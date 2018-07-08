Спасение века. Детскую футбольную команду вытаскивают из затопленной пещеры

История, о которой говорит весь мир. И у неё обязательно будет счастливый конец.

Пока мы полностью погружены в чемпионат мира, где-то далеко от праздника футбола спасатели борются за жизни 13 человек, застрявших под землёй.

Что произошло?

23 июня детская футбольная команда «Вепрь» из Таиланда решила прогуляться после очередной тренировки. 12 ребят в возрасте от 11 до 16 лет вместе с тренером отправились на экскурсию по пещерному комплексу Кхао Луанг. Красивое место, в котором царит необычайная атмосфера — это отмечают многие туристы, побывавшие там. Но проблема в том, что комплекс находится на глубине порядка 90 метров под землей, имеет множество ответвлений, в которых разобраться не так уж и просто, а ещё он затапливается в сезон дождей. Так получилось, что, нагулявшись, ребята двинулись в сторону выхода, но увидели, что он уже полностью затоплен. Команде ничего не оставалось, кроме как попытаться найти хоть какое-нибудь помещение, в которое ещё не проникла вода. У них получилось – 10 километров блужданий по комплексу привели их в относительно сухую пещеру. Там они провели девять дней в полнейшей темноте – без еды и тёплых вещей, пока их не нашли спасатели.

Почему пещеру затопило?

Сейчас в северных районах Таиланда начинается сезон дождей — в это время выпадает самое большое количество осадков. Но это не значит, что дождь идёт 24 часа семь дней в неделю – в 95% случаев он заканчивается через 30 минут. Хотя многие пещеры за это время успевают заполниться водой – что и произошло с тем комплексом, куда отправились ребята.

Почему ребят так долго искали?

Поисковая операция началась в тот же день, однако процесс значительно осложняло то, что потоки воды перемешались с грязью и камнями, из-за чего уровень видимости сильно упал. Кроме того, в комплексе, как мы уже говорили, множество ответвлений – найти именно ту пещеру, в которую забралась команда, было невероятно сложно. Но 2 июля Джон Волантен и Ричард Стэнтон, известные британские дайверы, на счету которых множество сложнейших спасательных операций, всё же нашли тот самый спасительный островок, где все эти дни находились ребята. На видео сложно смотреть без слёз.

Но радость была недолгой – оказалось, что детей очень сложно вывести наружу.

В чём сложность спасательной операции?

У спасателей было два варианта – либо обучить ребят дайвингу и вывести их по одному, либо откачать воду из пещеры. Единственный выход из пещеры затоплен, а чтобы добраться хотя бы до базы спасателей, нужно проплыть под водой около двух километров. Мало того что вода холодная и грязная, так ещё никто из ребят не умеет плавать. Так что этот вариант оставили на самый крайний случай. Второй тоже казался безумным – откачать всю воду из пещеры. Сделать это почти нереально, потому что с таким количеством воды вряд ли справились бы даже самые мощные насосы. Было решено ждать. Спасатели поставляли ребятам еду и воду, передавали записки от родителей и баллоны с кислородом. Предполагалось, что в таком режиме дети вполне могут прожить несколько месяцев – пока не уйдёт вода. Но тут появилась новая проблема: в пещере начал повышаться уровень углекислого газа, а дожди усилились.

Кто спасает ребят?

Узнав о случившемся, в Таиланд съехались волонтёры, дайверы, спелеологи и военные из разных стран. К операции подключился даже Илон Маск: он предложил таиландским властям литий-ионные аккумуляторы для насосов, с помощью которых они смогут непрерывно выкачивать воду. Кстати, от помощи российских специалистов Таиланд отказался. Сейчас в спасении ребят задействовано около 90 человек.

Что в итоге?

Около недели команда спасателей, собранная из специалистов со всего мира, продумывала план эвакуации детей. Изначально самым разумным вариантом казалось ожидание с поддержкой уровня воды в пещере, но, когда там стал увеличиваться уровень углекислого газа, было решено немедленно начать операцию по спасению. Выбор был сделан: ребята будут нырять и плыть вместе с дайверами.

Один из пользователей «Твиттера» отлично объяснил спасательную операцию графически.

7 июля спасатели пробурили более 100 скважин и откачали значительное количество воды, благодаря чему в некоторых местах стало возможно идти. Уже утром 8 июля в пещеру отправились 18 человек – 13 дайверов и 5 военных. Ребята были разделены на четыре группы – самые слабые начали выбираться первыми. Тренер же, несмотря на достаточно скверное состояние, героически решил выбираться последним. На данный момент на поверхность доставлены четыре человека – сейчас они находятся в больнице в состоянии сильного истощения.

Следующий этап операции состоится через 10 часов.

За спасением юных футболистов наблюдает весь мир. И есть надежда, что у этой истории будет счастливый конец.