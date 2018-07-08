Артём, мы кайфанули!

Мы судим обо всём по результатам. Возможно, поэтому хейт в адрес сборной России так прочно вошёл в моду. Причём, хейтеров даже необязательно должно быть много: они слишком выделяются. В любой ветке комментариев хватит трёх-четырёх активных, чтобы создать ощущение безысходности и стыда. Хейт входит в привычку, а потом от него трудно избавиться. Есть люди, которые в момент, когда Денис Черышев забивает гол своей жизни пишут «просто повезло, больше так не попадёт». А как только мяч пересекает линию ворот Акинфеева после удара Виды, взрываются. «Вооот, я же говорил! Нашим деревяхам ничто не поможет. А тут ещё и тренер физрук».

Эти люди придут в и в этот текст. И напишут, что нет, мы не кайфанули. Что команда мучилась, а не играла. Что Смолов, что Фернандес… Но, к счастью, таких людей, хоть они и выделяются, очень мало. Это такое меньшинство. И это меньшинство может идти лесом. Статья не для них. Только для тех, кто хочет поблагодарить сборную.

Это было здорово, команда! Поражение, за которое не стыдно Сборная России проиграла в четвертьфинале Хорватии, но заслуживает самых добрых слов за своё выступление на чемпионате мира.

Думаете, надо поблагодарить за результат? Ну да, Россия – 70-я по рейтингу сборная, вошла в восьмёрку на чемпионате мира. Молодцы.Спасибо за этот результат, сборная.

ЧМ-2018. Россия проиграла Хорватии по пенальти в 1/4 финала. Как это было Онлайн-трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира Россия — Хорватия.

Но хватит мерить всё результатом. Пусть англичане считают, что самое красивое в футболе – счёт на табло. Стильно, но это ложь. Ведь мы два часа смотрим почему-то не на табло, а на поле. Почему? Вы все знаете, почему. Футбол – это шоу. Итоговый счёт – один из важнейших, но не самый важный показатель того, каким получилось это шоу. Процесс не менее важен. Просто мы в России в последние годы стали об этом забывать.

Не было ни результатов, ни шоу. И боление за сборную превратилось в что-то вроде мазохистского ритуала. Когда ты долго и тщательно готовишься к тому, чтобы испытывать страдание, которое будет усиливаться по мере приближения конца шоу. И в самом конце достигнет кульминации. Никакого диапазона эмоций: только разочарование, которое сменяется окончательным разочарованием. Так бывает, когда команда, которая обладает ограниченными ресурсами, плохо ими пользуется. Когда сил мало, а они ещё и тратятся впустую.

Несколько лет Россия была образцом такого подхода. Как если бы спартанцы всю свою маленькую армию сбрасывали со скалы, вместо того, чтобы устраивать засады на узких горных тропинках. Теперь это закончилось.Нас мало, но мы в четвертьфинале. Нас мало, но мы стоим. Стоим. Ещё стоим. Уже проигрываем в овертайме, но мы в игре. И сравниваем счёт. И бьёмся в пенальти. Спасибо за это, сборная. Вот это шоу!

На домашнем чемпионате мира сборная России устроила невероятное шоу. Невероятное по диапазону эмоций, которые она вызвала. Первый сюрприз от разгрома с Саудовской Аравией – недоверие. Победа над Египтом – экзальтация. Разгром от Уругвая – падение в родную безысходность. Матч с Испанией – триумф и подвиг. А матч с Хорватией вместил все эти эмоции по очереди и не по одному разу. С точки зрения драматургии, сюжета – сборная России безупречна. И, кстати, знает об этом.

А мы знаем, что эта команда остро реагирует на критику. Черчесов конфликтовал с журналистами. Дзюбу после матча с Испанией прорвало на эпический монолог.

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Всё правильно. Судя по тому, как фигачил Черышев по воротам, как вырезал через полполя Кутепов, как финтил Зобнин – команда не просто оставляла на поле все силы, а кайфовала от этого. А как выносил мяч Игнашевич… По-царски. У него в резюме (если Сергею Николаевичу понадобится резюме) можно написать одну фразу: «Выносил мяч 22 года». Спасибо за это шоу.

Не жалко срывать голос на стадионе и ходить в нелепом кокошнике ради таких эмоций. Хочется делать это снова. Да, хочется поскорее увидеть снова, как играет сборная России. Подумайте, как часто вы испытывали это ощущение в последние лет восемь? Большой турнир закончился, и нам хочется увидеть сборную поскорее. Вдумайтесь.

Спасибо за шоу, сборная. Спасибо всем, всем без исключения. Сборная России, мы кайфанули.