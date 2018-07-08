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ЧМ-2018. Вся карьера Сергея Игнашевича (фото)

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Сергей Игнашевич. 14 апреля 2004 года
«Чемпионат»
Фото: kc-camapa.ru
Вы точно не помните Игнашевича таким
Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры. Вспоминаем лучшие моменты, которые болельщики пережили вместе с ним.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Те, кто давно следит за карьерой Сергея Игнашевича, помнят, что началась она не с ЦСКА – на заре он выступал за самарские «Крылья Советов», где получил свой первый вызов в молодёжную сборную России. Наверняка вы не помните Сергея таким:

Фото: kc-camapa.ru
Фото: kc-camapa.ru
Сергей Игнашевич (крайний слева)
Сергей Игнашевич (крайний слева)
Фото: kc-camapa.ru

В «Локомотиве» Игнашевич провёл три года, успел поиграть в Лиге чемпионов против «Арсенала» с Патриком Виейра.

Фото: Gettyimages .com

Позднее Сергей выходил уже в составе ЦСКА против родных «крылышек». Были встречи и в Кубке, и в чемпионате России.

Фото: kc-camapa.ru
Сергей Игнашевич. 14 апреля 2004 года
Сергей Игнашевич. 14 апреля 2004 года
Фото: kc-camapa.ru

Золотые годы Игнашевича прошли в составе «армейцев». Вместе с Акинфеевым, Габуловым, братьями Березуцкими и Жирковым он завоевал один из самых значимых трофеев для российского футбола – Кубок УЕФА-2004/05.

Фото: pfc-cska.com

На счету Сергея и множество национальных троеев – золотые медали чемпионатов России, Кубки и Суперкубки России.

Фото: «Чемпионат»

Сергей Игнашевич всегда был примером для подражания и образцом профессионализма для молодых игроков.

Фото: pfc-cska.com

В сборной Игнашевич заслужил репутацию лидера, многих годы цементировал оборону, сыграл на двух чемпионатах мира и трёх чемпионатах Европы.

Фото: Gettyimages.com
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Спасибо тебе, легенда!

«Я ухожу, ухожу красиво». Почему Игнашевич – реально великий
Прекрасный финал славной карьеры.
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