Хватит критиковать Смолова. Ему сейчас хуже всех

Когда Смолов только шел бить пенальти, по его лицу было понятно – не забьет. Он наверняка сам вызвался первым, как и с Испанией. Тогда тоже получился плохой удар, но мокрый после дождя мяч скользнул по перчатке Де Хеа. Второй раз не вышло – Смолов пробил ужасно, окончательно завалив для себя не только матч с Хорватией, но и весь турнир.

Самое странное и неправильное сейчас – искать виноватых. Ребята, наша сборная завалилась в 1/4 финала чемпионата мира. Была в одном точном ударе от попадания в полуфинал! Алло, вы в порядке? Какие виновники поражений? Какие крайние? В этой команде все – красавцы, от третьего вратаря до массажиста. Сборная, которая пыхтела и терпела. Команда, способная забивать невероятные голы и отыгрываться на 115-й минуте. Качать всех и каждого.

Почему критиковать Смолова можно и нужно. Он сам виноват Как главная надежда сборной России стала главным разочарованием.

Смолов провалил этот турнир. Ни в одном матче он не сыграл так, как от него ждали. Так, как он планировал. Можно объяснять это неудобной тактикой, но эта тактика довела нас до четвертьфинала Кубка Мира – она лучшая и самая замечательная. И она работала для всех остальных.



Смотрите, в этой сборной практически у каждого, кто выходил на поле, был свой момент триумфа. Денис Черышев и Артём Дзюба собрали таких больше всех. Юрий Жирков уничтожал Салаха. Акинфеев вообще неофициальный Герой России. Марио со своим мячом Хорватии, который запомнят в отличие от промаха в серии пенальти. Игнашевич, отыгравший больше 240 минут за неделю. Илья Кутепов, который в мире всех сильней.

Это было здорово, команда! Поражение, за которое не стыдно Сборная России проиграла в четвертьфинале Хорватии, но заслуживает самых добрых слов за своё выступление на чемпионате мира.

Как вы поняли, перечислять можно всех. Даже стандарты Александра Самедова после матча со сборной Испании перестали упоминаться в качестве оскорбления. Сборная героев с моментом славы. Сборная, которую обожает страна. Сборная, которой завидуют хоккеисты (это нормально вообще?).

И в истории бесконечной эйфории от этой сборной параллельно все это время шла история свободного падения Федора Смолова. Нельзя говорить, что он ждал этот чемпионат мира больше всех в команде. Но совершенно точно, он в какой-то момент поставил на этот турнир все. Он несколько раз отказывался от вариантов переезда в Европу, чтобы не сесть в новом клубе на лавку и вдруг не выпасть из сборной перед ЧМ. Он практически в каждом интервью возвращался к мысли о том, что вот этот турнир все покажет, докажет и расставит по местам. Показал, доказал и расставил?

«Не убивайте Смолова». Главные слова после поражения от Хорватии Смолов взял ответственность на себя, его защищали почти все. Даже президент федерации футбола Хорватии.

Перед турниром, глядя на Смолова, казалось, что он невероятно переживает за то, что сборная провалится. Он выглядел нервным, на вопросы часто отвечал с сарказмом. А потом вообще отказался разговаривать с прессой – до финала. К этому моменту уже начался турнир, в котором Смолов вроде бы был непосредственным участником. Но как будто смотрел на все это со стороны. Все допускали, что сборная провалится, но отдельные игроки, включая Смолова, смогут выстрелить. В итоге команда забралась невероятно высоко, а лично у Федора одновременно все летело к чертям.

Давайте представим, что игроков сборной будут реально оценивать только по игре на ЧМ. Какой топ-клуб согласится начать переговоры с «Краснодаром» по Смолову? Зачем? Месяц, ради которого ты пахал последние несколько лет, становится одним из худших в твоей жизни. Половиной твоих партнеров интересуются в Европе. Ты не интересен никому. И все это, еще раз, на фоне абсолютно исторической движухи в отечественном футболе. Вы правда думаете, что Федор ничего этого не понимал?



Последние несколько лет Смолов достаточно успешно доказывал всем вокруг, что он – достаточно умный человек. Он постоянно разрушал мифы о русских футболистах, которые умеют только пинать мяч. И Смолову точно хватает ума сейчас критиковать себя по максимуму. И он точно не станет лучше, если вся страна сейчас сделает его крайним и обвинит в вылете из чемпионата мира.



Выступление сборной на ЧМ-2018 позволило сделать исторический шаг в отношениях российского футбола и общества. Страна перестала шутить про деревянных буратин, а испытала непривычное ощущение гордости за своих. Шутка «За кого будешь болеть, когда наши вылетят» стала максимально неактуальной. Но осталось грамотно и красиво все это закончить. Без говна в комментариях, которое постоянно ждут российские футболисты. Кто-то выступил безупречно, кто-то показал свой уровень, а кто-то, так вышло, сыграл плохо. Но если вы орали «Россия» последние три недели, то не ищите крайних. Сборная этим летом – главные красавцы