Самые красивые болельщицы команд — полуфиналистов ЧМ-2018. Фото

Как вы думаете, кто из полуфиналистов ЧМ-2018 прошёл в финал, если бы оценивалась красота болельщиц? Смотрим и высказываем своё мнение.