Сборная России закончила выступление на чемпионате мира. Главные кадры драматичного матча с Хорватией – в нашей фотоподборке.

Эта команда влюбила в себя всю страну! Лучшие фото с матча Россия — Хорватия

Болельщики сборной России принесли на стадион новый талисман – ногу Игоря Акинфеева.

За свои команды в Сочи приехали поболеть президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Гол Дениса Черышева претендует на звание одного из самых красивых на этом чемпионате.

Буквально через несколько минут Андрей Крамарич смог сравнять счёт.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Марио Фернандес боролся за мяч с Иваном Ракитичем, как в последний раз.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Настоящим ударом стал гол Домагоя Виды на 100-й минуте матча, который на радостях снял футболку во время празднования.

Фото: Kevin C. Cox/GettyImages

Фото: CatherineIvill/GettyImages

Если отбросить неудачное исполнение пенальти, Марио Фернандес провёл потрясающий матч и забил очень важный гол.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Мирослав Ромащенко получал таинственные подсказки или пытался абстрагироваться от волнения с помощью музыки.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В серии пенальти удача оказалась на стороне Хорватии, но стоит отметить очередной подвиг Игоря Акинфеева, который смог потащить пенальти от Матео Ковачича.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Эмоции Фёдора Смолова после поражения.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: РИА Новости

Сборная Хорватии уже 11 июля встретится с Англией в «Лужниках».

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Лука Модрич праздновал выход в полуфинал турнира со своими детьми.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А болельщики взяли пример с японцев и сенегальцев и навели порядок на трибунах после окончания матча.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В Казани так и не успели закончить граффити с изображением Луки Модрича.

Фото: РИА Новости

Нашей сборной хочется сказать огромное спасибо за те эмоции, которые она подарила нам на этом чемпионате мира. Это было сильно!

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»