5 футболистов сборной России, почти не сыгравших на ЧМ

Многие из них не сыграли на турнире ни минуты. Но мы всё равно гордимся этими парнями!

Андрей Лунёв, вратарь («Зенит»)

Игр на ЧМ: 0

Поехал на турнир вторым вратарём, поэтому вряд ли кто-то ожидал его увидеть в основе на этом турнире. Тот факт, что Андрей весь турнир провёл на банке, может только порадовать: значит, с основным кипером всё было в порядке. Приезд Лунёва всё равно оправдан – наличие сильного вратаря на скамейке раскрепощает команду ментально. Да и тренера тоже.

Владимир Габулов, вратарь («Брюгге»)

Игр на ЧМ: 0

Многовато пропустил в Бельгии и в один момент потерял место в основе. Но Черчесов посчитал, что команде он нужен – возможно, не только из-за опыта, но и для атмосферы. Может, именно третий вратарь и стал деталью мозаики: с настроем у сборной всё было в порядке. Кто-то призывал брать третьим вратарём спеца по пенальти. Беленова, например. Но после матча с Испанией вопросов о том, кому стоять в послематчевой серии, ни у кого не было.

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Андрей Семёнов, защитник («Ахмат»)

Игр на ЧМ: 0

Та же история, что с Лунёвым: если Семёнов провёл весь турнир на скамейке – можем только порадоваться. Центр защиты до турнира казался не просто слабым место сборной, а откровенно провальной зоной. Кутепов и Игнашевич доказали стране обратное, допустив минимум ошибок. Перекраивать оборону на ходу так и не пришлось, а споры о том, кого вызвать вместо Джикии и Васина, оказались бессмысленными. Теперь никто не вспомнит даже невызов Нойштедтера.

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Антон Миранчук, полузащитник («Локомотив»)

Игр на ЧМ: 0

Мы не особо-то ждали успехов от сборной перед турниром, но очень надеялись, что часть игроков блеснёт и уедет в Европу. От Миранчуков этого ждали особенно. Увы, Алексей на турнире вышел лишь в провальном матче с Уругваем, а Антон так и не получил ни единого шанса. Черчесова понять можно: изначально выбранный состав давал результат, и менять что-то было бы странно. Но впереди Лига чемпионов: шансов проявить себя в Европе у братьев будет предостаточно.

Игорь Смольников, защитник («Зенит»)

Игр на ЧМ: 1

В отличие от предыдущих «сборников», всё же сыграл один матч за сборную, но сейчас наверняка согласился бы остаться на скамейке и в нём. Первая карточка на 28-й минуте и удаление на 36-й – вот и весь чемпионат для Игоря Смольникова. С другой стороны, может, эти 40 минут помогли Марио Фернандесу набраться сил перед двумя матчами по 120 минут. А удаление… на его месте мог оказаться кто угодно.