Эта команда влюбила в себя всю страну! Лучшие фото с матча Россия — Хорватия

Болельщики сборной России принесли на стадион новый талисман – ногу Игоря Акинфеева.
За свои команды в Сочи приехали поболеть президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Гол Дениса Черышева претендует на звание одного из самых красивых на этом чемпионате.
Буквально через несколько минут Андрей Крамарич смог сравнять счёт.
Марио Фернандес боролся за мяч с Иваном Ракитичем, как в последний раз.
Настоящим ударом стал гол Домагоя Виды на 100-й минуте матча, который на радостях снял футболку во время празднования.
Если отбросить неудачное исполнение пенальти, Марио Фернандес провёл потрясающий матч и забил очень важный гол.
Мирослав Ромащенко получал таинственные подсказки или пытался абстрагироваться от волнения с помощью музыки.
В серии пенальти удача оказалась на стороне Хорватии, но стоит отметить очередной подвиг Игоря Акинфеева, который смог потащить пенальти от Матео Ковачича.
Эмоции Фёдора Смолова после поражения.
Сборная Хорватии уже 11 июля встретится с Англией в «Лужниках».
Лука Модрич праздновал выход в полуфинал турнира со своими детьми.
А болельщики взяли пример с японцев и сенегальцев и навели порядок на трибунах после окончания матча.
В Казани так и не успели закончить граффити с изображением Луки Модрича.
Нашей сборной хочется сказать огромное спасибо за те эмоции, которые она подарила нам на этом чемпионате мира. Это было сильно!