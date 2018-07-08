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Защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео с фразой «Слава Украин

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Домагой Вида
Павел Пучков
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
Хорватский игрок сказал на камеру «Слава Украине!» и может пропустить полуфинал
Домагой Вида уверяет, что не хотел никого обидеть.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Что случилось?

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида стал главным героем четвертьфинала чемпионата мира против России. Он забил гол, а затем реализовал послематчевый пенальти. Уже после игры Вида вместе с бывшим игроком сборной Огненом Вукоевичем записали короткое видео. На нем они говорят: «Слава Украине! Эта победа для «Динамо» и Украины. Хорватия, вперед!».

Почему они вообще вспомнили Украину?

И Вида, и Вукоевич долгое время выступали за киевское «Динамо». Они говорят, что после стольких лет карьеры у них осталось огромное количество друзей в Киеве. Для них и было записано видео.

ФИФА рассмотрит выкрики защитника сборной Хорватии Виды про Украину

Это как-то связано с политикой?

По словам самого Виды – нет. Защитник после публикации ролика вышел к журналистам и отвечал на вопросы, в том числе российских СМИ. На русском языке. «Я с уважением отношусь к русскому народу. Это была просто шутка для моих друзей из Украины. Футбол – вне политики. Я не имел в виду ничего плохого», – сказал Вида.

Изначально видео на своей странице в Facebook опубликовал украинский журналист и комментатор Андрей Шахов. Позже он там же прокомментировал резонанс, который вызвал ролик в России: «Разумеется, что в первую очередь Вуко и Вида побеждали для их родной страны, для Хорватии, но то, что они помнят, где, в каком клубе и какой стране, играли, где прогрессировали, делает им честь.

Примечание. Ни одного кривого слова в адрес России или в целом о политике сказано, заметьте, не было, так что я не представляю, где какому-то депутату госдумы мог привидеться национализм в словах Домагоя. Пусть лучше вспомнит, как его Россия благодаря принципиальности Хорватии, выигравшей ненужный для нее матч на поле англичан, пробилась на Евро, где потом до полуфинала дошла. Неблагодарные!»

Какой была реакция в России?

Многие восприняли сказанное агрессивно. Причем не только в комментариях к новостям, но и на официальном уровне. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев разглядел в видео и словах Виды проявления национализма.

Но депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призвала учитывать контекст и обстоятельства, при которых были сказаны слова Виды.

Будут ли какие-то последствия?

Официальных комментариев от ФИФА по ситуации не было изначально не было. Появились лишь инсайды The Sun, ФИФА в настоящий момент собирает весь материал о матче Россия – Хорватия, и выкрик Виды также будет рассмотрен представителями организации. Позже информацию подтвердили в организации.

Согласно дисциплинарному кодексу, футболист может получить наказание в виде дисквалификации на два матча и штрафа.

Вида: футбол — вне политики, я с уважением отношусь к русскому народу
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