Три супермодели сфотографировались в одних шарфах, Валуев приготовил кляп для злых языков. А как ещё звёзды болели за Россию?

«Я согласна выйти за тебя замуж!». Бузова влюбилась в Черышева

Звёзды кино, эстрады, спорта и политики были вместе со сборной России во время самого главного её матча в новейшей истории. И болели по-настоящему.

«Черышев, ты, кстати, симпатичный!»

Одна из лучших эстрадных певиц страны Ольга Бузова как всегда была в числе главных болельщиков сборной России. Ольгу настолько впечатлил гол Дениса Черышева, что она выступила с неожиданным предложением.

«Денис, я согласна выйти за тебя замуж! Ты, кстати, симпатичный! Меня не смущает разница в возрасте. Я без макияжа выгляжу на 18. Так что на связи».



После матча Бузова поблагодарила сборную за прекрасную игру, заявила, что для неё команда Черчесова всё равно является чемпионом и в очередной раз отметила игру Черышева.

Три российские супермодели Ирина Шейк, Наталья Водянова и Наташа Поли порадовали откровенным снимком, где, судя по всему, на них были надеты только шарфы с символикой чемпионата мира. Как вам такая поддержка сборной?

Известная телеведущая Юлия Барановская смотрела матч в компании жены Юрия Жиркова Инны и после матча призналась, что все силы оставила на поле вместе с командой.

Кляп от Валуева

Политик Николай Валуев всегда эмоционально реагирует на игру сборной России по футболу. Валуев призвал говорить только хорошие слова в адрес подопечных Черчесова, а «для злого языка всегда найдётся хороший кляп».

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев смотрел игру в компании президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, а после матча высказал благодарность российским футболистам за выступление на чемпионате мира.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки осталась на стадионе после завершения матча, чтобы поаплодировать тренеру и игрокам сборной России. Потому что они изменили отношение к футболу в стране.

Глушаков всё-таки побрился наголо

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков перед матчем с Хорватией обещал побриться наголо, если сборная России выйдет в полуфинал чемпионата мира. Россия проиграла, однако Денис был настолько впечатлён игрой команды, что решил сбрить волосы даже после поражения.

Форвард хоккейной сборной России и команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вручал приз лучшему игроку матча Россия – Хорватия. Малкин наверняка хотел бы отдать награду кому-то из россиян, но и не восхититься блистательным Лукой Модричем он просто не мог.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность, что после такого выступления сборной России на чемпионате мира в стране случится футбольный бум, и многие дети постараются взять пример с героев ЧМ-2018.

Слёзы счастья от Киркорова

Легендарный певец и актёр Филипп Киркоров не меньше остальных впечатлялся выступлением команды Станислава Черчесова на чемпионате мира. «Пожалуйста, не расстраивайтесь, что вы проиграли хорватам. Вы так замечательно подготовились к турниру! Вы превзошли все ожидания поклонников. Это слёзы счастья. Спасибо вам большое», — отметил Киркоров.

Певица Полина Гагарина уверена, что сборную России можно считать победителем матча с Хорватией за то, что она уничтожила стереотипы о слабости отечественного футбола.

Резидент «Камеди Клаб» Павел Воля на протяжении всего чемпионата мира активно поддерживал сборную России. Перед игрой с Хорватией он выложил свою фотографию с усами в поддержку Станислава Черчесова.

«За Россию я топлю»

Рэпер и основатель корпорации Black Star Тимати после матча с Испанией признавался, что выпьет водки за здоровье Игоря Акинфеева. Вот и в игре с Хорватией Тимати с новыми силами поддерживал россиян.

Ведущая телепередачи «Дом-2» Ксения Бородина согласилась со своей подругой Ольгой Бузовой и высказала мнение, что сборная России провела очень достойный матч против хорватов.

Шоумен, ведущий и блогер Амиран Сардаров, известный по передаче «Дневник хача», в поддержку сборной России покрасил лицо в цвета национального флага, а фоном играла песня со словами «За Россию я топлю, я набил себе тату».