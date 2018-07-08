«Ходят слухи, что в поддержке России участвовал Путин и КГБ. Но не помогло»

Хорватская пресса, такое ощущение, ликует вместе со всей страной. Со вчерашнего вечера в ведущих спортивных изданиях появились только слова игроков после матча и парочка коротких эмоциональных статей. Весь остальной контент – это фото и видео, как страна празднует выход в полуфинал.

Но что-то интересное всё же удалось найти. Вот, например, обозреватель Vecernji List убеждён, что Хорватия, помимо моря, славится отличными футболистами.

Почему критиковать Смолова можно и нужно. Он сам виноват Как главная надежда сборной России стала главным разочарованием.

«Страна с четырьмя миллионами человек во второй раз в полуфинале крупнейшего футбольного турнира. Наши будущие соперники – англичане — тоже долго ждали, когда это событие повторится. Знаете, единственное, что не изменилось с тех пор, когда мы играли в полуфинале ЧМ, — это то, что футбол так и остался нашим лучшим продуктом на экспорт. Помимо моря наша маленькая страна славится звёздами большого футбола, которые успешно выступают на международной арене. И если теперь, после такого успеха, погрузившего страну в эйфорию, наша команда не получит приличный стадион, то это уже никогда не случится. Да наша команда заслужила не только стадион, но и музей!», — высказался он.

И еще одна эмоциональная колонка нашлась в 24 SATA. Автор даже вспомнил о КГБ (которого уже давно нет, но это не важно): «О, нет, господа. Это нелегко. Это какое-то безумие. Если вы считаете, что стать одной из четырёх лучших команд в мире легко, то вам стоит провериться. Наполеон говорил: «Дайте мне 100 000 хорватов, и я покорю мир». Всё потому, что у нас всегда было храброе сердце и мужество. У Далича нет огромной армии – у него есть всего 22 воина. С ними он покорил Россию и вышел на вершину мира. В сочинском аду, на глазах у 40 000 россиян… Стадион ходил ходуном от их поддержки. Ходят слухи, что в этом участвовал Владимир Путин, спецподразделения КГБ, но… Это им не помогло».

Хочется верить, что это просто такой юмор.

О сборной России, кстати, ничего толком найти не удалось. Оно и понятно – после громких успехов даже как-то странно писать о сопернике. Зато многие издания процитировали слова Владимира Путина, сказанные им после матча.

Песков: несмотря на поражение, в Кремле гордятся футболистами сборной России

Англия

Пожалуй, на обложках британских газет никогда не было столько счастья и эйфории. «Молитесь богу за Гарри, Англию и святого Георгия», — гласит заголовок на обложке Telegraph Sport. И речь, кстати, в этот раз не про Кейна!

Хватит критиковать Смолова. Ему сейчас хуже всех Федор провалил турнир, на который поставил все.

«С одной стороны, Англия должна быть благодарна, что в полуфинале не встретится с Россией в Москве, потому что это получился бы самый политически заряженный матч в истории. Все из-за отравления бывшего агента КГБ и его дочери в марте. Но, с другой стороны, с Хорватией будет очень непросто играть. Особенно, если Лука Модрич поймает кураж», — размышляет обозреватель Telegraph.

«Россия удивила своим выходом в 1/4, выбив Испанию, но её мечта была разрушена победой Хорватии в серии пенальти. Иван Ракитич нанёс победный удар и вывел свою команду в полуфинал, тем самым положив конец знаменательному путешествию команды, расположившейся на 70 месте в рейтинге ФИФА», — пишет Independent о матче сборной России и Хорватии.

Кстати, они даже проставили оценки игрокам. Наивысшую получил Марио Фернандес – 8 из 10.

The Sunday Times сделали хороший материал, который написал…автор песни «Football is coming home».

«22 года назад в этой песне рефреном проходила мысль, что чемпионат мира проходит в Англии. Но в нее была заложена еще одна идея – более мистическая – что мы можем выиграть. Но сейчас первая мысль уже неактуальна, так что остается только вторая. И чем больше проходит времени, тем мне больше кажется, что да, мы можем стать чемпионами. Сейчас я в это верю. Даже несмотря на то, что перед нами хорошие команды. Даже несмотря на то, что мы уже не раз выходили в полуфинал – и каждый раз это было сплошным разочарованием. Я верю, потому что эта команда свежая, молодая и невероятно заряжена. Я верю: футбол возвращается домой», — пишет Дэвид Бэдвиел.

И немного приятного юмора. Вчерашний выпуск The Times может легко претендовать на приз «Обложка года». Вы только посмотрите – это же инструкция, как обыграть Швецию, выполненная в формате IKEA. Ну разве не здорово?

Швеция

В шведской прессе по очевидным причинам все намного грустнее. Газета Dagens Nyheter вышла с печальным заголовком на обложке: «Пока-пока, Швеция».

А вот Svenska Dagbladet считает, что сборная сделала на этом чемпионате мира даже больше, чем от нее ожидали.