Вы точно не помните Игнашевича таким

Те, кто давно следит за карьерой Сергея Игнашевича, помнят, что началась она не с ЦСКА – на заре он выступал за самарские «Крылья Советов», где получил свой первый вызов в молодёжную сборную России. Наверняка вы не помните Сергея таким:
В «Локомотиве» Игнашевич провёл три года, успел поиграть в Лиге чемпионов против «Арсенала» с Патриком Виейра.
Позднее Сергей выходил уже в составе ЦСКА против родных «крылышек». Были встречи и в Кубке, и в чемпионате России.
Золотые годы Игнашевича прошли в составе «армейцев». Вместе с Акинфеевым, Габуловым, братьями Березуцкими и Жирковым он завоевал один из самых значимых трофеев для российского футбола – Кубок УЕФА-2004/05.
На счету Сергея и множество национальных троеев – золотые медали чемпионатов России, Кубки и Суперкубки России.
Сергей Игнашевич всегда был примером для подражания и образцом профессионализма для молодых игроков.
В сборной Игнашевич заслужил репутацию лидера, многих годы цементировал оборону, сыграл на двух чемпионатах мира и трёх чемпионатах Европы.
Спасибо тебе, легенда!