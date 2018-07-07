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ЧМ-2018. 1/4 финала. Швеция – Англия – 0:2. Обзор матча

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Швеция — Англия — 0:2
Олег Лысенко
Фото: Jean Catuffe/Getty Images
Англия возвращается в «Лужники». Как насчёт ремейка 2007 года, Россия?!
Самара прощается с ЧМ-2018 и провожает гостей: Швецию – домой, Англию – в 1/2 финала.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Откуда столько пустых кресел? Есть минимум три причины

Любые долгоиграющие праздники рано или поздно приедаются – освежите в памяти собственные ощущения день эдак на пятый-шестой весёлых, но однообразных новогодних застолий. Вот и Самара после пылкой стартовой влюблённости слегка поостыла к Кубку мира. О пресыщении горожан футбольной фиестой лучше слов скажет реакция на туристов в разноцветных майках разнообразных сборных. Раньше их разглядывали как пришельцев из другой цивилизации и спешили запостить миг волнительной встречи в «Инстаграм» – теперь спокойно проходят мимо. Верный симптом эмоционального опустошения после пары недель бурной радости.

Сетка плей-офф чемпионата мира — 2018

Участники предпоследнего четвертьфинала тоже поспособствовали тому, чтобы прощание Самары с ЧМ-2018 прошло тихо и буднично. Точнее даже не участники, а их болельщики. Группа поддержки сборной Англии представляет на этом турнире жалкую пародию на саму себя образца любого из последних крупных турниров. Поддавшись предрассудкам, британские фаны лишили себя возможности весело провести лето, а свою команду – качественной поддержки. Хорошо ещё, что в соперники «трём львам» достались яркие шведы. После драматичного вылета с чемпионата Бразилии я бы им присволил негласный стимул самой колоритной, отвязной фан-команды, оставшейся на ЧМ-2018. Белокурые скандинавские фемины на равных поспорили бы с местными девушками за какую-нибудь корону – «Например, мисс Поволжья».

Наконец, футбольной России в эту субботу было просто не до англичан со шведами. Её занимал более поздний матч, в Сочи. Теперь понимаете, почему так много кресел на «Самара-Арене» остались пустыми? Объективных причин для аншлага тут изначально не было.

ЧМ-2018 - финальный раунд. 1/4 финала
07 июля 2018, суббота. 17:00 МСК
Швеция
0 : 2
Англия
0:1 – Магир – 30, 0:2 – Алли – 58

Один удар в створ на двоих за 45 минут

Тренеры выбрали разные тактические методы для достижения цели. Янне Андерсон поставил на классику – 4-4-2 с двумя высокими «штурмовиками» впереди, Тойвоненом и Бергом. Универсала Классона, которому иногда приходится выполнять эту роль в «Краснодаре», он определил на правый фланг полузащиты – против взрывного Янга.

Гарет Саутгейт остался верен более оригинальной формации 3-1-4-2, неоднозначно зарекомендовавшей себя на групповой стадии. Упрямство? Кто-то скажет – последовательность – и тоже будет по-своему прав. Система Саутгейта функционировала ощутимо лучше.

ЧМ-2018. Англия вышла в полуфинал чемпионата мира. Как это было!
Онлайн-трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира Швеция — Англия.

В то время как шведы тщательно – возможно, даже чересчур – готовили каждую атаку, англичане действовали более решительно: минимум бесполезных промежуточных передач, ТТД ради ТТД – максимум открываний на флангах и навесов-прострелов. Вроде бы ничего нового – типичный для Англии футбол. Традиционные ценности и привели британцев к промежуточному успеху в матче. Против кросса Янга и налёта Магира шведы оказались бессильны. Не хилый Форсберг отлетел от бека «Лестера», как от стенки. Англия вышла вперёд после первого же попадания в створ.

До перерыва счёт мог измениться только в одну сторону – увеличения. Моторный Стерлинг дважды удирал от неповоротливых шведских стопперов. Не забил – и ладно. У «тре крунур» в атаке вообще ничего не было – пусто. Мизерное преимущество англичан по точным ударам – 1:0 – обманчиво. Первый тайм Англия выиграла по делу. Она была агрессивнее и остроумнее удивительно академичного, даже заторможенного противника.

Англия познакомится с новыми «Лужниками»

После отдыха шведы исключили из своего репертуара контрпродуктивное перекатывание мяча в районе центрального круга и стали действовать на манер соперника – верхом. И сразу дела в жёлто-синей атаке пошли веселее. Два удара Берга с интервалом в несколько минут привели в бешенство Пикфорда. Отбить-то он их отбил, но партнёрам за невнимательность «напихал». Для профилактики.

Парни в красном вратарской критике вняли и на исходе часа игры удвоили результат. И снова в чисто британской манере! Сосредоточив внимание на Стерлинге и Кейне, Алли шведы не заметили. Либо заметили, но слишком поздно. Навес – удар головой – гол: классика!

Сделав своё дело, Алли ушёл отдыхать, а его партнёры технично довели дело до победы. На ЧМ-2018 осталось выявить одного полуфиналиста. И если это будет тот, о ком все подумали, но боятся сказать вслух, 11 июля в Москве случится самое принципиальное противоборство турнира.

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