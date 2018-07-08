«Я ухожу, ухожу красиво». Почему Игнашевич – реально великий

Россия и без того слабо верила в свою сборную перед домашним Кубком мира (читай – не верила вовсе), а возвращение в неё Игнашевича только приумножило болельщицкую тоску. «Если команде невмоготу без 38-летнего «дедушки» – всё с этой командой ясно», — досадовали болельщики и вполне себе авторитетные эксперты. Встречались, конечно, и те, кто искренне аплодировал мужеству «армейца». Но даже в их репликах сквозили сочувствие: Серёжа, Серёжа, оно тебе надо – так подставляться под конец славной карьеры?

Он в самом деле сильно рисковал – немногим меньше главного тренера. Рисковал самым ценным для спортсмена – репутацией. Случись провал, виновника недолго искали бы: первым под огонь критики попал бы Черчесов, вторым – самый опытный человек в заявке. «Съели» бы обоих – не подавились.



Ситуация казалась заведомо безвыигрышной для Игнашевича. В то, что старейшина Премьер-Лиги реально усилит команду и будет конкурентоспособным на фоне Салаха, Суареса и прочих топ-нападающих в расцвете лет, не верил примерно никто. Тем удивительнее оказалась действительность – не только для нас, для всего мира! Оказалось – внезапно? – что Сергей Николаевич по-прежнему в полном порядке!



Чудо? Для посторонних – однозначно. Но Игнашевичу совершенно не свойственны легкомысленные, импульсивные поступки. Прежде чем принять самое сложное решение в жизни, он сто раз взвесил все «за» и «против». И если позволил себя Черчесову уговорить, значит, был уверен: ни Салаху, ни кому бы то ни было другому выставить себя на посмешище перед всей планетой не даст. Лучше него особенности собственного организма не знает никто. К последнему крупному турниру в жизни заслуженный ветеран подошёл в оптимальной физической и психологической готовности – в противном случае просто последовал бы примеру сослуживцев Березуцких.



«Лучше попробовать и жалеть, чем жалеть, что не попробовал», — видимо, рассудил он. Попробовал – и не пожалел – идеальный вариант!



Черчесову остро нужны в раздевалке взрослые, уверенные в себе мужики не просто с опытом игры на таком уровне – успешным опытом. Бронзовые призёры Евро-2008 параметрам поиска соответствовали – только доиграли до наших дней немногие из них, а на высоком уровне – считанные единицы. Всех их, или почти всех, хотел взять с собой на главный турнир жизни Черчесов. Удалось собрать всего троих, но даже эта могучая кучка – Акинфеев, Жирков, Игнашевич – стала колоссальным подспорьем для команды.

Сборную России, при всей нашей симпатии к ней, не назовёшь самой зрелищной командой турнира. Она и не претендовала на это. О её игровых вкусах исчерпывающе скажет лидерство в двух рейтингах – совокупности оборонительных действий и пробегу. Эта команда умеет держать удар и терпеть. А тот, кого скептики считали обузой сборной, проявил себя настоящим лидером. Не только по духу – по игре тоже.



Тщетными были опасения насчёт функциональной готовности ветерана. У Игнашевича только компаньоны менялись – сам он играл от и до. Все пять на ЧМ-2018 Сергей отработал полностью, а это, на минуточку, восемь часов, не считая двух серий пенальти. И отработал здорово.

В играх на вылет он и вовсе порвал все шаблоны. Самый старший человек на поле дважды демонстрировал чудеса выносливости. В то время как его молодым партнёрам сводило ноги судорогами, Игнашевич продолжал методично отбирать, выбивать, пасовать. А потом шёл к «точке» — и забивал. Раз, другой…



Наблюдая по телевизору, как почти ровесник изумительно читает игру и чистенько, на опыте, отбирает мячи, Виктор Гончаренко, возможо, в глубине души питал надежду на продление срока службы Игнаша. Кубок мира в полной мере подтвердил его конкурентоспособность. Но Сергей рассудил по-своему. С окончанием «мировой» сказки сборной России посчитал свою миссию в большом футболе полностью выполненной, а долги перед обеими своими командами – полностью погашенными, с процентами.



Это было бы фантастически символично – отметить 39-й день рождения на домашнем Кубке мира. Но он всё равно уходит красиво. Как чемпион. Браво, мастер!