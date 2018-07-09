Сборная России вылетела с чемпионата мира. Что дальше?

Эмоции не отпустят ещё какое-то время. Мы будем смотреть на сборную другими глазами, удивляясь, что раньше не разглядели в этих футболистах столько всего: самоотверженности, дисциплины, смелости. Будем благодарить. А что потом?

Потом мы начнём рационализировать. Это естественно, любое явление нуждается в объяснении. Постепенно, пока эмоции будут спадать, мы вспомним, что результат стал в некоторой степени следствием стечения обстоятельств. Что группа, в которой играла Россия, – слабая. Что Фернандо Йерро подогнал подарок, намудрив с составом. Что соперников мы не столько переигрывали, сколько перебегали (ударение ставить, как в имени девушки Гали). Что физика у команды просто запредельная, потому что Черчесов не тратил силы, время и игроков на отбор к ЧМ: он всё время готовился только к этим матчам. А значит, повторить что-то подобное не удастся.

Вообще-то, перечисленные объяснения – правда. И как способ рационализации они годятся. Но с такими рассуждениями можно прийти только к одному итогу: хорошо знакомому отношению к сборной России образца «до чемпионата мира». С привычным подходом привычный итог неизбежен. Идя знакомой дорогой, не придёшь в новое место. «Выложились дома», «один раз в жизни бывает» и так далее. Это мнение уже набирает популярность. И четвертьфинал чемпионата мира начинает выглядеть как сказка, после которой придётся просыпаться в некой горькой реальности.

Смолов виноват. Но он бился, пока кто-то ел в кокошниках Спасибо, сборная России. И, Фёдор, мы тоже с тобой.

Поэтому у меня есть очень важный вопрос.

А зачем? Зачем объяснять успех? Зачем с калькулятором считать, заслужила ли сборная четвертьфинал или ей повезло, и чего именно в её успехе больше? Не лучше ли обойтись без этого знания? Тем более что оно никогда не будет точным. Нам повезло со жребием? Повезло с Испанией? Всё относительно. Кому-то не повезло попасть в группу с Германий. Тут можно улыбнуться. Потому что сама Германия оказалась не готова к чемпионату. Всегда кому-то везёт, и надо быть к этому готовым. Сборная была готова и выжала каждую крошечную благоприятную возможность, которая ей выпадала, досуха. Если бы не везло – просто была бы готова. Это главное.

Вам точно хочется возвращаться к отношениям «сборная – страна», какими они были раньше? Нет, это не неизбежно. Этого можно избежать. И вот почему.

Не считая результата, сборная России показала выдающуюся самоотдачу. Показала образцовое, как из детских книжек, отношение к делу. И тут уже перестаёт иметь значение, чем именно мы считаем четвертьфинал: подвигом, стечением обстоятельств или сочетанием одного и другого. В любом случае, мы сходимся на том, что это неожиданно. Необычно. Выше ожиданий. Мы ведь не Бразилия. А за сборные такого уровня переживают не из-за достижений. Достижения — только бонус. А переживают за них из-за самоотдачи. Из-за отношения. Так вот, об отношении: посмотрите, как игроки вели себя после вылета.

После вылета Дзюба плакал и благодарил страну. Фернандес благодарил страну. Акинфеев благодарил болельщиков. Головин благодарил болельщиков. Черышев благодарил страну и болельщиков. Слушайте, сборная России далеко не самая молодая на турнире, но в ней полно игроков, которые ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ узнали, как это: когда за тебя болеет вся страна. И знаете что? Видно, что им понравилось. И они хотят ещё. Так давайте дадим им это ещё. А потом ещё.

Ребята, всё только начинается. Мы не имеем права похоронить наследие этого ЧМ Головы выше и давайте работать!

Страна переживает, сборная выкладывается. Это нормальная комбинация, просто мы не привыкли. Сейчас лучший момент, чтобы создать привычку. Не анализировать. Не шутить, что на ЧМ-2022 ещё отобраться надо, а ждать, что и там будет так же. Повезёт, сложатся обстоятельства определённым образом – повторят, не повезёт – просто выложатся.

Станислав Черчесов, кажется, понимает это лучше всех. Его слова про Катар можно было бы принять за хвастовство – если бы мы не видели команду на ЧМ-2018. Теперь, когда у нас уже есть этот опыт, его слова напоминают мотивационную речь для футболистов и болельщиков одновременно. Празднуете? Гордитесь? Считаете достижением? Ещё ничего не сделано. Через четыре года нужно ещё лучше. Вместо того чтобы анализировать, как так вышло, Черчесов просто нашёл новую точку в космосе и указал на неё. Отличный посыл. Единственно правильный. Не останавливаться, продолжать, сохранять эти эмоции. Надо поддержать.