Это было здорово, команда! Поражение, за которое не стыдно

Четыре защитника

Из стартового состава сборной России стало ясно – играем в четыре защитника. Это означало, что Станислав Черчесов решил пересесть с автобуса на танк, чтобы атаковать соперника, не теряя при этом мощи в обороне. Пусть не самая быстрая и изящная у нас команда, но болельщики просили играть смелее, чем с Испанией. Бояться-то было уже нечего. Россия и так перевыполнила план, а в случае победы над Хорватией повторяла лучший результат в истории сборной СССР, которая в далёком 1966 году сыграла в полуфинале чемпионата мира. Благодаря смене тактики в основу вернулся Денис Черышев.

Прессингуем!

Сборная России, подгоняемая трибунами сочинского «Фишта», начала матч с высокого прессинга. Похоже, для хорватов это стало неприятным сюрпризом. Даниэль Субашич на первых минутах даже чуть-чуть потянул время, вынося мяч от ворот. Голкипер показывал партнёрам жестами: не спешите, сбивайте темп. Хотя, казалось бы, высокие скорости на руку более сильным индивидуально гостям. Жаль только, что наши не получили никакой выгоды из своей агрессии в дебюте. Опасность у ворот Субашича отсутствовала. Сборная Хорватии взяла мяч под контроль и поддавила: особенно тяжело было на левом фланге Фёдору Кудряшову и не любящему обороняться Черышеву против мощной связки Врсалько – Ребич.

Забиваем!

Артём Дзюба в первые полчаса цеплялся за мяч не так здорово, как в предыдущих матчах. В какой-то момент центрфорвард и вовсе стал предъявлять претензии своим подносчикам снарядов – плохой знак. Но всё это забылось на 31-й минуте, когда Черышев на пару с Дзюбой соорудили гол. Как же здорово они вдвоём разорвали оборону «шахматных»! Атакующий полузащитник «Вильярреала» отдал передачу зенитовцу, после чего побежал открываться, а Дзюба грамотно придержал мяч и в нужную секунду вернул его Черышеву. Точный удар Дениса с точки зрения исполнения – это просто фантастика. Без шансов для Субашича. Выходит, прав оказался Черчесов с возвращением Черышева.

ЧМ-2018. Россия проиграла Хорватии по пенальти в 1/4 финала. Как это было Онлайн-трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира Россия — Хорватия.

Пропускаем

Чувствовалось, что команда Далича немного «поплыла» после неожиданного пропущенного гола. Дзюба тут же посадил на карточку ведущего защитника гостей Деяна Ловрена, который ещё недавно играл в финале Лиги чемпионов за «Ливерпуль». Схватил «горчичник» левый защитник Иван Стринич. Хозяева должны были удержать счёт 1:0 до перерыва и уйти на отдых с преимуществом. Но малейшая расслабленность привела к тому, что хорваты отыгрались. Это чемпионат мира, здесь ошибок не прощают. Слишком большая дыра возникла в зоне, за которую отвечали Илья Кутепов с Сергеем Игнашевичем. Марио Манджукич словно на тренировке навесил на Андрея Крамарича, а тот, сыграв на опережение, забил головой. Кстати, Крамарич в основе заменил Марсело Брозовича, благодаря чему Лука Модрич опустился, по сути, на позицию «опорника». Цель перестроения – дать дирижёру хорватов свободное пространство для розыгрыша мяча. Значит, и Далич угадал.

Штанга

За 15 минут перерыва игроки сборной России могли перезагрузиться и выслушать Черчесова, однако начало второго тайма показало, что гол Крамарича всё-таки подкосил хозяев. Хорваты опять заставили нашу команду бегать за мячом, включили на сто процентов свои мощные фланги. Черчесов сделал напрашивающуюся замену Александра Самедова, но удивило, что его зону стал закрывать штатный центрхав Александр Ерохин. Это точно вариант не для быстрых контрвыпадов по правому краю. Результат давления «шахматных» – попадание в штангу. Поскользнувшемуся после кросса слева Кудряшову не повезло, а всей сборной России после удара Ивана Перишича повезло невероятно.

Субашич

Следующая перестановка от Черчесова – более понятная. Тренер поменял Черышева на Фёдора Смолова, а Ерохин передвинулся налево, чтобы придержать сверхактивного Врсалько. Дзюба со Смоловым наконец-то оказались одновременно на поле, но как такового дуэта мы не увидели. Тем более Артём вскоре сел на скамейку. Возможно, замены, выполненные Черчесовым, сделали своё дело, а, может, это Модрич и компания подустали, так или иначе сборная России отодвинула игру. Ещё хуже для гостей то, что на 88-й минуте мышечную травму получил Субашич. Хорваты к тому моменту исчерпали все три замены. На их счастье теперь есть четвёртая в дополнительное время, да и голкипер смог продолжить матч.

Ещё раз пропускаем

Казалось, в дополнительное время гости совсем устали. Врсалько попросил ту самую четвёртую замену, Манджукич присел в центральном круге. Наши измотали хорватов. Все соперники сборной России отмечали её потрясающую физическую готовность – это заслуга Черчесова. Головин со Смоловым убегали в многообещающую контратаку, вот только вместо нашего гола болельщики увидели через минуту гол сборной Хорватии. Кто кого держал при угловом? Почему Игнашевич остался при подаче против двух оппонентов, включая мастера игры на «втором этаже» Домагоя Виды?

Спасаемся и… проигрываем

Спасать родину пошёл Алан Дзагоев, впервые появившийся на поле со дня матча 1-го тура с Саудовской Аравией, в котором полузащитник ЦСКА получил травму. Черчесов выложил на зелёный стол все свои козыри. Теперь тренеру оставалось только наблюдать, подбадривать игроков, а ещё заводить трибуны. Черчесов и заводил, просил помощи, требовал эмоций. И Россия забила! Именно Дзагоев стал автором голевой передачи, а Марио Фернандес выиграл воздух. Натурализованный игрок выручил сборную России. В этот момент вспомнился золотой бросок Джона Холдена…

Как и с Испанией, пришлось бить пенальти. Эта серия вынула всю душу. Из Смолова получился плохой Паненка, промахнулся и Фернандес. Акинфеев вытащил удар Ковачича, а потом почти вытащил удар Модрича. Судьбу путёвки в полуфинал решили какие-то сантиметры.

Команда Черчесова покидает ЧМ-2018 с высоко поднятой головой. Она в целом превзошла наши ожидания, а сегодня показала очень достойный футбол. Спасибо, сборная!

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