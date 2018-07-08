Фанаты празднуют поражение. Как такое возможно?

Я побывал на восьми матчах чемпионата мира, но просмотр в фан-зоне превзошел их все в плане эмоций. Казалось, центр вселенной находился в этот момент не в Сочи, а именно на Воробьевых горах в Москве. Стадион «Фишт» вмещает чуть менее 45 тысяч. У МГУ собралось где-то в три раза больше! Точная цифра пока не известна. Фан-зона ориентирована на 100 тысяч человек, но на матч Россия – Испания пришло 128 тысяч, а теперь, похоже, еще больше. Только посмотрите на это:

При том, что просмотр футбола в фан-зоне – это удовольствие далеко не для всех. Из-за давки у экрана 10 метров можно было идти 10 минут. Когда Черышев с помощью фантастического удара открыл счет, началось полное сумасшествии. На моих глазах стакан с пивом взлетел в воздух и равномерно окропил с десяток людей. Похоже, что зрители были готовы к таким рискам ради гола нашей сборной.

Есть претензии к сборной? Эксперты разбираются, кто подвёл сборную и реально ли было пройти дальше.

Забавно было наблюдать, как Черчесов заводил болельщиков. Он рассчитывал на тех, кто сидит на трибуне. Однако повлиял и на тех, кто находился в фан-зоне. Камера выхватила всего 2-3 секунды с главным тренером, а народ сразу забурлил. За короткий срок Черчесов перевернул сознание людей и теперь является кумиром. Особенно забавно было видеть реакцию фан-зоны на трех знаменитых фанатов в кокошниках. Сразу видно, что их уже узнают. Тоже своего рода кумиры.



После гола Марио Фернандеса стало страшно за здоровье фанатов. Когда такие эмоции выдают более 100 тысяч зрителей – это уникальное явление. Даже на самых мощных музыкальных концертах вряд ли увидишь и услышишь подобное.

Наверняка кто-то обратился в травмпункт после матча, но такие издержки неизбежны. Важно: не повторилась Манежка-2002, когда болельщики громили улицы из-за неудачи сборной России. Теперь было совсем иначе.



Россия уступила хорватам, но огромная толпа после матча аплодировала. И явно не сопернику, благодарили свою команду. Более того, народ откровенно веселился, танцевал, обнимался. Люди будто были не в курсе о вылете сборной России. Парадоксальная картина: фанаты празднуют поражение.

Уходя из фан-зоны, болельщики обменивались впечатлениями и говорили о том, что это было достойно и круто. Многие признавались, что не верили в команду поначалу. Спускаясь в метро «Университет», один болельщик упорно объяснял своей спутнице:

– Сборная России никогда такого не добивалась! Получилось здорово. Обидно проигрывать, но я все равно рад. Уступили только по пенальти – это даже не игра. Эй, а давайте все вместе: РОС-СИ-Я! РОС-СИ-Я!

Болельщик без особых усилий завел толпу на эскалаторе. Время было уже ближе к часу ночи. Россия проиграла. А народ все равно счастлив.



Боже, неужели так бывает?