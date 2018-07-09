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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Самые красивые девушки чемпионата мира по футболу в России

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018. Болельщица сборной Хорватии
«Чемпионат»
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Самые красивые болельщицы команд — полуфиналистов ЧМ-2018. Фото
Как вы думаете, кто из полуфиналистов ЧМ-2018 прошёл в финал, если бы оценивалась красота болельщиц? Смотрим и высказываем своё мнение.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

На наш взгляд, большие проблемы возникли бы у англичан.

Франция

Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Бельгия

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Фото: Sylvain Lefevre/GettyImages
Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Хорватия

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Фото: Борис Теплицкий, «Чемпионат»
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Англия

Фото: Ian MacNicol/Getty Images
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images
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