиона решили не ехать на чемпионат мира. Тем не менее, даже обладая скромной поддержкой, сборная Англии впервые в своей истории выиграла послематчевую серию пенальти на чемпионате мира. Перед матчем англичан со шведами мы задали британским болельщикам один простой, но очень важный вопрос: какую команду они хотели бы видеть в соперниках Англии в полуфинале?

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Оказалось, любящие традиции англичане по-настоящему ценят атмосферу на стадионах, даже если поддержка оказывается не их команде:

«Вы — страна-хозяйка, вы будете счастливы», — уверенно заявляет англичанин по имени Колин, который поддерживает свой местный клуб «Дарлингтон». «Мы привыкли играть на выезде, так для нас даже лучше», — утверждает его приятель. Их не пугает даже то, что «двенадцатый игрок» сборной России может помочь обыграть их команду. Всё ради хорошей атмосферы.

Четвёртое одинаковое мнение подряд. Может, всему виной стереотип о том, что сборная России слабее хорватской команды? «Не-ет… Хотя, возможно, это и так…», — отвечает с улыбкой фанат «Тоттенхэма» Брайан.

Сетка плей-офф чемпионата мира — 2018

Наконец – альтернативное мнение. Общительный подросток, тоже по имени Брайан, засмущался было при виде камеры, но затем уверенно выдаёт: «Россия провела хорошую игру против Испании, отлично защищаясь, и действительно может обыграть Англию. Я предпочёл бы Хорватию».

Наиболее конструктивный ответ даёт болельщик «Сандерленда» Джо: «Я бы хотел Россию, потому что у Хорватии есть Лука Модрич. Он лучше всех игроков английской сборной. Не подумайте, я не считаю, что Англия – лучшая команда на свете. Учитывая английский стиль игры, думаю, Хорватия сможет оказаться более упорное сопротивление».

Самым харизматичным оказался фанат из Бристоля Саймон: «Если мы пройдём дальше, это не имеет значения. Всё равно, с кем играть, мы всего лишь хотим продолжать. Мы побеждаем – мы продолжаем, проигрываем – напиваемся». Болельщик уверен, что Англия способна выиграть этот мундиаль. «Этот чемпионат такой необычный! Большие команды сошли. Посмотрим, что будет», — говорит он.

На матчи группового этапа и на старт плей-офф чемпионата мира в Россию добралось не так много английских болельщиков. «Мы купились на истории в британской прессе и медиа», — отвечает Саймон. Но его всё же не испугала возможность пересечься с агрессивными русскими хулиганами. Англичанин отнёсся к ситуации тривиально:«У меня был ланч на работе, я заказал билеты – и вот я здесь». Сходил за хлебушком, называется.