«Теперь заберём Крым, Донецк и Ростов». Реакция Украины на поражение России

А вообще там хвалят Россию и её голы в потрясающем стиле. И даже уверены, что хорватам повезло.

Сборная России уступила Хорватии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира – 2018. Об этой игре до сих пор пишут журналисты во всём мире. Украина не исключение.

«Мы поставили их на место»

Портал «Страна.ua» рассказал, как много украинцев яростно болело за сборную Хорватии в матче с Россией. Издание приводит слова украинского шоумена Алексея Дурнева, который заявил следующее.

«Хочу поздравить всех патриотов Украины с поражением сборной России на ЧМ. Мы поставили их на место в этом матче, также заберём Крым, Донецк и Ростовскую область, которая исконно наша».



Портал также приводит слова главы Федерации футбола Украины, который обобщил мнение украинцев и отметил, что в тот вечер «многие патриоты страны явно чувствовали себя немного хорватами».

«Россия дала понять, что не будет сидеть в обороне»

Сильно отличается реакция на итоги матча на одном из крупнейших порталов страны Football.ua, где проводится более чем адекватный анализ четвертьфинальной встречи между Россией и Хорватией. Ни слова о политике. Разбирается исключительно то, что происходило на поле.

«Сразу же после стартового свистка хозяева турнира дали понять, что не собираются наглухо засесть в обороне, как это было в матче с Испанией, и завладели игровым преимуществом, проведя в дебюте поединка несколько хороших атак. Сборная России сумела реализовать возможность забить, причём сделала это в потрясающем стиле. Как и во встрече с Данией, хорваты одержали победу в «футбольной лотерее».

«Ждём драку русских и хорватов». Как пресса нагнетает обстановку Украинская пресса пророчит стычку болельщиков в Сочи, англичане ждут полуфинала с Россией, а хорваты разбирают тактику Черчесова.

«Четвёртый тайм остался за россиянами»

Портал ua-football.com также оставил в стороне не относящиеся к футболу дела и грамотно проанализировал то, что происходило субботним вечером в Сочи. Приводится мнение, что хорваты вполне могли споткнуться о серьёзного соперника, которым предстала сборная России.

«Хорваты вырвали свой счастливый билет в полуфинал уже в послематчевой лотерее. Вспомнились слова их тренера о том, что Россия будет играть так, как они ей позволят. Много позволили, получается. Справедливейшим исходом основного времени для России с Хорватией, пожалуй, стала бы нулевая ничья. На свои голы обе сборные, по-хорошему, наиграли уже в экстра-таймах. Причём четвертый тайм однозначно и сенсационно остался за россиянами».



Однако без подколов в адрес россиян не обошлось. Автор в конце концов признался, за кого болел в этом матче.



«Ну и промах Фернандеса в лотерее — это уже за гранью. За гранью точности ударов пенальтистов на этом мундиале. Если не ошибаюсь, до него в послематчевых сериях максимум били в штангу. Это было большое хорватское счастье. Которое, впрочем, я разделил с ними».

«Россия не умеет признавать, что кто-то сильнее»

Портал football24.ua говорит о роли бывшего защитника киевского «Динамо» Домагоя Виды в победе и о том, что в России не умеют проигрывать.

«Вида двумя голами выбил Россию из мундиаля, а затем началось… Как отреагировала Россия? Традиционно. Показала, что не умеет проигрывать и признавать, что кто-то сильнее. После разгрома от Уругвая было забавно смотреть реакцию российского ТВ, где хвалили своих игроков и обвиняли судью, который «очень уж строго свистел» все нарушения россиян и удалил их защитника».

И не обошлось без реакции портала на выкрики Виды и Вукоевича «Слава Украине» в раздевалке после окончания матча.

Хорватский игрок сказал на камеру «Слава Украине!» и может пропустить полуфинал Домагой Вида уверяет, что не хотел никого обидеть.

«Да, эти футболисты – хорошие друзья Украины, где очень дурным тоном считается болеть за Россию (страну, которая принесла в твой дом войну) в нынешних реалиях. Когда ваша команда идет дальше, вы кричите «приезжайте к нам, не бойтесь, мы гостеприимные». А когда вылетает, сразу «смерть западу» и другие нецензурные угрозы. Может, определились бы уже наконец-то».

«Как похоронили Россию»

Украинское издание «Обозреватель» также не упустило возможности порадоваться поражению сборной России в четвертьфинале чемпионата мира. Не открыто, но по интонации всё было предельно ясно.



«Неужели опять выиграют по пенальти? Неужели будут в полуфинале? Сборная России вчера заставила очень изрядно понервничать своих болельщиков (да и оппонентов тоже). Очень неоднозначно сыграли россияне и были близки к победе. Когда одни не особо хотели лезть вперёд и феерить, а другие — особо и не могли всё время хорошо атаковать. России, как и раньше бывало на домашнем мундиале, повезло с голом Черышева. Хорваты могли бы без проблем обыгрывать такую Россию, но в данном случае не смогли набрать нужные обороты и максимально чётко организоваться в атаке. Вратари отразили по одному удару, но россиянин (образно) Марио Фернандес, забивший в овертайме самый поздний гол России на ЧМ, ударил мимо».