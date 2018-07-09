Чем закончилась история с Видой. Рассказываем

Ну, вы помните

Весь кипиш поднялся после четвертьфинального матча Россия – Хорватия. Тогда защитник хорватов Вида, игравший в киевском «Динамо», отправил украинским друзьям видео с выкриком «Слава Украине». В том же видео мелькал Вукоевич, тоже игравший на Украине, но Огнен обошёлся общими фразами без политического подтекста. Вскоре украинский журналист выложил видео в соцсети.

Хорватский игрок сказал на камеру «Слава Украине!» и может пропустить полуфинал Домагой Вида уверяет, что не хотел никого обидеть.

Реакция на поступок

Многих болельщиков фраза расстроила: политика – явно не то, что нужно чемпионату мира по футболу. Делать вид, что такого подтекста здесь нет, тоже странно. Если это не имелось в виду – зачем вообще посвящать победу над Россией Украине?



ФИФА начала проверку, и хорвату грозило серьёзное наказание – два матча дисквалификации. Вида рисковал пропустить полуфинал.

В Хорватском футбольном союзе тем временем заявили, что никакой политики здесь нет: «Политический подтекст и оскорбление отсутствует, и это подтверждают длительные дружеские отношения между Хорватским футбольным союзом и РФС, которые продолжат развиваться».

С полным текстом можно ознакомиться здесь:

Хорватский футбольный союз прокомментировал выкрик Виды «Слава Украине»

Объяснения Виды

В связи со своим высказыванием Домагой объяснялся дважды. Сначала – сразу после матча: «Я с уважением отношусь к русскому народу. Это была просто шутка для моих друзей из Украины. Футбол — вне политики. Я не имел в виду ничего плохого».



Ещё раз – чуть позже, когда в его отношении начала расследование ФИФА: «Сожалею по поводу того, что некоторые СМИ интерпретировали наше сообщение таким образом. Это однозначно не было политическим посланием. Я с радостью общаюсь на русском языке и получаю удовольствие от российского гостеприимства на чемпионате мира — 2018».

Вида: мы с Вукоевичем не хотели кого-то оскорбить после матча с Россией

Что в итоге?

Журналист Associated Press Джеймс Эллингворт в своём «твиттере» сообщил, что Вида избежал наказания. Фразу расценили как неспортивную, и футболисту сделали официальное предупреждение на этот счёт. Историю пора заканчивать. Ждём полуфиналы.