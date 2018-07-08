Смолов виноват. Но он бился, пока кто-то ел в кокошниках

Когда Ракитич исполнил победный пенальти, Акинфеев тут же собрал игроков вокруг себя и повёл их к трибунам. Это было благородно и уважительно. Мы ведь всегда мечтали о тех футболистах, но так редко смотрели на себя. Точнее, на тех, кто не смог задержаться на минуту, чтобы просто сказать «спасибо» команде. Треть стадиона исчезла мгновенно, и я надеюсь, что на то был серьёзный повод. Может быть, где-то там, у моря, заканчивались хот-доги.

Фото: matchtv.ru

Это общая фраза, но каждый игрок, каждый сотрудник этой сборной – все заслуживали от нас поклона. За борьбу, за дух и за страдания. Ведь когда сильный или более умелый сталкивается со слабым, победу обеспечивает самопожертвование и то, что принято называть героизмом. Пусть он здесь и локальный, профессиональный. И спасибо всем тем, кто остался на трибунах и после поражения плакал и кричал команде: «Молодцы». Вновь банально, но петь что-то другое мы пока не научились.

Это было здорово, команда! Поражение, за которое не стыдно Сборная России проиграла в четвертьфинале Хорватии, но заслуживает самых добрых слов за своё выступление на чемпионате мира.

Вместе с командой в этот неловкий момент благодарности не было лишь одного игрока. Смолов стоял на том же месте, куда пришёл после незабитого пенальти. Он рыдал, закрыв лицо футболкой, оставшись единственным человеком на поле и до тех пор, пока не рухнул на траву. Рядом с ним уже давно никого не было – да и не факт, что Фёдора кто-то хотел утешить.

Не нужно строить из себя блаженных и отрицать, что Смолов не подвёл команду. Он сделал это – ужасно и безнадежно. А потом ещё и вспомнил о Джордане, который находил полезные уроки в неудачах. Только вот летающий Майкл в 27 уже был легендой мирового баскетбола, а Фёдор в 27 упустил мечту. И что для Смолова сейчас этот чемпионат мира — триумф или грандиозная личная трагедия?

Смолов: не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти

Приехав в сборную главной звездой и лидером, он оказался никаким. Сначала проиграл Артёму Дзюбе место в составе. Затем, упустив место в основе, потерялся и сам. Мы имеем право так говорить, потому что помним, каким Смолов был в «Динамо» и «Анжи». Вроде бы сильным по отдельным параметрам, но неуверенным, сомневающимся, принимающим решения невпопад и поэтому оторванным от остальной команды. Его нервное состояние перед чемпионатом мира обнаруживалось не только на поле, но и в закрытой бытовой позе, в грубых ответах провокаторам в «Инстаграме», да и просто в выражении лица.

Артём, мы кайфанули! Спасибо, сборная.

И то, что по ходу турнира осторожно называлось «Смолов не в порядке», в один момент не могло не испортить общий механизм. С Хорватией Фёдор не просто не усилил, но и принял участие в худших эпизодах для сборной.

Уже в овертайме он не попал в шаг, не смог поставить корпус Ловрену и поймать вполне принимаемый пас от Головина на выход один на один.

Упустив этот момент, Смолов имитировал фол, нырнув рыбкой, а хорваты спокойно начали атаку, которая привела к угловому.

И когда Вида после подачи пробил в угол, Смолов оказался единственным, кто мог спасти. Да, это был непростой эпизод, но гола не было бы, бросься Федяна мяч с закрытыми глазами – так, как на этом турнире делала вся команда. Но он выдумывал, как лучше: отошёл, отстранился, чтобы не мешать Акинфееву – и счёт стал 1:2.

Есть претензии к сборной? Эксперты разбираются, кто подвёл сборную и реально ли было пройти дальше.

Про удар черпаком в серии пенальти нет смысла говорить.

— Вы можете представить, что пробили бы также? – спросил я у Давора Шукера, великого хорватского футболиста.

— Для этого нужны бычьи яйца, — ответил он.



Жаль только, что эти яйца – не пропуск в полуфинал.



Впрочем, здесь важно вспомнить ещё одну фразу Шукера:



— Не убивайте Смолова, — повторял он. – Пожалуйста, не убивайте.



И мы не имеем права этого делать.Потому что он тоже бился, он тоже хотел как лучше не только для себя, но и для страны – и сложно представить, как ему сейчас тяжело. И в этой ситуации он заслуживает длительной поддержки и реабилитации, потому что любой человек, даже самый сильный, несколько раз в своей жизни оказывается в полной заднице. Смолова этот период настиг на чемпионате мира, но всё ещё изменится. Как читал один рэпер: «Жизнь кудрявая, как Валера Карпин».

***



Сейчас, когда хочется искать виновных, ругаться, расстраиваться – нужно вспомнить, кем мы были до турнира, и про себя ещё раз сказать «спасибо»не только сборной России, на которой не совсем справедливо сосредотачивают всё внимание.

Но и администратору Сергею Куличенко, менеджеру Евгению Савину, докторам Эдуарду Безуглову, Эдуарду Цгоеву и Михаилу Бутовскому, отвечавшим за физподготовку Паулино Гранеро и Владимиру Паникову, офицерам по безопасности Дмитрию Виноградову, Павлову и Максиму Дерягину, а ещё всем массажистам, сотрудникам пресс-службы, физиотерапевтам и тем невидимым героям, с кем по ходу матча через гарнитуру общались помощники Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко и Гинтарас Стауче. Возможно, когда-нибудь мы узнаем, где и как заседал неназванный аналитический штаб, который что до, что по ходу матча помогал сборной вскрывать соперников. Да вообще можно сказать, что на эту команду работала чуть ли не вся футбольная страна. Поэтому мы, когда мы говорим «сборная России», то должны подразумевать нечто большее, чем просто перечислять 23 фамилии из состава.

Так что скажем им всем спасибо за то, что игроки бегали чуть ли не больше всех на этом чемпионате мира и поразили страну своим духом, борьбой, терпением, самопожертвованием. Они подарили нам те мгновения счастья, о которых можно будет рассказать внукам. И сделаем это, потому что нечто подобное вряд ли когда-то повторится и так явно запомнится.

Спасибо им, но на этом сказка закончилась. Мы возвращаемся в реальность. Реальность, когда люди, пожирающие хот-доги в момент, когда сборной нужна поддержка, перелезут в другое, более тёплое место. За ними отправятся артисты, политики и все те, кто в последнее время так примазался к футболу. Они убегут так же тихо, быстро и массово, как опустел «Фишт».

А мы останемся – с истреблённым дальневосточным футболом, к разваливающейся ПФЛ, к неопубликованному до сих пор календарю РФПЛ и сборной, которая вряд ли повторит этот успех.



Тем важнее насладиться им прямо сейчас, поймать мгновение и не отпускать его никогда.

P.S. Я ничего не имею против людей в кокошниках, если не знать, что это просто рекламная акция…