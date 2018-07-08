Вы точно не помните Игнашевича таким

Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры. Вспоминаем лучшие моменты, которые болельщики пережили вместе с ним.

Те, кто давно следит за карьерой Сергея Игнашевича, помнят, что началась она не с ЦСКА – на заре он выступал за самарские «Крылья Советов», где получил свой первый вызов в молодёжную сборную России. Наверняка вы не помните Сергея таким:

Фото: kc-camapa.ru

В «Локомотиве» Игнашевич провёл три года, успел поиграть в Лиге чемпионов против «Арсенала» с Патриком Виейра.

Фото: Gettyimages .com

Позднее Сергей выходил уже в составе ЦСКА против родных «крылышек». Были встречи и в Кубке, и в чемпионате России.

Фото: kc-camapa.ru

Сергей Игнашевич. 14 апреля 2004 года Фото: kc-camapa.ru

Золотые годы Игнашевича прошли в составе «армейцев». Вместе с Акинфеевым, Габуловым, братьями Березуцкими и Жирковым он завоевал один из самых значимых трофеев для российского футбола – Кубок УЕФА-2004/05.

Фото: pfc-cska.com

На счету Сергея и множество национальных троеев – золотые медали чемпионатов России, Кубки и Суперкубки России.

Фото: «Чемпионат»

Сергей Игнашевич всегда был примером для подражания и образцом профессионализма для молодых игроков.

Фото: pfc-cska.com

В сборной Игнашевич заслужил репутацию лидера, многих годы цементировал оборону, сыграл на двух чемпионатах мира и трёх чемпионатах Европы.

Фото: Gettyimages.com

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Спасибо тебе, легенда!