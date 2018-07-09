Именно это помогло сборной Англии пробиться в полуфинал ЧМ

Англия победила в серии пенальти. Англия в полуфинале чемпионата мира. Англию не трясёт от конфликтов. Англия играет в умный футбол. На всё это у Гарета Саутгейта ушло два года. Его работу отмечали и до чемпионата мира, но всё-таки, учитывая результат сборной, можно проговорить ключевые вещи ещё раз. Итак, что сделал Саутгейт со сборной Англии за два года?

Провёл смену поколений

Средний возраст игроков сборной Англии – 26 лет, из всех стран — участниц чемпионата мира моложе только Нигерия. На статистику не всегда можно положиться, но в данном случае эти цифры честно отражают кадровую революцию, которую пережила команда. Два года назад, когда Саутгейт только пришёл, первыми именами, которые ассоциировались со сборной, были Руни, Уолкотт, Харт. Играли Милнер и Джагелка. Ностальгия по временам Лэмпарда и Джеррарда не затихала, потому что ни в ком не удавалось найти их преемников.

Та Англия имела определённый бэкграунд, от которого не могла избавиться. Саутгейт предпочёл менять не его, а состав. Он доверился молодым игрокам. Тренд, который в последние года задают Гвардиола и Почеттино, помог тренеру сборной с кадрами. Кейн, Дайер, Стерлинг, Алли были в ней и до Саутгейта, но в немного другом качестве. На подхвате, в эпизодах. Исполнителями угловых (привет Рою Ходжсону). Александер-Арнолда, Пикфорда и Магуайра не было и в помине. Лофтус-Чик? Об этом было бы неловко даже шутить.

Конечно, Саутгейту повезло. Ускоренный прогресс Кейна и Алли, а также Уокера, Стерлинга и Александер-Арнолда – следствие работы клубных тренеров. Но, в конце концов, у сборной Англии всегда хватает талантливых футболистов. Правда, не всем удаётся составить из них команду и даже найти место на поле.

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Логично выстроил тактику

Англия, играющая в три защитника, – это что-то экстраординарное. Потребовалось время, чтобы привыкнуть. И тут оказалось, что Саутгейт выстроил команду абсолютно логично. Он учёл качества игроков, которые оказались у него в обойме.

Причин для игры в три ЦЗ хватает. Одна из них – сохранить для лучших игроков позиции, на которых они играют в клубах. Иногда место на поле не совпадает с номинальным амплуа, но это не должно сбивать с толка. Например, Уокер играет крайнего защитника у Гвардиолы, но из-за специфики построения атаки «Ман Сити» ему привычно смещаться в центр. Хендерсон отвечает за опорную зону, располагаясь в нижнем углу треугольника и страхуя играющих выше полузащитников. Хоть Клопп и играет по 4-3-3, Хендерсон в «Ливерпуле» занимается тем же самым, и на том же месте. Янг отвечает за бровку целиком – не новость. Только Лингард и Алли несколько изменили позицию: они играют чуть глубже, чем в клубах. Но это отчасти вынужденная мера, вызванная травмой Окслейд-Чемберлена.

Другая важная причина – использовать возможности того набора игроков, который есть. Саутгейт не идёт по итальянскому пути подстраивания состава под идею. У него много фуллбеков, много центральных защитников, но мало центральных полузащитников – отсюда и выбор формации.

Наконец, надёжность в защите. Да, Англия с игры забила всего три гола на турнире из 11. Зато с игры пропустила всего один гол из четырёх. Кстати, о стандартах Англии нужна отдельная статья. Они великолепны.

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Команда не зависит от суперзвёзд

Кроме Кейна, их по сути и нет. Но, что ещё важнее, для Саутгейта имена явно не имеют значения. Он предпочёл Пикфорда Харту (ладно, Пикфорда. Он предпочёл всех Харту), Магуайра Смоллингу и Кэхиллу. Вместо Лалланы и Уолкотта предпочёл вообще никого не брать, и теперь на их позициях играют Алли и Лингард. Ключевое в этой конструкции – система, которая извлекает лучшие качества из игроков, которые попали в состав.

Изменил психологию

Пенальти – это лотерея? Ничего подобного, считает Саутгейт. «Серия пенальти не имеет ничего общего с удачей. Это шанс. Это момент, когда нужно демонстрировать навыки под давлением». Это говорит тренер, при котором Англия выиграла первую серию пенальти за 22 года. Причём за это время у неё было пять неудачных попыток. Он точно знает, о чём говорит.

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Серия пенальти – далеко не единственное, что изменилось в менталитете игроков. Это вообще не причина, а следствие. Просто серия пенальти идеально подходит, чтобы использовать её в качестве примера. Другой пример чуть тоньше. Сборная Англии стала скучной.

Мы привыкли, что вокруг этой команды постоянный шум, причём иногда абсолютно идиотский. Сейчас явно нелепым можно назвать только один медиаскандал – с татуировкой Рахима Стерлинга. Эта тема продержалась в английских СМИ примерно неделю. Других поводов пошуметь английским СМИ не давали.

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Никаких провокационных комментариев. Никаких скандалов в личной жизни. Никаких противоречий с тренером, о которых как бы случайно узнают журналисты. Скучно. И профессионально.

Попал в идеальную сетку

Считать ли это заслугой Англии? Особенно учитывая резервный состав на игру с Бельгией в группе? Пока в другой половине сетки бельгийцы бьются с Бразилией и Францией, Англия может смотреть на своих победителей снисходительно. Если спроецировать ситуацию на клубный футбол, мы бы сказали, что по пути в финал Лиги чемпионов Саутгейту попались соперники из Лиги Европы. При всём уважении к колумбийцам, шведам и хорватам, конечно. Это амбициозные команды с хорошими игроками, но в качестве претендентов на победу в турнире их можно рассматривать только в какой-то экстраординарной ситуации. И да, два подряд матча по 120 минут хорватов тоже не забываем.

Четыре года назад на пути к титулу Германия обыграла Алжир, Францию, Бразилию и Аргентину. Восемь лет назад Испания обыграла Португалию, Парагвай, Германию и Нидерланды. Ещё раньше Италия оказалась сильнее Австралии Украины, Германии и Франции. У всех – как минимум один соперник по пути к финалу, которого и до старта турнира называли претендентом на титул. У Англии такой соперник окажется только в финале.

Группа с Тунисом и Панамой, проходимые соперники в плей-офф до самого финала – Саутгейту очень повезло. Но везения недостаточно, если команда не готова пользоваться благоприятным стечением обстоятельств. Саутгейт сделал всё, чтобы Англия была готова. И пока команда спокойно использует каждый шанс. Это тоже для неё в новинку: не создавать самой себе проблемы, когда всё идёт гладко.