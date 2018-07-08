Пять любопытных фактов о том, как «Зенит» разгромил «Динамо»

«Зенит» на сборе в Австрии разгромил «Динамо» – 5:0. Неожиданно крупный счёт, пусть даже это товарищеский матч. Что же было в матче команд Сергея Семака и Дмитрия Хохлова?

«Зенит» без 11 игроков

«Зенит» пока совсем не тот, который мы увидим менее чем через месяц в чемпионате России. Во-первых, отсутствует большая группа игроков, принявших участие в ЧМ-2018 – это российские «сборники» Андрей Лунёв, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Артём Дзюба, а также защитник сборной Сербии Бранислав Иванович. Кроме того, из-за простуды спарринг с «Динамо» пропустили аргентинцы Леандро Паредес и Себастьян Дриусси. Девять потерь – почти целый состав! Это если не считать залечивающих травмы Эмануэля Мамману и Александра Кокорина. Сейчас Семак проверяет тех, кто играл меньше или вернулся из аренд. Соответственно мотивация у зенитовцев была повыше, чем у динамовцев. Результат доказывает.

Анюков – капитан!

На сегодняшний день главная задача Семака – определиться с «лишними людьми». В обойме «Зенита» почти 40 человек, и даже если кого-то из молодых отправить в фарм-клуб, нужно избавляться как минимум от десятка игроков. Кажется, чья-то судьба в «Зените» уже определена. На австрийский сбор не полетели защитники Иван Новосельцев, Денис Терентьев, Максим Карпов и Дмитрий Богаев, а нападающий Андрей Панюков тренируется с «Ростовом». Зато подтверждается информация о ставке Семака на Александра Анюкова. Если Роберто Манчини сослал ветерана в фарм-клуб, то у нового главного тренера Анюков выходит против «Динамо» с капитанской повязкой. И выглядит достойно. По крайней мере бело-голубые с его фланга ничего не создали, да и вообще остроты у ворот Юрия Лодыгина (в первом тайме) и Михаила Кержакова (во втором) было минимум.

Стандарты от Семака

«Уфа» Семака знала как забивать со стандартов, похоже, это оружие будет мощным и у его «Зенита». В спарринге с «Динамо» петербуржцы забили как со штрафного, так и после углового. Эрнани открыл счёт великолепным ударом в обвод стенки – без шансов для Антона Шунина. Когда сине-бело-голубые приобретали бразильца для Мирчи Луческу, много писали об умении полузащитника исполнить штрафной, и вот наконец-то Эрнани своё умение демонстрирует. Угловой подарил команде Семака пятый гол, кроме того, два стандарта завершились очень опасными ударами Луиша Нету головой.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Зенита».

Мак очень хорош

О команде Хохлова по этому товарищескому матчу сказать особо нечего. Похоже, на данном этапе «Динамо» просто находится в худшем физическом состоянии, нежели «Зенит». Компенсировали динамовцы разницу жёсткостью в единоборствах, так что Эрнани и Антон Заболотный в результате получили повреждения. Тем не менее до середины второго тайма петербуржцы выигрывали с минимальным счётом. Разницу сделали замены: Хохлов выпустил нескольких молодых игроков, а у сине-бело-голубых «зажигали» свежие Роберт Мак и Лука Джорджевич. Словак на своём правом фланге рвал оппонентов: у него гол плюс две голевые передачи. Мак действительно очень хочет остаться в «Зените», а не уходить в новую аренду. Джорджевич оформил дубль.

Скроботов не любит «Динамо»

Футбольная Россия узнала о 17-летнем Илье Скроботове в апреле 2018 года. В матче 23-го тура РФПЛ с «Динамо» юный защитник вышел на замену и забил победный мяч на 90+3-й минуте. Три дня назад Скроботову исполнилось 18. Подарок на день рождения – гол в ворота «Динамо» на сборах. Илья вновь огорчил Шунина в концовке игры после подачи углового в исполнении Мака и удара головой. Невероятное совпадение! Интересно, что на первый сбор Семак защитника не взял, поскольку хотел сперва посмотреть в деле его более опытных коллег. Возможно, второй за три месяца гол «Динамо» поможет Скроботову закрепиться в обойме.