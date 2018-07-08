Хватит критиковать Смолова. Ему сейчас хуже всех

Когда Смолов только шел бить пенальти, по его лицу было понятно – не забьет. Он наверняка сам вызвался первым, как и с Испанией. Тогда тоже получился плохой удар, но мокрый после дождя мяч скользнул по перчатке Де Хеа. Второй раз не вышло – Смолов пробил ужасно, окончательно завалив для себя не только матч с Хорватией, но и весь турнир.
Самое странное и неправильное сейчас – искать виноватых. Ребята, наша сборная завалилась в 1/4 финала чемпионата мира. Была в одном точном ударе от попадания в полуфинал! Алло, вы в порядке? Какие виновники поражений? Какие крайние? В этой команде все – красавцы, от третьего вратаря до массажиста. Сборная, которая пыхтела и терпела. Команда, способная забивать невероятные голы и отыгрываться на 115-й минуте. Качать всех и каждого.
Смолов провалил этот турнир. Ни в одном матче он не сыграл так, как от него ждали. Так, как он планировал. Можно объяснять это неудобной тактикой, но эта тактика довела нас до четвертьфинала Кубка Мира – она лучшая и самая замечательная. И она работала для всех остальных.
Смотрите, в этой сборной практически у каждого, кто выходил на поле, был свой момент триумфа. Денис Черышев и Артём Дзюба собрали таких больше всех. Юрий Жирков уничтожал Салаха. Акинфеев вообще неофициальный Герой России. Марио со своим мячом Хорватии, который запомнят в отличие от промаха в серии пенальти. Игнашевич, отыгравший больше 240 минут за неделю. Илья Кутепов, который в мире всех сильней.
Как вы поняли, перечислять можно всех. Даже стандарты Александра Самедова после матча со сборной Испании перестали упоминаться в качестве оскорбления. Сборная героев с моментом славы. Сборная, которую обожает страна. Сборная, которой завидуют хоккеисты (это нормально вообще?).
И в истории бесконечной эйфории от этой сборной параллельно все это время шла история свободного падения Федора Смолова. Нельзя говорить, что он ждал этот чемпионат мира больше всех в команде. Но совершенно точно, он в какой-то момент поставил на этот турнир все. Он несколько раз отказывался от вариантов переезда в Европу, чтобы не сесть в новом клубе на лавку и вдруг не выпасть из сборной перед ЧМ. Он практически в каждом интервью возвращался к мысли о том, что вот этот турнир все покажет, докажет и расставит по местам. Показал, доказал и расставил?
Перед турниром, глядя на Смолова, казалось, что он невероятно переживает за то, что сборная провалится. Он выглядел нервным, на вопросы часто отвечал с сарказмом. А потом вообще отказался разговаривать с прессой – до финала. К этому моменту уже начался турнир, в котором Смолов вроде бы был непосредственным участником. Но как будто смотрел на все это со стороны. Все допускали, что сборная провалится, но отдельные игроки, включая Смолова, смогут выстрелить. В итоге команда забралась невероятно высоко, а лично у Федора одновременно все летело к чертям.
Давайте представим, что игроков сборной будут реально оценивать только по игре на ЧМ. Какой топ-клуб согласится начать переговоры с «Краснодаром» по Смолову? Зачем? Месяц, ради которого ты пахал последние несколько лет, становится одним из худших в твоей жизни. Половиной твоих партнеров интересуются в Европе. Ты не интересен никому. И все это, еще раз, на фоне абсолютно исторической движухи в отечественном футболе. Вы правда думаете, что Федор ничего этого не понимал?
Последние несколько лет Смолов достаточно успешно доказывал всем вокруг, что он – достаточно умный человек. Он постоянно разрушал мифы о русских футболистах, которые умеют только пинать мяч. И Смолову точно хватает ума сейчас критиковать себя по максимуму. И он точно не станет лучше, если вся страна сейчас сделает его крайним и обвинит в вылете из чемпионата мира.
Выступление сборной на ЧМ-2018 позволило сделать исторический шаг в отношениях российского футбола и общества. Страна перестала шутить про деревянных буратин, а испытала непривычное ощущение гордости за своих. Шутка «За кого будешь болеть, когда наши вылетят» стала максимально неактуальной. Но осталось грамотно и красиво все это закончить. Без говна в комментариях, которое постоянно ждут российские футболисты. Кто-то выступил безупречно, кто-то показал свой уровень, а кто-то, так вышло, сыграл плохо. Но если вы орали «Россия» последние три недели, то не ищите крайних. Сборная этим летом – главные красавцы