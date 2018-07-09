Самые красивые болельщицы команд — полуфиналистов ЧМ-2018. Фото

На наш взгляд, большие проблемы возникли бы у англичан.
Франция
Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Бельгия
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Фото: Sylvain Lefevre/GettyImages
Фото: Ian MacNicol/Getty Images
Хорватия
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Борис Теплицкий, «Чемпионат»
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Англия
Фото: Ian MacNicol/Getty Images
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images